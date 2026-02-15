Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο
Την οργή τους προς το πρόσωπο του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη εξέφρασαν συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, μετά το μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη
Έντονες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων προκάλεσε η παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη στο μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Μετά την τέλεση του μνημόσυνου, η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα ανέβηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων όπου βρισκόταν ο Κώστας Κυρανάκης και ο μητροπολίτης Βαρνάβας.
«Έπρεπε να μας ενημερώσετε»
Σε έντονο ύφος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έπρεπε να μας ενημερώσετε. Δεν θα ερχόμουν με τίποτα. Είμαι εναντίον. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας, το καταλαβαίνετε; Και δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει το σωστό».
Στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα.
Το μνημόσυνο τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης το πρωί της Κυριακής στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
Συγγενείς των αδικοχαμένων θυμάτων αλλά και απλοί πολίτες έδωσαν το «παρών» στην τέλεση του μνημόσυνου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και τίμησαν τη μνήμη τους.
Για «μια σημειολογική κίνηση όσον αφορά την επιλογή του τόπου, αφού πρόκειται για τον τερματικό σταθμό του επιβατικού τρένου που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του» έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
Οργή από τους συγγενείς των θυμάτων
«Σήμερα τελέστηκε το τριετές μνημόσυνο στη μνήμη οκ των θυματων και με έκπληξη είδα ότι σε αυτό παρέστη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης. Θεωρώ θρασύτατη την παρουσία του», δήλωσε μετά το μνημόσυνο η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου που σκοτώθηκε στα Τέμπη.
«Είδα, επειδή είναι και Απόκριες τώρα, ότι κάποιοι έβαλαν τη στολή του πένθους και ήρθαν, όπως ο κ. Κυρανάκης. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι τρία χρόνια δύσκολα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας για να δικαιώσουμε τις ψυχές τους», τόνισε σε δηλώσεις της η Ρούλα Τζοβάρα, αδερφή θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
«Υπάρχουν παρουσίες εδώ που με αποτρέπουν. Δεν υπήρχε λόγος. Εδώ είναι τόπος θλίψης και όχι τόπος πολιτικών δηλώσεων», δήλωσε ο Νίκος Χατζηβασιλείου, πατέρας της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου που έχασε τη ζωή της στην μοιραία σύγκρουση των τρένων.
