Την οργισμένη αντίδραση του Νίκου Πλακιά, πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, προκάλεσε το γεγονός ότι φωτογραφίες που δείχνουν σακούλες με σορούς θυμάτων είδαν το φως της δημοσιότητας.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πλακιάς εκφράζει την έκπληξή του που τις τελευταίες ημέρες, όπως λέει, «κάποιοι δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων».

Διευκρινίζοντας αρχικώς ότι δεν γνωρίζει το πώς και γιατί έγινε αυτή η διαρροή, διερωτάται αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει με σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων ή των εντολέων τους.

«Δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό;»

Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς… pic.twitter.com/Yng3mep4PG — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) September 27, 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: «Δεν σκέφτοναι πόσο επώδυνο είναι;»

Ο Νίκος Πλακιάς εκφράζει την οργή του που κάποιοι δεν σκέφτονται «πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πώς παραδώσανε τα παιδιά μας» και συνεχίζει να διερωτάται: «Δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό; Δεν υπάρχουν στη δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς; Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη;».

Τέλος, μέσα από την ανάρτησή του εκφράζει την έντονη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τονίζοντας: «Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις Μάνες! Κάθε ημέρα; Οι σακούλες αυτές που δείχνετε έχουν μέσα ό,τι πιο ιερό υπάρχει…».