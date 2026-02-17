Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Μετά από ηλεκτρονική κλήρωση ανακοινώθηκαν τα μέλη της έδρας του δικαστηρίου για τη τραγωδία στα Τέμπη
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ηλεκτρονική κλήρωση στο Εφετείο Λάρισας για τη σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.
Η σύνθεση των μελών του δικαστηρίου είναι η εξής:
Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης
Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
Αναπληρωματικό μέλος Τσάνα Μαρία
Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
Αναπληρωτής Εισαγγελέας Καρατσίδης Φίλιππος
Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας
