Προανήγγειλε κόμμα η Καρυστιανού – «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»
«Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού.
Ίδρυση κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλλαγής του πολιτικού συστήματος.
«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα», επεσήμανε, μιλώντας στο Kontra Channel.
Οι δηλώσεις της:
Διευκρίνισε πως το κίνημα θα αποτελείται από πολίτες μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, την ψυχή, «γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο», όπως υπογράμμισε. Η ίδια δήλωσε παρούσα σε αυτό.
Ερωτηθείσα αν πρέπει να πάρει τη μορφή ενός κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» είπε:
«Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει. Και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».
Στην ερώτηση αν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού είπε:
«Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά».
