Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Στην Εισαγγελία Χανίων οδηγήθηκαν, το απόγευμα της Δευτέρας, οι 8 πρώτοι από τους 48 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των συλληφθέντων, θα οδηγούνται στην Εισαγγελία κατά ομάδες και η διαδικασία αναμένεται να είναι μαραθώνια.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών.

89 κατηγορούμενοι

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και ένστολοι της αεροπορίας αλλά και αστυνομικός από το Ρέθυμνο καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κρητική κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τους 48 συλληφθέντες οι 16 βρίσκονται ήδη στη φυλακή για υποθέσεις ναρκωτικών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 89 κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ κέρδη από τα ναρκωτικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης μόνο από τα ναρκωτικά ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Στο διάστημα αυτό τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών ενώ είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών) 41,2 κιλά κάνναβης

9,12 κιλά κοκαΐνης και 2,1 κιλά ηρωίνης.

Εκτός από τα ναρκωτικά η εγκληματική οργάνωση πλούτιζε από το εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, του εκβιασμούς και την παροχή προστασίας.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχουν τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα δύο αδέλφια εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματίες κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με μεγάλες επιχειρήσεις και είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή.