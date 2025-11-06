Δεν θα υποστήριζα κίνημα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, λέει ο Πάνος Ρούτσι – «Λέμε ούτε κόμμα, ούτε χρώματα»

Κατηγορηματικός ως προς την ενδεχόμενη στήριξη σε κόμμα ή κίνημα υπό τη Μαρία Καρυστιανού την παρούσα στιγμή εμφανίστηκε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Από την αρχή λέμε, ούτε κόμμα ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή “κύμα”. Οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα ή “κύμα”, νομίζω θα είναι καταστροφικό για εμάς», τόνισε ο κ. Ρούτσι, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤ1».

Συμπλήρωσε πως δεν αμφισβητεί αυτά που είπε ο Νίκος Καραχάλιος περί δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «μεταξύ μας με τη Μαρία, δεν μας έχει πει κάτι όσον αφορά με τον κ. Καραχάλιο».

«Δεν θα την υποστήριζα»

Ερωτηθείς για το αν θα υποστήριζε κάποιο κίνημα στο οποία θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού απάντησε «όχι, δεν νομίζω», προσθέτοντας ότι «θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε. Αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος, λίγο, θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα. Τις δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύω, γιατί είναι να μπερδεύουν τον κόσμο».

Επισήμανε, ακόμη, πως θα έβλεπε «ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τα Τέμπη γιατί ο αγώνας μας θα ήταν εντελώς καθαρός μέχρι τότε».

Τέλος, ανέφερε επίσης πως η υγεία του είναι καλά, μετά την πολυήμερη απεργία πείνας που συγκλόνισε την επικράτεια, αν και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο λόγω προβλημάτων στην καρδιά.