Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα
Η διαφθορά «στα Τέμπη έχει συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα: Μητσοτάκης, Καραμανλής, μια ολόκληρη λίστα...» λέει η κ. Καρυστιανού και υποστηρίζει ότι «Η κοινωνία χρειάζεται ένα αδιάφθορο νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο η συμμετοχή της κοινωνίας θα είναι διαρκής»
Την ύπαρξη μιας συλλογικής πολιτικής πρωτοβουλίας επιβεβαίωσε η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «ένωση πολιτών» και «κίνημα» το οποίο, όπως είπε «δεν θέλω να ονομαστεί κόμμα», γιατί «παραπέμπει στο παλιό πολιτικό σύστημα».
Σε συνέντευξη στην ειδική επετειακή έκδοση για τα 13 χρόνια της Εφημερίδας των Συντακτών, η κ. Καρυστιανού είπε πως το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί πλήθος μηνυμάτων από πολίτες, που ζητούν να οργανωθεί κάτι συλλογικό και να υπάρξει συνέχεια στον αγώνα της. «Πάρα πολλοί άνθρωποι μου έχουν στείλει μήνυμα με σκοπό να οργανωθεί κάτι συλλογικό. Όλοι μου λένε: “Μην σταματήσετε, προχωρήστε, είμαστε μαζί σας και, αν μπορείτε, να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα”», αναφέρει.
Μιλά για «υπερκομματική κίνηση πολιτών», που «δεν βιαζόμαστε να το χαρακτηρίσουμε κάπως». Σύμφωνα με την ίδια, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και «θα δείξει τι μπορεί να είναι».
«Κίνημα» με… σοφούς
Παράλληλα, αναφέρει ότι γίνεται οργανωμένη δουλειά σε θεματικό επίπεδο. «Έτυχε να ψάξω κάποιους ανθρώπους ή κάποιοι να με βρουν. Τους ονομάζω σοφούς. Είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, οι οποίοι έχουν να προτείνουν δυνατές και εφικτές λύσεις και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα για να εξελιχθούν ενώ η ψυχή τους οραματίζεται ένα και μοναδικό πράγμα: τη σωτηρία της χώρας από τους επίορκους που συνειδητά την καταστρέφουν». Διευκρίνισε δε ότι οι «σοφοί» έχουν εξειδικευμένη ενασχόληση σε τομείς, όπως τα οικονομικά, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η παιδεία και η υγεία.
Υποστηρίζονταις ότι «αυτό που χαρακτηρίζει αυτόν τον αγώνα και αυτή την προσπάθεια είναι η ανιδιοτέλεια, η καθαρότητα και η ειλικρίνεια», η κ. Καρυστιανού αναφέρει ότι «η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου, δεν το συγχωρώ». Συμπληρώνει ότι η διαφθορά «στα Τέμπη έχει συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα: Μητσοτάκης, Καραμανλής, μια ολόκληρη λίστα…» και υποστηρίζει ότι «η κοινωνία χρειάζεται ένα αδιάφθορο νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο η συμμετοχή της κοινωνίας θα είναι διαρκής».
