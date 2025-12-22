Καρυστιανού: Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ δεν έγινε μόνο για τον εκφοβισμό αλλά για να μάθουν με ποιους συνεργαζόμαστε

Νέες αιχμές στη σκιά της έρευνας της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 την περασμένη Παρασκευή αφήνει η πρόεδρός του Μαρία Καρυστιανού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ άλλων, η κ. Καρυστιανού αναφέρει ότι «κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου» προσθέτοντας ότι «ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να μην πετάει τη μπάλα στην κερκίδα με άστοχες δηλώσεις που τον εκθέτουν περισσότερο, αλλά να απαντήσει στα ερωτήματα που του τέθηκαν χθες».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, δήλωσε χθες η ΑΑΔΕ, χωρίς βέβαια να απαντάει στα ερωτήματα που την καίνε.

»Πλην όμως ΕΜΕΙΣ είμαστε αυτοί που αληθινά πολεμάμε για την εφαρμογή του νόμου σε Ελλάδα και Ευρώπη και βέβαια για να παρακαμφθεί η ασυλία και η ατιμωρησία των Υπουργών για τα κακουργήματα που διαπράττουν.

»Βλέπω όμως ότι πέρα από τους Υπουργούς, το ΣΥΣΤΗΜΑ έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ αφού το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 προβλέπει ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ τους για σειρά πράξεων και παραλείψεων, ακόμη και για στοχευμένους ελέγχους!!!!!

»Τα έχουν προβλέψει όλα !

»Αυτό που δεν έχουν προβλέψει όμως είναι η καθαρότητά μας, η δύναμη της φωνής μας, το θάρρος μας και βέβαια η γνώση που κατέχουμε. Να διαβάσει λοιπόν ο κόσμος τι προβλέπει ο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ νόμος 4389/2016 για το ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να μην πετάει τη μπάλα στην κερκίδα με άστοχες δηλώσεις που τον εκθέτουν περισσότερο, αλλά να απαντήσει στα ερωτήματα που του τέθηκαν χθες.

»Είναι δημόσιο πρόσωπο και οφείλει να απαντήσει.

»Ήρθε επιτέλους η ώρα για απόλυτη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε κάθε πτυχή της δημόσιας δράσης.

»Επίσης, επειδή δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ότι ο φορολογικός έλεγχος του Συλλόγου δεν διατάχθηκε μόνο για τον εκφοβισμό μας, αλλά και για να μάθουν οι ιθύνοντες μέσα από τα στοιχεία που θα λάβουν με ποιους συνεργαζόμαστε, ώστε να ελέγχουν τα βήματά μας.

»Εν αναμονή των απαντήσεών σας κ. Πιτσιλή, με έμφαση στους όρους προτεραιοποίησης του φορολογικού ελέγχου του Συλλόγου των Τεμπών. Εσείς αντιλαμβάνεστε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει προτεραιοποίηση.

»Είναι βασικό αντικείμενό σας.

»ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ.!»