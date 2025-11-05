Ο πατέρας και θείος θυμάτων των Τεμπών, Νίκος Πλακιάς, ζήτησε από τη Μαρία Καρυστιανού να διαψεύσει τα όσα δήλωσε σήμερα το πρωί ο Νίκος Καραχάλιος για το «κίνημα ΚΥΜΑ», γράφοντας σε ανάρτησή του στο Χ «πως συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου».

«Καραχάλιος=Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή. Περιμένω επίσημη διάψευση», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.

Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου .

Καραχαλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή .

Περιμένω επίσημη διάψευση . https://t.co/X9tzLdBB2z — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) November 5, 2025

Πριν από λίγες ημέρες ο Νίκος Καραχάλιος είχε γράψει ότι επίκειται κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού με το όνομα ΚΥΜΑ – κάτι που διέψευσε η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει ο Νίκος Πλακιάς είχε σχολιάσει «εμένα η θάλασσα με ανακατεύει».

Καραχάλιος: Έχουμε συναντηθεί με τη Καρυστιανού 20 φορές τους τελευταίους τρεις μήνες

Σήμερα ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ, μίλησε στον ANT1 για την «πλατφόρμα ΚΥΜΑ» που ο ίδιος είχε συνδέσει με τη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι «αυτή είναι που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης».

Αναφερόμενος στη διάψευση της κ. Καρυστιανού ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε ότι «η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε».

«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο» συμπλήρωσε ο ίδιος και ισχυρίστηκε ότι «έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες».

«Η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα», είπε ο ίδιος και παραδέχτηκε ότι δεν μιλάει ως εκπρόσωπος της κ. Καρυστιανού.