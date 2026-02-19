Τέμπη: Νέο αδιέξοδο με τις εκταφές – Τι ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων
Συγγενείς ζητούν οι εξετάσεις να γίνουν σε εργαστήρια του εξωτερικού καθώς τα ελληνικά δηλώνουν έλλειψη εξοπλισμού
Σε μια δύσκολη εξίσωση έχει μετατραπεί το ζήτημα της εκταφής των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και τις τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις που επιθυμούν να κάνουν οι συγγενείς στις σορούς.
Αν και έχουν περάσει αρκετοί μήνες από τις πρώτες αποφάσεις της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για το διορισμό πραγματογνωμόνων και την ανεύρεση κατάλληλων εργαστηριακών κέντρων στην Ελλάδα, όπως φαίνεται δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
Μόνο στην Ελλάδα οι εξετάσεις
Την ίδια ώρα, τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας ξεκαθαρίζουν με επιστολή τους στην αρμόδια Εισαγγελία πως αδυνατούν να διενεργήσουν τις σύνθετες εξετάσεις που απαιτούνται λόγω σοβαρών ελλείψεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό.
Ωστόσο, και στη νέα εισαγγελική παραγγελία για τις εκταφές και τις σχετικές εξετάσεις στις σορούς η Εισαγγελία Πρωτοδικών θέτει ως δεσμευτικό όρο οι διαδικασίες να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εντός Ελλάδας.
Το γεγονός αυτό, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων, που μιλούν για εξετάσεις «περιορισμένης αξιοπιστίας» που θα έχουν ξανά ελλιπή αποτελέσματα και δεν θα προσφέρουν κανένα νέο ουσιαστικό στοιχείο για την τραγωδία των Τεμπών και το θάνατο 57 ανθρώπων.
Είναι σαφές επίσης, ότι αυτοί οι περιορισμοί της αρμόδιας Εισαγγελίας Λάρισας, απαντούν και σε όλους όσοι έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι οι οικογένειες «καθυστερούν» τη διαδικασία της εκταφής των σορών, προκειμένου να «πάει πίσω» η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.
Προσφυγή από συγγενείς
Ο περιορισμός του ελληνικού εργαστηρίου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών οδήγησε σε νομικές ενέργειες από πλευράς των συγγενών, με τον Χρήστο Τηλκερίδη, ο οποίος έχασε το γιο του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα να καταθέτει προσφυγή.
Η πλευρά της οικογένειας Τηλκερίδη υπογραμμίζει ότι θα πρέπει το αίτημα για εκταφή να συνοδεύεται από τον όρο της συνδρομής διεθνών εργαστηρίων, με σκοπό τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παράδειγμα της οικογένειας Τηλκερίδη αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι συγγενείς θυμάτων τις επόμενες ημέρες.
