Για γερόντισσα από τη Συρία και αστρολόγο στο επιτελείο της Καρυστιανού που τον σόκαραν μιλά ο Καραχάλιος

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα ξεκίνησε αλλά κινδυνεύει να εκτροχιαστεί ή να την πάρει το… κύμα. Ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας των πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, παραχώρησε διαδικτυακή συνέντευξη και κατάφερε να στρέψει και πάλι τα βλέμματα πάνω του μιλώντας για την Μαρία Καρυστιανού.

Ο γνωστός σύμβουλος στρατηγικής θυμήθηκε ότι η πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 2023» συμβουλεύεται μία… ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια… νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ. Όχι για τα προσωπικά της, αλλά για τη στρατηγική της και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

«Σοκ»

«Το πρώτο σοκ ήταν η γερόντισσα, το δεύτερο ήταν η αστρολόγος», είπε ο Νίκος Καραχάλιος για να ρίξει και το πολιτικό του καρφί αφού προηγουμένως το παρασκήνιο είχε πάρει «φωτιά» και οι ζυμώσεις για πολιτική κίνηση Καρυστιανού (με τη συμμετοχή Καραχάλιου) φούντωναν.

Αφού οι προσπάθειες μοιάζουν να μη ευοδώνονται σήμερα, συμπεραίνει πως «δεν γίνεται να έχεις το 40% έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα».

«Έγιναν 2-3 συναντήσεις που συμμετείχε μια μεγαλύτερη ομάδα του επιτελείου. Κατάλαβα ότι τελικά ούτε αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Πιέσαμε διακριτικά τη Μαρία να μας πει τι συμβαίνει, γιατί ανατράπηκε η στρατηγική. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια εκστρατεία και εμείς να κάνουμε πίσω – μπρος. Υπήρχε μια αποφασιστικότητα μεγάλη και μετά κατέρρεε» τόνισε ο Νίκος Καραχάλιος.

(Το βίντεο μετά το 30:08)

Οι δύο Μαρίες

Ο ίδιος, στη συνέντευξη που παραχώρησε ανέφερε πως «πάνω στην πίεση οι δύο Μαρίες – η Μαρία Καρυστιανού και η δικηγόρος της Μαρία Γρατσία – είπαν ότι εκτός από τον Αρχάγγελο στον οποίο πιστεύουν και οι δύο, υπάρχει ένας άνθρωπος – ως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις αλλά έτσι το εξέλαβα – που είναι μια γερόντισσα, δεν ζει στην Ελλάδα αλλά στη Συρία, είναι ερημίτισσα και μιλάει μια αρχαία γλώσσα της περιοχής, αραμαϊκά. Έχω μείνει άφωνος. Τα έλεγαν πολύ σοβαρά…».

Και εκεί κατάλαβε ότι οι γυναίκες αυτές «έχουν μια βαθιά πίστη και μια μεταφυσική αντίληψη για το πώς χαράσσεται η στρατηγική και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη ζωή […] μένοντας «έκπληκτος».

Υπογράμμισε δε πως: «εμένα το κοκτέιλ ήταν που με ανησύχησε. Από τη μία η κατανυκτική ατμόσφαιρα του γραφείου, από την άλλη ο Αρχάγγελος, μπαίνει η γερόντισσα και βγαίνει η είδηση ότι έχουμε και αστρολόγο. Εκεί άρχισα να σηκώνω τα χέρια ψηλά, και είπα ας σοβαρευτούμε τώρα και πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε αυτό που θέλει ο κόσμος να κάνουμε ή αν θέλετε να δούμε αν ταιριάζουν τα ζώδιά μας για να πάμε σχολική εκδρομή».

Καλικάντζαροι

Στην «αποκάλυψη» του Νίκου Καραχάλιου για τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. O πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, αφού σχολίασε ότι ο κ. Καραχάλιος βλέπει «δράκους, φαντάσματα και μυστικές υπηρεσίες» και τόνισε πως «σε λίγο θα κυνηγάει καλικάντζαρους τα Χριστούγεννα στις γειτονιές της Αθήνας» σχολίασε ότι η υπομονή της κοινωνίας δεν είναι ανεξάντλητη και τον κάλεσε να «βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες».