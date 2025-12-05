Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μιλήσουν η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών και ο Χρήστος Ράμμος, π. πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος ΣτΕ, σε εκδήλωση με θέμα «Αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς», σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και θα εστιαστεί στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων, όπως το άρθρο 86 του Συντάγματος, η επίκληση του οποίου εμποδίζει την έρευνα των Ευρωπαϊκών Αρχών και την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών του δικαίου της ΕΕ σε υποθέσεις διαφθοράς.
Ευρωβουλευτές και ακαδημαϊκοί στο πάνελ
Μαζί με την Μαρία Καρυστιανού, τον Χρήστο Ράμμο και τον Νικόλα Φαραντούρη, στο πάνελ παρεμβαίνουν ο Juan Fernando López Aguilar, ευρωβουλευτής S&D, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, ο Ιωάννης Δρόσος, ομότιμος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και η Daniela Mainenti, καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο UniNettuno της Ρώμης.
Σε δηλώσεις του, ο Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «η εκδήλωση δεν είναι κομματική. Είναι θεσμική και επιστημονική. Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους. Ώρα να μιλήσουμε ανοικτά και επιτέλους επιστημονικά, χωρίς κομματικά στεγανά. Μόνο αλήθεια και δικαιοσύνη».
🇬🇷🇪🇺 Άρθρο 86: Την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα συζητήσουμε στο Ευρ. Κοινοβούλιο με τη Μαρία Καρυστιανού @mkaristianou Πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών, τον Χρήστο Ράμμο, π. Πρόεδρο ΑΔΑΕ και επίτιμο Αντιπρόεδρο ΣτΕ, και διακεκριμένους συναδέλφους όπως ο Juan Fernando López… pic.twitter.com/4wrgyT6h4a
— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) December 5, 2025
