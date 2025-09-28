Απάντηση στο ενδεχόμενο δημιουργίας δικού της κόμματος δίνει η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι ονειρεύεται κάτι «καινούργιο και καθαρό» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, χωρίς απαραίτητα η ίδια να ηγείται αυτού ή να αποτελεί μέρος του.

Όπως τονίζει («Καθημερινή») η συζήτηση συντηρείται περισσότερο για να προσάψει ιδιοτέλεια στον ανιδιοτελή αγώνα των οικογενειών των Τεμπών.

Καρυστιανού: Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη

Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα για τη δημιουργία πολιτικού φορέα η πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023, ξεκαθαρίζει πως «εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούριο (…)».

«Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη», επισημαίνει και προσθέτει πως η «εμμονή», με το εάν τελικά η ίδια θα εμπλακεί ενεργά με την πολιτική έχει ξεκινήσει από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, που στόχο έχουν περισσότερο να δείξουν ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από τον αγώνα που γίνεται.

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου», προσθέτει και συμπληρώνει: «Όμως, εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο.

Nα ενημερωθεί η κοινωνία για αυτό που συμβαίνει

Αναφέρει ότι οι περιοδείες που πραγματοποιούνται από την ίδια και άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη ξεκίνησαν με στόχο να ενημερωθεί η κοινωνία για αυτό που συμβαίνει και να κρατηθεί η υπόθεση ψηλά στη μνήμη τους.

«Δεν αντέχω να ζω σε μια τέτοια κοινωνία και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα. Πρόκειται για μια ανάγκη της κοινωνίας που δεν μπορεί όχι να την ικανοποιήσει, αλλά ούτε και να τη διαισθανθεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα» σημειώνει και διαβεβαιώνει ότι κανείς από τους συγγενείς των θυμάτων δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη με ελλιπή δικογραφία.