newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Υποκλοπές: Επανέρχεται στο ελληνικό «Watergate» το BBC – Ράμμος: «Τραυματική εμπειρία για τη δημοκρατία μας»
Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:27

Υποκλοπές: Επανέρχεται στο ελληνικό «Watergate» το BBC – Ράμμος: «Τραυματική εμπειρία για τη δημοκρατία μας»

Το BBC γράφει και πάλι για τις υποκλοπές, κάνοντας μια αναδρομή στο πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο που συγκλόνισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Spotlight

Η δίκη για τις υποκλοπές οδηγήθηκε σε διακοπή και θα συνεχιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ωστόσο με το «καυτό» αυτό ζήτημα συνεχίζουν να ασχολούνται διεθνή ΜΜΕ, όπως το BBC.

Το καλοκαίρι του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ΕΥΠ υπό την άμεση εποπτεία του, υπενθυμίζει το BBC

Σε εκτενές ρεπορτάζ του, το βρετανικό μέσο υπενθυμίζει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει γίνει γνωστό ως το «Watergate» της Ελλάδας.

Λογισμικό υποκλοπών και οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν στο στόχαστρό τους τα κινητά τηλέφωνα υπουργών, υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων, δικαστών και δημοσιογράφων, τονίζεται στο ρεπορτάζ.

«Προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια»

Το BBC υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την υπόθεση σκάνδαλο, αλλά κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος δεν έχει κατηγορηθεί δικαστικά και οι επικριτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια.

Αντ’ αυτού, ένας χαμηλόβαθμος δικαστής θα εκδικάσει την Τετάρτη (σ.σ. που όπως προαναφέρθηκε, διακόπηκε) την υπόθεση εναντίον δύο Ισραηλινών και δύο Ελλήνων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην εμπορία λογισμικού κατασκοπείας γνωστού ως Predator, αναφέρει το ρεπορτάζ του βρετανικού μέσου.

Το BBC αναφέρεται στους Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου και Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο, αντίστοιχα.

Τι έχει γίνει γνωστό για τις υποκλοπές

Στη συνέχεια το BBC αναφέρεται στο χρονικό του σκανδάλου.

Το καλοκαίρι του 2022, ο σημερινός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης – τότε ευρωβουλευτής – ενημερώθηκε από τους ειδικούς πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι είχε λάβει ένα κακόβουλο μήνυμα από άγνωστο αποστολέα, το οποίο περιείχε λογισμικό κατασκοπείας, υπενθυμίζει το γνωστό μέσο.

Αυτό το λογισμικό υποκλοπής Predator, το οποίο διατίθεται στην αγορά από την ισραηλινή εταιρεία Intellexa με έδρα την Αθήνα, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα μηνύματα, την κάμερα και το μικρόφωνο μιας συσκευής, μετατρέποντας το τηλέφωνο ενός ατόμου σε όπλο εναντίον του.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο Νίκος Ανδρούλακης ανακάλυψε επίσης ότι είχε παρακολουθηθεί για «λόγους εθνικής ασφάλειας» από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Μόλις έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το καλοκαίρι του 2019, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ΕΥΠ υπό την άμεση εποπτεία του, υπενθυμίζει το BBC.

Οι παραιτήσεις Κοντολέων και Δημητριάδη

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της κρίσης. Ο επικεφαλής της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, παραιτήθηκε, όπως και ο κορυφαίος σύμβουλος και ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ της ΕΥΠ και του γραφείου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το Predator είχε χρησιμοποιηθεί σε απόπειρες παγίδευσης τουλάχιστον 87 ατόμων. Είκοσι επτά από τα άτομα που τέθηκαν υπό παρακολούθηση παρακολουθούνταν ταυτόχρονα από την ΕΥΠ, μεταξύ των οποίων υπουργοί και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, υπογραμμίζεται στο ρεπορτάζ.

Παρά τις επικρίσεις ότι οι κοινοί στόχοι της ΕΥΠ και του Predator έδειχναν μια κοινή στρατηγική παρακολούθησης, η κυβέρνηση επέμεινε ότι αυτό ήταν σύμπτωση και ότι καμία υπηρεσία επιβολής του νόμου δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ το Predator, η χρήση του οποίου ήταν παράνομη στην Ελλάδα εκείνη την εποχή.

