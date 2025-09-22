newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Ελλάδα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:59

Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ισορροπημένη διατροφή made simple: Οι top συμβουλές

Ισορροπημένη διατροφή made simple: Οι top συμβουλές

Spotlight

Η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της, διαψεύδει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι προχωράει σε ίδρυση κόμματος ή ότι «θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ».

«Η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται», γράφει η Μαρία Καρυστιανού

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος του  Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» τονίζει: «Η κοινωνία φλέγεται!

Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας.

Απεργία πείνας από γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και όμως συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα όπως αυτά!!

Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια.

Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;

Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο Facebook:

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα και διεκδικεί το δικαίωμα εκταφής του γιου του, Ντένις που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

«Πείτε μου για μια χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην εκταφή. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εκταφή και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει. Πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο για αυτό τον λόγο έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως η εκταφή», είπε, ανάμεσα σε άλλα, η κ. Καρυστιανού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Ελλάδα 22.09.25

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σύνταξη
Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού
Νέα Ερυθραία 22.09.25

Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για οπλοκατοχή - Είχε πάνω του σπρέι πιπεριού

Ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη όταν μετά από αστυνομικό έλεγχο στη Νέα Ερυθραία, βρέθηκε στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, ενώ ο φίλος που τον συνόδευε βρέθηκε με μικροποσότητα κάνναβης.

Σύνταξη
Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Στον Πειραιά 22.09.25

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός

Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νότια Καρολίνα: 35χρονος κρατούσε κλειδωμένους 4 «ευάλωτους ενήλικες» και ζούσε με τα χρήματά τους
Δέκα χρόνια 22.09.25

Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των θυμάτων του για δικό του όφελος, ενώ τους κρατούσε αιχμάλωτους στο υπόγειο του σπιτιού του για 10 ολόκληρα χρόνια

Σύνταξη
Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Σύνταξη
Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
Περιφερειακή κυριαρχία 22.09.25

Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;

Η Τουρκία και το Ισραήλ βρίσκονται σε μια περίοδο αυξανόμενης καχυποψίας και στρατηγικής αντιπαράθεσης, με τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των εντάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»
Κόσμος 22.09.25

Προειδοποίηση Τουσκ: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
Επιχείρηση καταστολής 22.09.25

H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Νέα καμπάνια λογοκρισίας στην Κίνα για αναρτήσεις που υποκινούν σε βία, καλλιεργούν αντικοινωνικά αισθήματα ή εκφράζουν απαισιοδοξία για την οικονομία ή γενικά για τη ζωή.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο