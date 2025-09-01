Κρήτη: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης – Κληρικός ζητούσε να δείρουν άτομα

Περιστατικά και παράνομες δραστηριότητες που σοκάρουν αποκαλύπτονται μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Το κύκλωμα της μαφιόζικης οργάνωσης ήταν πολυδαίδαλο και οι κατηγορούμενοι φτάνουν συνολικά τους 90.

Εκβιασμοί και χρηματισμοί

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στα έγγραφα της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την υπόθεση αναφέρονται κατηγορίες εκβιασμού επιχειρηματιών και κληρικών στα Χανιά, αποχαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων, άσκηση επιρροής για απόδοση τίτλων σπουδών στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακόμα και χρηματισμοί κληρικών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος ήθελαν καθηγητές σε καίρια πόστα ώστε να εξασφαλίσουν πτυχία για ορισμένα πρόσωπα.

Πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς

Παράλληλα στις συνομιλίες αποκαλύπτεται ότι αστυνομικός, που ήταν κατηγορούμενος για σοβαρές ποινικές υποθέσεις, τηλεφώνησε σε αρχηγό του κυκλώματος ώστε να διαμορφωθεί η έδρα του δικαστηρίου και να εξασφαλίσει ευνοϊκή δικαστική απόφαση για την υπόθεση που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο στο παρελθόν το κύκλωμα να είχε πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς.

Ο ρόλος ανώτερου κληρικού

Αποκαλυπτική και η δράση ανώτερου κληρικού, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος του κυκλώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε εκβιαστεί πριν από δύο χρόνια με προσωπικές φωτογραφίες για να εκχωρήσει σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής.

Ο συγκεκριμένος κληρικός αποχώρησε από τη μονή, εντάχθηκε στο κύκλωμα και στη συνέχεια ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να επιτεθούν σε άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαμάχες.

Στο νοσοκομείο

Τέλος, υπάρχουν συνομιλίες όπου μέλη του κυκλώματος μιλούσαν με υπεύθυνο νοσοκομείου ώστε μεταφερθούν ασθενείς με ψυχικά νοσήματα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας ενός εκ των αρχηγών του κυκλώματος, ώστε να λαμβάνει έσοδα από τη παραμονή τους εκεί.