Με απανωτές αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Νίκος Καραχάλιος λέει, ότι ο Πάνος Καμμένος επεδίωκε να συνενώσει το «Κύμα» με τους ΑΝΕΛ μέσω της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο Νίκος Καραχάλιος στις αναρτήσεις του χαρακτηρίζει τον Πάνο Καμμένο τον οποίο ακόμα θεωρεί φίλο του όπως είπε, «χαοτικό» και ασεβή» και αναφέρει ότι όταν εκείνος αρνήθηκε τη συνένωση, ο Καμμένος «εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας + Αντώνη», αναφερόμενος στην πρόεδρο του συλλόγου Τέμπη 2023 και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην σύμβουλος του Κώστα Καραμανλή αναρωτιέται αν ο Πάνος Καμμένος «Πουλάει υπηρεσία στον Μητσοτάκη γιατί έχει μείνει πολιτικά άστεγος; Επιτίθεται στον Σαμαρά κατ’ εντολή ή αυτόκλητα;».

Ο ίδιος εν’ τέλει συμπεραίνει ότι όλα αυτά «φουντώνουν το Κύμα» και πως η Μαρία Καρυστιανού «θα καταλάβει την καμένη πλεκτάνη».

Πριν τις αναρτήσεις του, ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα TV, είχε πει ότι ο Καμμένος ευθύνεται για την στάση της Μαρίας Καρυστιανού προς τον ίδιο.

Οι αναρτήσεις Καραχάλιου για Καμμένο

«ΚΑΝΕΛ=ΚΥΜΑ+ΑΝΕΛ!!! Αυτό είναι both fake news + παλαβομάρες. Αυτή ήταν συμβολικά η ανισόρροπη ιδέα του Πάνου! Να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ + η Μαρία να το συγχωνεύσει με ΤΟ ΚΥΜΑ + σε ρόλο Αντιπροέδρου (!!) άλλη σεβαστή κυρία… Τα έκανε όλα μπάχαλο! Κρίμα. Χαοτικός. Ασεβής».

«Όταν είδε ότι εγώ αρνούμαι τη «συγχώνευση» εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας + Αντώνη. Τη διέρρευσε + αυτός; (Με αρωγή άλλων kooligans + kyriakistas του Μαξιμου;). Πουλάει υπηρεσία στον Μητσοτάκη γιατί έχει μείνει πολιτικά άστεγος; Επιτίθεται στον Σαμαρά κατ’ εντολή ή αυτόκλητα; Είδομεν».

Υγ. Το μόνο πάντως που καταφέρνουν με τις – ακρίτες – ανιστόρητες – χυδαίες (η υβριστική αναφορά στον Αντώνη + μάλιστα μετά από την απώλεια ήταν εκτός κάθε ορίου) – μυθοπλαστικές επιθέσεις τους είναι: 1. Φουντώνουν ΤΟ ΚΥΜΑ 2. Θα καταλάβει η Μαρία την καμένη πλεκτάνη. Εμείς την περιμένουμε.

«Η Καρυστιανού άρχισε να βλέπει «Το Κύμα» ως κύμα που θα την πνίξει»

Ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας στο Βεργίνα TV, κατηγόρησε τον Πάνο Καμμένο, ότι μετά την εμφάνισή του η πρόεδρος του συλλόγου Τέμπη 2023 στράφηκε εναντίον της Λάουρα Κοβέσι.

«Ο Πάνος Καμμένος έχει μία ροπή προς τη μυθολογία. Που είναι ευχάριστη κοινωνικά όταν κάνεις παρέα, αλλά όταν μπλέκεις τη μυθολογία με την πολιτική, μπορεί να ανατιναχθούν πράγματα στον αέρα και όχι μόνο τρένα. Από τη στιγμή όμως που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών όλα γύρισαν ανάποδα. Η Καρυστιανού άρχισε να βλέπει «Το Κύμα» ως κύμα που θα την πνίξει και όχι ως κύμα που θα τη βελτιώσει», είπε αρχικά.

Στη συνέχει ανέφερε ότι: «Η Καρυστιανού έκανε μήνυση στην Κοβέσι, κρατήστε το αυτό. Η Καρυστιανού είπε ότι θα κάνει κίνημα και ο Καμμένος τον άνθρωπο που τα είχε σχεδιάσει αυτά με την Καρυστιανού, δηλαδή εμένα, τον έβαλε απέναντι. Ενώ με τον Πάνο ήμαστε φίλοι. Δεν ξέρω αν θέλει να είμαστε φίλοι όταν κάνει τέτοιες αήθεις επιθέσεις».

Τέλος ο Νίκος Καραχάλιος τόνισε: «Μπορεί να είναι ένα περίεργο δίπολο; Έχουμε ένα δίπολο πολιτικών –εγώ και ο Πάνος είμαστε πολιτικοί– και ένα δίδυμο γυναικών που είναι η κυρία Καρυστιανού και η κυρία Κοβέσι. Μέχρι την εμφάνιση του Πάνου εμφανιζόντουσαν να είναι στην ίδια γραμμή, να ζητούν διαφάνεια και ξαφνικά με την εμφάνιση του Καμμένου στρέφεται εναντίον της Κοβέσι».

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα: