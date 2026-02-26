Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»
Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι είχε πλησιάσει και την ίδια ο γαλάζιος βουλευτής προκειμένου να τη ρωτήσει «αν χρειάζεται κάτι» - Το ίδιο πρόσωπο είχε εμπλοκή στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
Στις προσπάθειες που έκαναν στελέχη της κυβέρνησης να πλησιάσουν τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού.
Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023 εστίασε μάλιστα στο ρόλο ενός προσώπου που όπως υποστηρίζει την πλησίασε κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Έχει έρθει εκπρόσωπος της κυβέρνησης να μου προτείνει τι χρειάζομαι και απάντησα αναλόγως. Ήταν το 2023 και ήμουν ζορισμένη. Η απάντηση ήταν ότι εμείς χρειαζόμασταν τα παιδιά μας να τα έχουμε στο σπίτι, γιατί είναι το κομμάτι της ζωής μας» περιέγραψε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο Open.
Στη συνέχεια μάλιστα αποκάλυψε το όνομα του συγκεκριμένου γαλάζιου στελέχους, λέγοντας ότι ο άνθρωπος που την πλησίασε εκ μέρους του πρωθυπουργού ήταν ο Γιώργος Σταμάτης.
«Ήταν ο κ. Σταμάτης. Εμένα μου παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη, με εντολή του πρωθυπουργού. Ξέρω ότι συνάντησε όλους τους συγγενείς (των θυμάτων των Τεμπών)» σημείωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού.
«Στο τέλος, όταν σηκώθηκα να φύγω μου λέει ‘κυρία Καρυστιανού εγώ τώρα τι θα πω στον Κυριάκο;’» αποκάλυψε η κυρία Καρυστιανού για το πρόσωπο που καταγγέλθηκε και από άλλο συγγενή θύματος της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, που άφησε πίσω της 57 νεκρούς.
Η περίπτωση Ρούτσι με πρωταγωνιστή τον Σταμάτη
Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι είχε καταγγείλει ότι ο κ. Σταμάτης τον είχε πλησιάσει την περίοδο που έκανε απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας την άδεια για την εκταφή του παιδιού του.
Τότε, ο πατέρας που είδε το γιο του να χάνει τη ζωή του στα Τέμπη, είχε αναφέρει ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του είχε πει ότι δει φωτογραφίες με τον 22χρονο Ντένις Ρούτσι νεκρό.
«Μου είπε πως έχει δει φωτογραφίες του παιδιού μου που δεν έχω δει εγώ μέχρι σήμερα. (Μου είπε) οτι το παιδί μου είναι καμένο, ότι δεν είναι άδειο το φέρετρο και άλλες λεπτομέρειες που δεν θέλω να αναφέρω… δεν μπορώ. Πώς έχει δει το παιδί μου; Μου το λέει με τέτοια άνεση όταν εγώ δεν το έχω δει ακόμα; Ούτε καν με ρώτησε αν θέλω» είχε αναφέρει ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο in.
Από την πλευρά του ο Γιώργος Σταμάτης είχε κάνει λόγο για παρανόηση και ότι του είχε μεταφέρει ότι τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας είχαν φωτογραφηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