Ένας νέος νόμος που ψηφίστηκε το 2022 έχει από τότε νομιμοποιήσει τη χρήση λογισμικού παρακολούθησης από την κρατική ασφάλεια υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τονίζεται στο ρεπορτάζ του BBC.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το Predator είχε χρησιμοποιηθεί σε απόπειρες παγίδευσης τουλάχιστον 87 ατόμων.

Απουσία απαντήσεων από τη μεριά της κυβέρνησης

Ωστόσο, γράφει το BBC, η κυβέρνηση δεν απάντησε στο ερώτημα γιατί οι μυστικές υπηρεσίες είχαν κατασκοπεύσει τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο, και τον Κωστή Χατζηδάκη, τότε μέλος του υπουργικού συμβουλίου και σήμερα αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.

Τον Ιούλιο του 2024, μια έκθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας, την οποία είδε το BBC, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρχε σαφώς καμία σχέση» μεταξύ του Predator και κυβερνητικών αξιωματούχων.

«Υπάρχει η έκθεση του εισαγγελέα και οι απαντήσεις είναι σαφείς. Η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το περιεχόμενό της», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στους δημοσιογράφους.

Το BBC σημειώνει ότι επικοινώνησε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να σχολιάσει τη συγκεκριμένη δήλωσε, ωστόσο μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης του ρεπορτάζ δεν το είχε κάνει.

Οι τέσσερις ιδιώτες που δικάζονται αντιμετωπίζουν όλοι κατηγορίες για πλημμελήματα που φέρεται να συνδέονται με την εμπορία του Predator.

Δύο από τους κατηγορούμενους φέρεται να έχουν δεσμούς με κρατικούς αξιωματούχους, αλλά αυτό δεν διερευνήθηκε ποτέ σοβαρά, σύμφωνα με την αντιπολίτευση και τους φορείς εποπτείας, υπογραμμίζει το BBC.

Κωστής Χατζηδάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Από πολιτικό σε θεσμικό σκάνδαλο»

«Αυτό που ξεκίνησε ως πολιτικό σκάνδαλο έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμικό σκάνδαλο, που αμαυρώνει τόσο τη δικαιοσύνη όσο και τις ανεξάρτητες αρχές», λέει ο Θανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος οικονομικών θεμάτων που ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και βρέθηκε στο στόχαστρο διπλής παρακολούθησης – τόσο από το Predator όσο και από τις μυστικές υπηρεσίες «για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Η Ελίζα Τριανταφύλλου, δημοσιογράφος του Inside Story, η οποία έχει καλύψει το σκάνδαλο από την αρχή, δήλωσε στο BBC: «Αν κάποιος δεν έχει παρακολουθήσει το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα σκεφτόταν ότι τέσσερα άτομα, με δική τους πρωτοβουλία και για προσωπικούς λόγους, υποκλέψαν τις τηλεφωνικές συνομιλίες 87 ατόμων στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας προηγμένο λογισμικό υποκλοπής που διατίθεται αποκλειστικά στις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών και τις αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Κανένας εν ενεργεία υπουργός, δικαστής ή στρατιωτικός αξιωματικός δεν έχει υποβάλει μέχρι στιγμής καταγγελία ότι έχει στοχοποιηθεί από το Predator. Ούτε κανένας από αυτούς κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας», πρόσθεσε.

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η ελληνική κυβέρνηση θέσπισε νέο νόμο για το απόρρητο των επικοινωνιών, υπενθυμίζει το BBC.

Υπάρχουν πλέον περισσότερες εγγυήσεις για το πώς κινούνται οι αρχές επιβολής του νόμου, αλλά ταυτόχρονα η νέα νομοθεσία έχει επικριθεί επειδή στερεί ουσιαστικά από τους πολίτες το δικαίωμα να μάθουν εάν είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση στο παρελθόν.

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε κριτική για την απροθυμία της να ανακαλύψει ποιος κατασκόπευε τους υπουργούς και τα μέλη του στρατού – κριτική που μόνο εντάθηκε μετά την έφοδο των αρχών στα γραφεία της Intellexa στην Αθήνα, μήνες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Έφυγαν με άδεια χέρια, σημειώνει το βρετανικό μέσο.

