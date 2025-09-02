Τι λέει ο Πάνος Καμμένος για τον διάλογο με τον φερόμενο αρχηγό της κρητικής μαφίας

Στα όσα έρχονται τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά και τον διάλογο που είχε με τον φερόμενο αρχηγό μίλησε ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην υπουργός δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο -όπως είπε- γνώριζε από παλιά, όταν βρισκόταν στη Νέα Δημοκρατία.

«Ούτε σήκωσα ξανά το τηλέφωνο»

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο Π. Καμμένος ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος του ζήτησε να μεσολαβήσει, αλλά -όπως τόνισε- «ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα δύο αδέλφια που φέρεται να είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, επιθυμούσαν την ενθρόνιση συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη στη Μητρόπολη της περιοχής.

Σε καταγεγραμμένο διάλογο, ο φερόμενος αρχηγός της σπείρας εξηγεί ότι η τοποθέτηση εξαρτάται από τις αμερικανικές αρχές, με τον Π. Καμμένο να απαντά: «Το καθαρίζω».

Ο επίμαχος διάλογος

Αρχηγός: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

Αρχηγός: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μη μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω.

Αρχηγός: Οχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!