Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσει τη διενέργεια εκταφής εννέα σορών θυμάτων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη μέχρι το τέλος της εβδομάδας ενώ δίνει διορία 24ωρών για να βρεθούν και να κοινοποιηθούν τα εργαστήρια που θα αναλάβουν να διενεργήσουν τις εξετάσεις.

Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία δύο ημερών, ώστε να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί για να συνδράμουν τους διορισμένους ιατροδικαστές, ενώ εφιστάται η προσοχή στους διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικούς, «ότι οι κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν, είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές-ιστολογικές DNA)».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ εδώ και τέσσερις και πλέον μήνες από όταν η Εισαγγελία έκανα δεκτά όλα τα αιτήματα εκταφών, η διαδικασία έχει παγώσει καθώς οι συγγενείς αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα που να αναλαμβάνουν αυτές τις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και οι σοροί πρέπει να μεταφερθούν στο εξωτερικό.

Παράλληλα τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα με επιστολές τους έχουν δηλώσει ότι λόγω του ανεπαρκούς εξοπλισμού δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτά τις εξετάσεις.

Εξετάσεις ταυτοποίησης

Η εισαγγελική παραγγελία προκάλεσε σύμφωνα με την ίδια πηγή την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη που αναμένεται να προχωρήσουν σε προσφυγές κατά της απόφασης κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό και πρόκληση, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ζητηθεί, δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας». Ήδη, κατατέθηκε η πρώτη προσφυγή από τον Χρήστο Τηλκερίδη, πατέρας του 23χρονου Άγγελου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από τον σύλλογο ατόμων πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών προκύπτει, σύμφωνα με τους συγγενείς θυμάτων, ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν εργαστήρια που θα μπορούσαν να κάνουν τις απαιτούμενες χημικές και βιοχημικές εξετάσεις που αξιώνουν οι οικογένειες των 57 νεκρών.

Θεωρούν μάλιστα, ότι με βάση την εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να προσδιοριστούν τα εργαστήρια εντός της ελληνικής επικράτειας, στα οποία θα γίνουν εξετάσεις μετά τις εκταφές, θα μπορούν να γίνουν μόνο έρευνες dna για την επαλήθευση της ταυτότητας των νεκρών και όχι εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις.