Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου

Τον πλήρη έλεγχο της τοπικής Εκκλησίας επιχειρούσε να αποκτήσει η λεγόμενη «μαφία της Κρήτης» στα Χανιά με σκοπό την «αξιοποίηση» της εκκλησιαστικής περιουσίας στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό προωθούσε έναν «δικό της άνθρωπο» για την θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης, ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε επαφές και με τον πρώην υπουργό Άμυνας και πρόεδρο των ΑΝ.ΕΛ Πάνο Καμμένο προκειμένου και αυτός να ασκήσει επιρροή για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου Αρχιμανδρίτη στη θέση του Μητροπολίτη.

«Ο αμερικανικός παράγοντας»

Ο Πάνος Καμμένος εμφανίζεται ως ο άνθρωπος που έχει πρόσβαση στον αμερικανικό παράγοντα και μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις.

Η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη δικογραφία. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται, κατά την ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος διατηρεί επαφές με τον Αρχιμανδρίτη ο οποίος διεκδικεί τον Μητροπολιτικό θώκο της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου.

«Στο πλαίσιο χειραγώγησης του εν λόγω ανώτερου κληρικού και προσπάθειας τοποθέτησης σε περίπτωση εκλογής του στην σφαίρα επιρροής του, ο αρχηγός συνομιλεί με τον Πάνο Καμμένο (Πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων) ώστε δια μέσω αυτού και του κύκλου επαφών του να αποφασιστεί η ενθρόνιση του Αρχιμανδρίτη ως Μητροπολίτη της Ι.Μ.Κ.Α.».

Ένα ιερό λείψανο για αντίτιμο

«Επιπλέον, για την άσκηση επιρροής, ο αρχηγός ζητά να λάβει ως αντίτιμο, Τμήμα Ιερών Οστών του Αγίου Λαζάρου, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Αρχιμανδρίτη ο οποίος αποδέχεται την συναλλαγή».

Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία, είναι σαφές ότι η τοποθέτηση του Αρχιμανδρίτη ως Μητροπολίτη της Ι.Μ.Κ.Α., «αποσκοπεί στις οικονομικές συναλλαγές» των αδερφών που κινούν τα νήματα της εγκληματικής οργάνωσης με την εκκλησία καθώς πρόκειται για «δικό τους άνθρωπο».

Η τηλεφωνική επικοινωνία

Στις 12 Αυγούστου το μεσημέρι, το ένα από τα δύο αδέρφια επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο, του αναφέρει το όνομα του Αρχιμανδρίτη και το ενδεχόμενο εκλογής του τον ερχόμενο Οκτώβριο, καθόσον είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους.

Σύμφωνα με τον φερόμενο αρχηγό ο Αρχιμανδρίτης τυγχάνει ιδιαίτερα αγαπητό φιλικό του πρόσωπο και ζητά από τον Πάνο Καμμένο να επικοινωνήσει ο ίδιος ο κληρικός μαζί του.

Ωστόσο ο Π. Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία την δεδομένη χρονική στιγμή και λέει στον αρχηγό να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη την βεβαιότητα του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «το ελέγχει απόλυτα».

Μετά από λίγα λεπτά ο αρχηγός αποστέλλει με «sms» στον Π. Καμμένο το όνομα του Αρχιμανδρίτη και τη φράση «Για Δεσπότης Χανίων.»

«Πίεση χρόνου»

Μετά τον Καμμένο ο αρχηγός επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Αρχιμανδρίτη και τον ενημερώνει για το τηλεφώνημα που είχε με τον πρώην υπουργό.

Στο τέλος της συνομιλίας ο Αρχιμανδρίτης ζητάει από τον φερόμενο εγκέφαλο της οργάνωσης, να υπάρξει άμεση πίεση από την πλευρά του Καμμένου καθόσον υπάρχει πίεση χρονικά και πρέπει μέχρι τα τέλη του Αυγούστου να γίνουν οι κινήσεις.

Σε άλλη επικοινωνία με την Αρχιμανδρίτη, ο εγκέφαλος της οργάνωσης, τον ενημερώνει ότι επικοινώνησε εκ νέου με τον Π. Καμμένο για το θέμα της εκλογής.

Στο τέλος της συνομιλίας ο αρχηγός αφού έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως το άτομο που θα μεσολαβήσει με απόλυτο τρόπο και θα πετύχει σε βαθμό βεβαιότητας την εκλογή του και αφού δέχεται τις ευχές του Αρχιμανδρίτη του ζητάει ένα ιερό λείψανο και συγκεκριμένα τον ρωτάει πώς μπορεί να βρει ένα κομμάτι από το Τίμιο ξύλο του πραγματικού Σταυρού του Ιησού.

Τίμιο Ξύλο ζητούσε ο αρχηγός

Ο Αρχιμανδρίτης του απαντάει ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο και ότι ο ίδιος κατέχει μια ελάχιστη ποσότητα του Τίμιου Ξύλου, η οποία του παραδόθηκε από τον ίδιο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, πλην όμως η ποσότητα είναι απειροελάχιστη και δεν μπορεί να διασπαστεί σε περεταίρω τεμάχια.

Ο Αρχιμανδρίτης αναφέρει ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα του αποδώσει γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του. Τότε ο αρχηγός τον ρωτάει αν είναι όντως γνήσιο το Λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και Αρχιμανδρίτης αστειευόμενος του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλάκα μη λες μαλα…», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.

Ο αρχηγός δράττεται της ευκαιρίας και ζητάει για δεύτερη φορά τεμάχιο του Τίμιου Ξύλου και ο Αρχιμανδρίτης του απαντάει ότι η ποσότητα που διαθέτει ο ίδιος είναι απειροελάχιστη και είναι

τοποθετημένη μέσα σε ένα σταυρό, και ότι την προμηθεύτηκε χάριν διαμεσολάβησης που πραγματοποίησε στο Φανάρι.