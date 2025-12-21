Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία

Λίγους μήνες πριν την έναρξη της πολύκροτης δίκης για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τις διαδικασίες πλέον να έχουν επικεντρωθεί στα αιτήματα εκταφών των σορών των θυμάτων από τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΙΝ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί εννέα αιτήματα εκταφής από τις εξής οικογένειες:

-Του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη

-Του 28χρονου Ιωάννη Καρασάββα

-Της 23χρονης Φραντζέσκας Μπέζα

-Του 23χρονου ποδοσφαιριστή Ιορδάνη Αδαμάκη

-Του 29χρονου ελεγκτή του μοιραίου τρένου, Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους

-Της 55χρονης Βασιλικής Χλώρου

-Του 23χρονου Ντένι Ρούτσι

-Της 19χρονης Μάρθης Ψαροπούλου

-Του 26χρονου Δημήτρη Ασλανίδη

Τι ζητά η οικογένεια Ασλανίδη

Όπως αποκαλύπτει στο in, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίση, Ευάγγελος Μαντζουράνης, έχει ήδη κατατεθεί υπόμνημα στην εισαγγελέα Λάρισας, με το οποίο η οικογένεια ζητά την εκταφή, αποκλειστικά και μόνο με την τήρηση του διεθνούς πρωτοκόλλου της INTERPOL, με όλες τις εξειδικευμένες διαδικασίες που αυτό προβλέπει. Έχοντας ήδη λάβει απάντηση πως η Ελληνική Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν δύναται να πραγματοποιήσει την εκταφή με το εν λόγω πρωτόκολλο, η οικογένεια Ασλανίδη επανέρχεται ζητώντας η εκταφή να ανατεθεί σε εξειδικευμένο δημόσιο εργαστήριο στην Γερμανία, ενώ παράλληλα ζητά και χημικές – βιοχημικές, τοξικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κος Μαντζουράνης, πλέον η οικογένεια Ασλανίδη, βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών όσον αφορά τις αντιρρήσεις τους στο πρωτόκολλο της εκταφής.

Το ζήτημα των τεχνικών συμβούλων των οικογενειών

Την ώρα που οι πληροφορίες, επιβεβαιώνουν πως έγγραφα της Εισαγγελίας που εστάλησαν σε αστυνομικά τμήματα, εξηγούν πως οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών δε θα μπορούν να πάρουν δείγματα από τις σορούς, παραμόνο θα μπορούν να παρευρίσκονται στο σημείο της εκταφής, ο δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη, Ευάγγελος Μαντζουράνης, αναφέρει στο in: «Εμείς ορίσαμε δική μας τεχνική σύμβουλο, όπως μας δίνεται το δικαίωμα από τον νόμο, με σκοπό να λάβει και η ίδια δείγματα τα οποία σκοπεύουμε να αποστείλουμε, σε εξειδικευμένα εργαστήρια στη Λυών της Γαλλίας. Ο νόμος δεν απαγορεύει ρητά την λήψη δειγμάτων από την τεχνική σύμβουλο, άρα εμείς θεωρούμε ότι νομιμοποιούμαστε να το κάνουμε. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν μας επιτραπεί, εμείς θα ζητήσουμε να μην γίνει εκταφή! Εάν δεν γίνει με τα σωστά πρωτόκολλα, καλύτερα να μην γίνει καθόλου. Αυτή είναι η θέση των οικογενειών. Οι γονείς είναι διατεθειμένοι να πάνε να καθίσουν πάνω στους τάφους των παιδιών τους για να μην τους ανοίξουν!».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στη γραμμή της οικογένειας Ασλανίδη, σκέφτονται να κινηθούν και ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένι, αλλά και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της 19χρονης Μάρθης.