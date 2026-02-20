Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς
Η εισαγγελέας Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις.
Ανακλήθηκαν οι εκταφές έξι σορών των θυμάτων των Τεμπών οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να γίνουν σε ελληνικά εργαστήρια.
Οι δύο εκταφές που ήταν προγραμματισμένες για αύριο, Σάββατο, της Φραντζέσκας Μπέζα και της Μάρθης Ψαροπούλου, ανακλήθηκαν.
Επιπλέον, τρεις ακόμη έχουν ανακληθεί από εχθές.
Μιλώντας στο MEGA o Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους είπε: «εγώ το έχω το Σάββατο πρωί το μνημόσυνο του παιδιού μου, γιατί ξέρετε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο είναι 28η, καταλαβαίνετε τι τραβάμε τώρα; Πρέπει να σεβαστούμε και κάποια πράγματα. Αν μου ερχόταν εμένα χαρτί, δηλαδή θα έκανα εγώ 10 η ώρα μνημόσυνο και 11 η ώρα θα είχαν μαζευτεί όλοι να κάνουν εκταφή; Είναι μερικά πράγματα που ξεφεύγουμε από την ανθρωπιά μας. Δεν είμαστε άνθρωποι πια».
Εξώδικο από τους γονείς
Συγκεκριμένα οι γονείς της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φραντζέσκας Μπέζα που βρήκαν τραγικό θάνατο στο έγκλημα των Τεμπών έστειλαν εξώδικο στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνης Παπαϊωάννου, στον διοικητή του Α.Τ. Πυλαίας – Χορτιάτη, στην καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Λήδας Κοβάτση και σε δύο ιατροδικαστές του ΑΠΘ. «Αναδεικνύουμε όλες τις πτυχές του αδιαμφισβήτητου δόλου σας» τονίζουν για τη «συνοπτική, κολοβή και σκανδαλώδη εκταφή», που είχε διατάξει, πριν ανακαλέσει η κ. Παπαϊωάννου.
Όπως τονίζουν, η Εισαγγελία Λάρισας «βιάζεται» και με παραγγελία στα Αστυνομικά Τμήματα διέταξε εκταφές, αύριο Σάββατο, ενώ οι εξειδικευμένες εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς θα γίνονταν στην Ελλάδα. Όχι στα εργαστήρια της Γαλλίας και της Ελβετίας. Όλα αυτά με μεγάλη καθυστέρηση, λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση της τριετίας από την ταφή των θυμάτων.
«Θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματά μας εναντίον όλων υμών, οι οποίοι μη έχοντας ούτε ιερό, ούτε όσιο τολμήσατε σε εκδήλωση άκρως αήθους συμπεριφοράς ναασελγήσετε πάνω στη μνήμη των παιδιών μας», σημειώνουν οι Αντώνης Ψαρόπουλος, Μαρία Καρυστιανού, Δημήτρης Μπέζας και Φωτεινή Κοκάλα.
