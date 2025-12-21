Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού

Έρευνα της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρεις ελεγκτές ζήτησαν πλήρη φάκελο με τα οικονομικά δεδομένα του Συλλόγου, την ώρα που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απουσίαζαν, καθώς βρίσκονταν στη Λάρισα για τη δίκη που αφορά τα βίντεο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη.

«Η προσπάθεια σπίλωσης θα πέσει στο κενό»

Για τον λόγο αυτό, υπήρξε συνεννόηση ώστε τα στοιχεία να παραδοθούν σε νέα ημερομηνία, η οποία ορίστηκε για τις 9 Ιανουαρίου.

Με αφορμή τον έλεγχο της ΑΑΔΕ η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο για «νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας».

Όπως αναφέρει «όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».