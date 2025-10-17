Ο Πάνος Καμμένος δήλωσε ότι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, ενώ σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις και τη στάση των κομμάτων.

Η ΝΔ θα έπρεπε να υιοθετήσει την ατζέντα Τραμπ, είπε ο Πάνος Καμμένος

Μιλώντας στο OPEN, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε: «Όταν ανέστειλα τη λειτουργία των ΑΝΕΛ και δεν κατέβηκα στις εκλογές του 2019 γιατί πίστευα ότι τη δική μας αποστολή να βγούμε από τα μνημόνια την εκτελέσαμε, ήρθαν οι Πρέσπες, έφυγα. Αν χρειαστεί να παρθούν αποφάσεις ώστε να υπάρχουν συγκλίσεις ώστε να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν οικονομικό παράδεισο και να συγκρουστούμε με τις δυνάμεις της ΕΕ που θέλουν να την τραβήξουν πίσω και να την έχουν υποχείριο, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ναι, θα εμπλακώ στην πολιτική».

«Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά»

Ο Πάνος Καμμένος, σχολιάζοντας την παρούσα πολιτική κατάσταση, είπε: «Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, δεν υπάρχει η αντιπαράθεση δυο, τριών κομμάτων όπως ξέραμε παλιά. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά χωρίς αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση στον τόπο είναι η Μαρία Καρυστιανού. Αν ο αγώνας της μεταμορφωθεί σε ένα πολιτικό κίνημα δεν έχει κανέναν λόγο να μπλέξει με τα παλιά υλικά. Στις εκλογές που έρχονται του χρόνου θα είναι εντελώς διαφορετικά τα σχήματα και οι πολιτικές δυνάμεις».

Για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο πρώην υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά τη σύγκρουση που έχει προκύψει για το μνημείο.

«Η προεδρική φρουρά έχει δυο αποστολές: τη φύλαξη του Προεδρικού Μεγάρου και του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο εκάστοτε υπουργός Άμυνας είναι η μόνη μονάδα που δεν έχει δικαίωμα να εμπλακεί. Η προεδρική φρουρά αναφέρεται μόνο στον ΠτΔ. Είναι αδύνατο να υπάρξει τέτοια μεγάλη προσβολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την προεδρική φρουρά με την ανάθεση του Άγνωστου Στρατιώτη σε κάποια άλλη μονάδα».

Ο κ. Καμμένος εκτίμησε ότι «δεν πρόκειται να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν ένας λάθος επειδή δεν υπήρχε πληροφόρηση. Να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή του υπουργείου Αμύνης. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Δένδιας δεν θα υπογράψει τη ρύθμιση».

Για τα υπόλοιπα κόμματα και τον Αλέξη Τσίπρα

«Εγώ με τον κ. Μητσοτάκη διαφωνώ σε πολλά πράγματα. Πρώτον, διαφωνώ στην προσωποποίηση της ΝΔ, στη woke ατζέντα, στην παράδοση της χώρας στην ΕΕ», είπε.

«Θεωρώ ότι έχει τραβήξει έναν δρόμο ευρωπαϊκό. Θα έπρεπε να υιοθετήσει την ατζέντα Τραμπ και να απελευθερωθεί από την πολιτική της ΕΕ», υποστήριξε και πρόσθεσε «το ΠΑΣΟΚ έχει πεθάνει».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος είπε: «θα έπρεπε να το κάνει αυτό από το 2019. Η κατάσταση ήταν τραγική, το τι τράβαγε τα ζήσαμε. Του έκαναν το βίο αβίωτο οι ακραίες φωνές. Υπήρξε υφυπουργός που ήθελε να δει τους Σαντινίστας».

«Καλά κάνει ο Τσίπρας, έπρεπε να το κάνει πιο νωρίς. Η εμμονή με τις Πρέσπες είναι λάθος. Με τον κ. Τσίπρα δεν θα πάω. Πρέπει να δώσει το στίγμα τι πρέπει να κάνει», σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στην πτώση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993 και κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά: «ήταν η τελευταία του πράξη. Και βέβαια το επανέλαβε. Δεν έπρεπε ποτέ να γυρίσει ο Σαμαράς στη ΝΔ. Πάει να παραπλανήσει μια ακόμη φορά και να παραπλανήσει τον κόσμο της δεξιάς και να διαπραγματευτεί οφίτσια».

Για τη συνομιλία του με τον αρχηγό της μαφίας στα Χανιά

«Έβγαλαν μια συνομιλία ενώ σε μια άλλη δικογραφία υπάρχουν εκατό συνομιλίες στελεχών της ΝΔ. Μου τη στήσανε για να μου κάνουν ζημιά γιατί φοβήθηκαν να μην επιστρέψω», υποστήριξε ο Πάνος Καμμένος όταν ρωτήθηκε για τη συνομιλία του με τον αρχηγό της μαφίας στα Χανιά.