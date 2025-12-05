newspaper
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 18:39
Θρίλερ στην Ανδραβίδα με IX βυθισμένο σε αρδευτικό κανάλι
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:00
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Επικαιρότητα 05 Δεκεμβρίου 2025 | 16:56

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Spotlight

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μιλήσουν η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών και ο Χρήστος Ράμμος, π. πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος ΣτΕ, σε εκδήλωση με θέμα «Αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς», σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και θα εστιαστεί στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων, όπως το άρθρο 86 του Συντάγματος, η επίκληση του οποίου εμποδίζει την έρευνα των Ευρωπαϊκών Αρχών και την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών του δικαίου της ΕΕ σε υποθέσεις διαφθοράς.

Ευρωβουλευτές και ακαδημαϊκοί στο πάνελ

Μαζί με την Μαρία Καρυστιανού, τον Χρήστο Ράμμο και τον Νικόλα Φαραντούρη, στο πάνελ παρεμβαίνουν ο Juan Fernando López Aguilar, ευρωβουλευτής S&D, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, ο Ιωάννης Δρόσος, ομότιμος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και η Daniela Mainenti, καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο UniNettuno της Ρώμης.

Σε δηλώσεις του, ο Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «η εκδήλωση δεν είναι κομματική. Είναι θεσμική και επιστημονική. Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους. Ώρα να μιλήσουμε ανοικτά και επιτέλους επιστημονικά, χωρίς κομματικά στεγανά. Μόνο αλήθεια και δικαιοσύνη».

Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «υποσχέσεις» το κλείσιμο της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «υποσχέσεις» το κλείσιμο της εβδομάδας

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο
Βρυξέλλες 04.12.25

Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπέγραψαν τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο

Τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο υπέγραψαν στις Βρυξέλλες η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μαζί με τον επίτροπο της Κομισιόν για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία
Στεγαστική κρίση 02.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου
«Μια από τα ίδια» 29.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία
Παίρνει μέτρα 05.12.25

Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της

Σύνταξη
Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
MDMA 05.12.25

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών

Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη στην Οκινάουα, όπου οι ιαπωνικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στη χειραποσκευή του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League

Το βίντεο της τηλεκριτικής της ΚΕΔ, τα σεμινάρια αλλά και τα άλλα επτά βήματα για να γίνουν καλύτεροι οι διαιτητές της Super League. Τι είναι η πλατφόρμα πλατφόρμα RefHouse και η αυτοαξιολόγηση

Βάιος Μπαλάφας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου
Ελλάδα 05.12.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου

Δύο συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας έχουν προγραμματιστεί αύριο στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 17 χρόνια από τη δολοφονία του στα Εξάρχεια

Σύνταξη
Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος
Εργασιακά Δικαιώματα 05.12.25

Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος

Μέρος των εργαζόμενων ωφελείται, άλλοι κλάδοι δεν θα δουν αλλαγή και τα αποτελέσματα ως προς τη μεγάλη εικόνα θα κριθούν στην πράξη. Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρις Καζάκος αναλύει στο in τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Τρεις Κυριακές 05.12.25

Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα

Σύνταξη
Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»
«Εργασιομανής και τρελός» 05.12.25

Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»

Οι ηθοποιοί της σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» μίλησαν για την συνεργασία τους με τον εκλιπόντα Μάικλ Λάντον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις
Ελλάδα 05.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις

Σύγχρονοι δουλέμποροι κρατούσαν φυλακισμένους ανήλικους και τους εξανάγκαζαν να πουλάνε λαθραία καπνικά προϊόντα σε ψιλικατζίδικα της Αττικής.

Σύνταξη
Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ
Επιχείρηση κατάρριψης 05.12.25

Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ

Πέντε drones άγνωστης προέλευσης εθεάθησαν να πετούν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στο Ιλ Λονγκ, κοντά στο λιμάνι της Μπρεστ. Έρευνα του στρατιωτικού εισαγγελέα της Γαλλίας σε εξέλιξη.

Σύνταξη
Ο αθέατος πόλεμος μεταξύ των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο αθέατος πόλεμος μεταξύ των διαιτητών

Οι ρέφερι της Super League είναι χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα και πρόκειται για υπόθεση που πονοκεφαλιάζει την ΚΕΔ. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν

Ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης μιας επικοινωνιακής καμπάνιας για το... τίποτα

Σύνταξη
«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα
Πληθωρισμός 05.12.25

«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα

Ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα, τσακίζει τους χαμηλόμισθούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τορπιλίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Τι εννοούσε; 05.12.25

«Με έκαψε σήμερα» - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική 05.12.25

Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Προκύπτει ότι, κατά την περίοδο προεδρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΟΝΝεΔίτη κ. Δέρβου, ανατέθηκε σωρεία συμβάσεων σε άλλους ΟΝΝΕδίτες, που ήταν κοινοί μέτοχοι σε εταιρείες-κελύφη με φαινομενικά μόνο ανταγωνιστική σχέση», λένε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
League Cup 05.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τον τελικό του League Cup βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν

Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινής της μιας αγωνιστικής στο ματς της 16ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Σύνταξη
Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy
Danity Kane 05.12.25

Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy

Η Aubrey O’Day, ρίχνει φως σε μια από τις πιο βασανιστικές πτυχές της υπόθεσης γύρω από τον Diddy, αποκαλύπτοντας στη νέα σειρά του Netflix ότι μια μάρτυρας την είδε να υφίσταται σεξουαλική επίθεση σε κατάσταση μέθης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
