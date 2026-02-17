Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Μπάσκετ

Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για το μεταγραφικό «μπαμ» με τον Χίφι

Ο Ναντίρ Χίφι της Παρί αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να τον έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα για να ενισχύσει τη γραμμή των γκαρντ της.