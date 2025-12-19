Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων

«Εγκλωβισμένοι» στην αναζήτηση του κατάλληλου εργαστηριακού κέντρου, που θα κάνει τις απαιτούμενες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών, εξακολουθούν να βρίσκονται συγγενείς και τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών.

Το γεγονός ότι η παραγγελία προς τους διορισμένους ιατροδικαστές αναφέρει ότι θα πρέπει να αναζητηθούν τα κατάλληλα εργαστήρια στην «ελληνική επικράτεια», έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, δεν υπάρχει στη χώρα μας εργαστήριο που να διαθέτει τις υποδομές για τον έλεγχο που ζητούν οι συγγενείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διορισμένοι κρατικοί ιατροδικαστές που αναλαμβάνουν χρέη πραγματογνώμονα είχαν αρχικό χρονικό περιθώριο 15 ημερών για να ενημερώσουν τις Αρχές για τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, όμως φαίνεται ότι το αρχικό 15ήμερο δεν απέδωσε καρπούς και οι ιατροδικαστές πήραν παράταση για 15 ημέρες ακόμα.

Βέβαια, εδώ προκύπτει το εύλογο ερώτημα: αν ήδη εισέπραξαν αρνητικές απαντήσεις από τα (λίγα και πολύ συγκεκριμένα) εργαστήρια «εντός της ελληνικής επικράτειας», τι παραπάνω μπορεί να γίνει στο δεύτερο 15ήμερο;

Ζητούν ειδικές εξετάσεις

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε αναφέρει σε ρεπορτάζ του in, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος οι νομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών θυμάτων εξέταζαν το ενδεχόμενο να ζητήσουν μέχρι και την αφαίρεση δείγματος αέρα με σύριγγα ή και την «αποστράγγιση» – σάρωση των αεροσταγών σακουλών στις οποίες έχουν τοποθετηθεί οι σοροί μετά την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Η επιλογή αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να βρεθούν, μέσω βιοχημικής (και όχι μόνο τοξικολογικής) ανάλυσης, τυχόν ίχνη τοξικών ουσιών και υπολείμματα καυσίμων από τη φονική έκρηξη, όχι μόνο στις ίδιες τις σορούς αλλά και στα αντικείμενα τοποθέτησής τους στη φάση της ταφής.

Ωστόσο, τα εργαστήρια στην Ελλάδα (ούτε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας) δεν διαθέτουν τις κατάλληλες συσκευές και αντιδραστήρια (φασματογράφους μάζας, φυγοκεντρητές κλπ) που θα μπορούσαν να εντοπίσουν τέτοιου είδους ουσίες, που θα είναι μάλιστα και σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες. Έτσι, μοναδική λύση θα ήταν να αναζητηθούν άλλα εξειδικευμένα κέντρα στο εξωτερικό (σε Ελβετία, Γαλλία και Γερμανία τα πιό γνωστά στην Ευρώπη).

Όμως, αυτό φαίνεται να σκοντάφτει στην παραγγελία της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, η οποία επιμένει στις αναλύσεις «εντός ελληνικής επικράτειας» και απορρίπτοντας την αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό. Έτσι, στο -αυτονόητο-δημοσιογραφικό ερώτημα «κι αν δεν είναι δυνατόν να γίνουν τέτοις αναλύσεις στην Ελλάδα;» η απάντηση δικαστικών κύκλων φέρεται να είναι «ε, τότε δεν θα γίνουν οι αναλύσεις!».

Θα καθυστερήσουν οι εκταφές

Όπως καταλαβαίνει κανείς, η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκταφές των σορών των θυμάτων -που οι οικογένειες έχουν συμφωνήσει στη διαδικασία- δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

Κι αυτό γιατί, όπως είναι σαφές, θα πρέπει πρώτα να βρεθεί το κατάλληλο εργαστηριακό κέντρο (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), να υπάρξει συμφωνία για τη διενέργεια των εξειδικευμένων εξετάσεων που ζητούν οι συγγενείς και στη συνέχεια να οριστεί το πότε θα γίνουν οι εκταφές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ίσως χρειαστεί να έρθει εξειδικευμένο προσωπικό από το επιλεγμένο εργαστήριο, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία λήψης των σχετικών δειγμάτων.

Ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων των οικογενειών

Την ίδια ώρα, έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προς την ΕΛ.ΑΣ. «λύνει το γρίφο» σχετικά με τις αρμοδιότητες που θα έχει το κάθε πρόσωπο που θα βρίσκεται στις εκταφές.

Και αυτό γιατί όπως σημειώνεται «η λήψη, φύλαξη, διαχείριση και αποστολή δειγμάτων αποτελεί ουσιώδες τμήμα της επιστημονικής δραστηριότητας του διορισμένου πραγματογνώμονα και συνδέεται άρρηκτα με την τήρηση της αλυσίδας φύλαξης και την εξασφάλιση της αποδεικτικής αξιοπιστίας και γνησιότητας των ευρημάτων».

Επίσης, τονίζοντας ότι «οποιαδήποτε αυτοτελής δειγματοληψία από τεχνικούς συμβούλους, καθώς και οποιαδήπτε αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνιστά ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο έργο του πραγματογνώμονα και αντίκειται στο άρθρο 207 ΚΠΔ.

Έτσι, με βάση την εισαγγελική παραγγελία, «οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών επιτρέπεται να παρίστανται, να παρακολουθούν και να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους προς τον πραγματογνώμονα, χωρίς να προβαίνουν οι ίδιοι σε καμία πράξη λήψης δείγματος».

Είναι σαφές ωστόσο, ότι αυτοί οι περιορισμοί της αρμόδιας Εισαγγελίας Λάρισας, απαντούν και σε όλους όσοι έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι οι οικογένειες «καθυστερούν» τη διαδικασία της εκταφής των σορών, προκειμένου να «πάει πίσω» η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Στάση αναμονής από τους συγγενείς

Οι συγγενείς, για την ώρα, κρατούν στάση αναμονής και περιμένουν την τελική εισαγγελική παραγγελία που θα εκδοθεί για να ορίσει με ακρίβεια την μεθοδολογία και τα αρμόδια εργαστήρια που θα αναλάβουν τις αναλύσεις των εκταφών.

Όπως δηλώνουν στο in, «αν οριστούν εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού και γίνουν όλα όπως πρέπει, τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι έγινε το καλύτερο δυνατόν. Αν όμως η παραγγελία δεν δώσει τέτοια λύση και ταυτόχρονα απαγορεύσει στους δικούς μας τεχνικούς συμβούλους να στείλουν εκείνοι δείγματα στο εξωτερικό, τότε είναι αυτονόητο ότι θα αντιδράσουμε».