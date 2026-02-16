Εισαγγελική εντολή για την εκταφή εννέα σορών, θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έδωσε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από πλευράς Εισαγγελίας, των εξετάσεων που ζήτησαν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, η κ. Παπαϊωάννου παραγγέλνει να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εκταφές χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις.

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Υπενθυμίζεται πως οι συγγενείς εδώ και αρκετούς μήνες είχαν ζητήσει εκταφή για να ληφθούν δείγματα από τις σορούς για να σταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια σε χώρες του εξωτερικού ώστε να εξεταστεί αν οι σοροί είχαν ίχνη ξυλολίου, βενζολίου κ.α.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», αντ’ αυτού, με συνοπτικές διαδικασίες, δίνεται μια ξαφνική απόφαση να γίνει εκταφή, για να ληφθεί όμως μόνο δείγμα DNA για την ταυτοποίηση και δείγματα που θα εξεταστούν μόνο για χρήση ουσιών.

Κάτι που σημαίνει πως τελικά οι συγγενείς δεν θα πάρουν αυτό που ζητούσαν εξαρχής.

Η παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

Εξασφάλιση Εργαστηρίων – Εξάντληση Προθεσμιών: Δεδομένου ότι με προγενέστερη παραγγελία μας έχει ήδη ανατεθεί στους διορισθέντες πραγματογνώμονες η ανεύρεση κατάλληλων εργαστηρίων ανά πόλη , εντέλλεσθε όπως τους καλέσετε άμεσα και τους τάξετε αυστηρή προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, προκειμένου να οριστικοποιήσουν και να γνωστοποιήσουν τα εν λόγω εργαστήρια. Οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιολογία εκ μέρους τους περί αδυναμίας ή καθυστέρησης ανεύρεσης εργαστηρίων δεν γίνεται πλέον αποδεκτή.

Διορισμός επιπλέον πραγματογνωμόνων: Εφόσον έχουν ήδη διοριστεί ιατροδικαστές – πραγματογνώμονες για το σύνολο των περιπτώσεων, εντέλλεσθε όπως διορίσετε άμεσα και το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών και τους επιπλέον πραγματογνώμονες – χημικούς, προς συνεπικουρία τους.

Ενημέρωση Διαδίκων, Τεχνικών Συμβούλων και Οικείων Δήμων: Τα κατά τόπους αρμόδια Α.Τ. οφείλουν να ειδοποιήσουν αμελλητί άπαντες τους διαδίκους της υπόθεσης (και τους πληρεξούσιους δικηγόρους αυτών), καθώς και τους τυχόν ήδη γνωστούς /διορισθέντες τεχνικούς τους συμβούλους, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων, για την ακριβή ημέρα και ώρα που θα λάβει χώρα έκαστη εκταφή. Η ενέργεια αυτή είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή τους και να μην υπάρξει ουδεμία δικονομική κωλυσιεργία ή αίτημα αναβολής.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διαδικασία της εκταφής έχουν δικαίωμα παραστάσεως οι συγγενείς, οι μηνυόμενοι, οι συνήγοροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι αυτών. Τα επιληφθέντα Α.Τ. εντέλλονται όπως σταθμίσουν τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και αποκλειστικά εφόσον κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση της τάξης και του αδιάβλητου της διαδικασίας, να ενημερώσουν τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προκειμένου να παραστεί.

Εξειδίκευση προς Πραγματογνώμονες και Φύση Εξετάσεων: Να επιστήσετε ρητά την προσοχή στους διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικούς ότι οι κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν, είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών. (Τοξικολογικές -ιστολογικές DNA). Διευκρινίζεται ρητά ότι οι εξετάσεις αυτές είναι πρόσθετες και θα διενεργηθούν σωρευτικά, πέραν εκείνων που έχουν ήδη ζητηθεί από συγγενείς θυμάτων με τη ρητή ωστόσο επιφύλαξη και τον περιορισμό ότι θα υλοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εκείνες οι εξετάσεις για τις οποίες υφίσταται αποδεδειγμένα η επιστημονική δυνατότητα διεκπεραίωσης τους από τα διαθέσιμα εργαστήρια της ημεδαπή.

Επισημαίνεται προς τους πραγματογνώμονες ότι οφείλουν να εξαντλήσουν κάθε διαθέσιμο επιστημονικό μέσο για τη διενέργεια του συνόλου των παραγγελθεισών εξετάσεων, αυτονόητα στο μέτρο και στον βαθμό που η κατάσταση των σορών και η επάρκεια του ανευρεθησόμενου υλικού το επιτρέπουν, δεδομένου του μακρού χρόνου εγγύς τριετίας) που έχει παρέλθει από τον ενταφιασμό.

Το σύνολο των ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας των εκταφών και στις 9 τοποθεσίες, εντέλλεσθε όπως ολοκληρωθεί οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των Διοικητών των αρμοδίων Α.Τ. για την προσωπική τους μέριμνα ως προς την αυστηρή τήρηση του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος, προς αποφυγή περαιτέρω δυσχέρειας του ανακριτικού έργο. Σε περίπτωση αντικειμενικού κωλύματος ή αδυναμίας εκτέλεσης εντός του τεθέντος χρόνου, οφείλετε να μας αναφέρετε άμεσα και εγγράφως τους ακριβείς λόγους της όποιας καθυστέρησης.

Η ανάρτηση Καρυστιανού

Για κοροϊδία της ελληνικής δικαιοσύνης κάνει λόγο σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού τονίζοντας ότι «δεν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μας», παρόλο που όπως τονίζει:

– Αυτό απαιτούν ρητά όλα τα διεθνή πρωτόκολλα.

– Η σύγκρουση ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών δεν δικαιολογεί τη δημιουργία της τεράστιας πυρόσφαιρας.

– Ο χώρος ανέδιδε έντονη οσμή καυσίμων.

– Εντοπίστηκαν θύματα με χημικά εγκαύματα.

Μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει πως επί 5 μήνες προκλητικής αδράνειας της Εισαγγελίας Λάρισας, απέστειλε σχετικό εξώδικο την περασμένη Παρασκευή.

«Αναμένουμε επιτέλους η Εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της και να ορίσει τους κατάλληλους Ιατροδικαστές για ΟΛΕΣ τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στη σωρό του παιδιού μας» καταλήγει η Μαρία Καρυστιανού.