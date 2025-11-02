Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»

Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος υπό τον τίτλο «Κύμα» η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού.

Σημειώνεται ότι σχετική ανάρτηση με το λογότυπο του «Κύματος» πραγματοποίησε ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής προέδρων της ΝΔ, Νίκος Καραχάλιος. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως «η Μαρία ενεργοποίησε το κοινωνικό σύνολο», ενώ ανέφερε λέξεις που το αρχικό γράμμα είναι το «Κ».

K οπως ΚΥΜΑ

Κ οπως ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ οπως ΚΙΝΗΜΑ

Κ οπως ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ οπως ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Κ οπως ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κ οπως ΚΑΘΑΡΣΗ

Κ οπως ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΥΓ.Η Μαρια ενεργοποιησε το κοινωνικό σύνολο

Κ μας ΚΑΛΕΣΕ

να αυτενεργησουμε

Εμεις-οι απλοί πολιτες-

νοιαζομαστε

+αποκρινομαστεhttps://t.co/aBN2BbmBGE https://t.co/iOiM48Q6jC pic.twitter.com/lDxpC9iZ1I — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 2, 2025

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε στην ανάρτησή της πως «η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο. Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα».

Συμπλήρωσε πως επρόκειτο για «δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων υπουργών του».

Τέλος, επισήμανε πως «η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.

Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.

Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.

Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!

Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

Στο μεταξύ, μιλώντας στο podcast της Εφημερίδας των Συντακτών (που δημοσιεύτηκε το πρωί της Κυριάκος, 2 Νοεμβρίου) η κ. Καρυστιανού δεν άφησε κλειστήτην πόρτα της πολιτικής για την ίδια, ερωτηθείσα αν την παρακινούν να βρεθεί επικεφαλής σε κάποιο πολιτικό κίνημα.

«Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα μόλις ολοκληρωθεί, αυτή η κοινωνική αφύπνιση, πάρει σάρκα και οστά, θα βγάλει και τον ηγέτη της. Θα το βγάλει μόνη της, δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Θα δούμε τι θα βγει. Εγώ σίγουρα δεν το έχω βάλει στο μυαλό μου αυτό το πράγμα, ούτε με βλέπω έτσι. Αλλά πιστεύω στην ολοκλήρωση θα βγει και ο μπροστάρης. Για μένα, αυτή τη φορά, θα πρέπει αυτό που θα βγει -εκτός ότι θα πρέπει να είναι μέσα από την κοινωνία και να είναι καθαρό- να είναι ομαδικό. Αν πραγματικά υπάρχει μια τέτοια ομάδα που έχει λύσεις για όλα, βεβαίως θα συνεργαστώ, το έχω ξαναπεί. Θα συνεργαστώ, θα το στηρίξω και θα εργαστώ με αυτό. Εξάλλου και εγώ θέλω να έχω μια λύση όταν θα έρθουν οι εκλογές», τόνισε χαρακτηριστικά.