Ράμμος: «Τραυματική εμπειρία για τη δημοκρατία μας»

Ο Χρήστος Ράμμος, πρώην δικαστής και πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και Ελευθεριών (ΑΔΑΕ), την εποχή που ξέσπασε το σκάνδαλο ήταν βασικό πρόσωπο στην αποκάλυψη των γεγονότων πίσω από τις τηλεφωνικές υποκλοπές, τονίζει το BBC. Δεν είχε εύκολο έργο και αντιμετώπισε πολλά εμπόδια στην πορεία, σημειώνει.

«Στην Ελλάδα, το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ανεχθεί ανεξάρτητες αρχές, τους λεγόμενους ελέγχους και ισορροπίες της εξουσίας. Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ήταν μια τραυματική εμπειρία για τη δημοκρατία μας», δήλωσε ο Ράμμος στο BBC. «Υπέστηκα προσωπικές επιθέσεις. Ήταν ένας ανοιχτός πόλεμος», πρόσθεσε.

Το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών έτυχε διεθνούς προσοχής και ελέγχου, καθώς ένα από τα πρώτα θύματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν ευρωβουλευτής, γράφει το BBC.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε ειδική επιτροπή έρευνας για να διερευνήσει τη χρήση του Pegasus και αντίστοιχου λογισμικού παρακολούθησης (PEGA).

Η εισηγήτρια της, η πρώην ευρωβουλευτής Σόφι ιν ‘τ Βελντ, δήλωσε στο BBC ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε καταβάλει «κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκρύψει την αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση, αρνήθηκαν να συνεργαστούν».

«Το όλο θέμα με τα λογισμικά υποκλοπής δεν είναι κάτι που μπορείς να δεις μεμονωμένα. Δεν συμβαίνει στο κενό. Χρησιμοποιείται για να σιγήσει τις κριτικές φωνές. Χρησιμοποιείται για να καταπνίξει τον έλεγχο. Αλλά η ζημιά έχει γίνει. Έχει προκαλέσει ένα αποθαρρυντικό αποτέλεσμα.

Μόλις επέστρεφα από έναν καφέ με μια φίλη μου που επίσης ερευνούσε το κατασκοπευτικό λογισμικό και μου είπε: ‘Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη ότι το τηλέφωνό μου είναι ασφαλές από την ελληνική κυβέρνηση’ – κυριολεκτικά», σημείωσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Πειραιάς: Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε στο Blue Star Chios που ερχόταν από τη Ρόδο
Απεργία στο πλοίο 24.09.25 Upd: 11:21

Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε στο Blue Star Chios κατά την επιστροφή από τη Ρόδο

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο επέστρεφε στον Πειραιά από τη Ρόδο - Στο Blue Star Chios προκηρύχθηκε 24ωρη απεργία - Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία – κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»
Ελλάδα 24.09.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία – κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»

Οι μεθοδεύσεις της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ, η πενταετής απουσία του γιού της, το σύστημα συνταγογράφησης, το «μυστικό του λάκκου» και οι μέθοδοι για να προσδιορισθεί ο χρόνος, αλλά και η αιτία θανάτου της 91χρονης γυναίκας στη Βοιωτία.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να παίρνει τη σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις 24.09.25

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Ερωτήματα για την ξαφνική εμφάνισή της στο ΚΕΠ

Νέα εισαγγελική έρευνα - Ερωτήματα προκαλεί ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στο ΚΕΠ Δηλεσίου στη Βοιωτία, που παραμένει κλειστό και για το οποίο η ίδια έχει ακόμα κλειδιά λόγω της θέσης που κατείχε

Σύνταξη
Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ώρα απολογίας για τον 50χρονο – Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας
Θεσσαλονίκη 24.09.25

Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος - Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας

Τι θα υποστηρίξει ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη - Το μεσημέρι στον Εύοσμο θα γίνει η κηδεία της 59χρονης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Τέμπη 24.09.25

Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

«Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και προκλητικά να λέει ότι 'σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη'» τονίζει μεταξύ άλλων ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)
Πάλη 24.09.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη για να τον συγχαρεί και να του ανακοινώσει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τις προσπάθειές του μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη - Πυρά κομμάτων και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν

Σύνταξη
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο