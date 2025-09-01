Κρήτη: «Άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση» φώναξαν οι συλληφθέντες έξω από την Εισαγγελία
Aπό νωρίς το απόγευμα στον αύλειο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου στα Χανιά είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, κυρίως συγγενικά πρόσωπα των συλληφθέντων.
Στην Εισαγγελία Χανίων οδηγούνται κατά ομάδες οι 48 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Η όλη διαδικασία γίνεται κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με την παρουσία πάνοπλων αστυνομικών.
«Ψηλά το κεφάλι» φώναξαν συγγενείς
Κάποιοι από τους συλληφθέντες λίγο πριν περάσουν την πόρτα της Εισαγγελίας φώναξαν «άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση» αρνούμενοι της κατηγορίες που τους αποδίδουν.
Έξω από το δικαστικό μέγαρο είναι και πολλοί συγγενείς των συλληφθέντων. Κάποιοι ακούστηκαν να φωνάζουν «ψηλά το κεφάλι» και «δώστε τους ξεφτίλες που τα παίρνανε».
Μέχρι τις 9 το βράδυ 30 από τους 48 συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Χανίων.
Η διαδικασία της πρώτης κλήσης από τον Εισαγγελέα αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες, καθώς μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας για την υπόθεση ξεπερνά τις 1.500 σελίδες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνολική δικογραφία, που μεταφέρθηκε σε 5 κούτες στο δικαστικό μέγαρο, περιλαμβάνει πολλά παραπάνω άτομα από όσα έχουν συλληφθεί ή είναι κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 89 κατηγορούμενοι.
Η αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNEWS, άρχισε να αποδομεί σταδιακά την εγκληματική οργάνωση, καθώς από τις αρχές Ιανουαρίου του 2025 έως και 12 Αυγούστου, η Ασφάλεια Χανίων είχε πραγματοποιήσει 35 στοχευμένες επιχειρήσεις, στις πιάτσες της πόλης των Χανίων, όπου μέλη της συμμορίας, διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια , Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλης, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς, και Πατομπούκαλος.
- Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
