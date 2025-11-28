Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»

Ο Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε για τις αναφορές για την κουμπαριά Μητσοτάκη – «Φραπέ».

«Κάποιοι από εμάς δεν λειτουργούμε εντός στενών κομματικών στεγανών και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε για όλους»

«Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στον Ant1, o Νίκος Φαραντούρης δήλωσε αρχικά: «Συναντηθήκαμε χθες με τον Κριστόφ Χάνσεν, τον Λουξεμβουργιανό Επίτροπο Γεωργίας στο περιθώριο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Είναι η πολλοστή φορά που συναντώ τον Επίτροπο από την ανάληψη των καθηκόντων μου για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Ο προβληματισμός και η καχυποψία των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι διάχυτοι. Και όλα αυτά που βγαίνουν καθημερινά στο φως νομίζετε ότι δεν ταξιδεύουν στις εισαγγελικές αρχές και στην ΕΕ;

Εμείς δίνουμε κάθε μέρα μάχη στους διαδρόμους, στις αίθουσες και στις ολομέλειες για να κρατήσουμε το κύρος της χώρας και εκπλήσσομαι που υπάρχει ένας διαξιφισμός για το αν όλα αυτά τα κουμάσια που παρελαύνουν από την Εξεταστική Επιτροπή είναι πρώτου ή δευτέρου ή τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με μια δράκα κυβερνητικών στελεχών που συναγελάζονται προφανώς προς εκμαυλισμό συνειδήσεων. Περί αυτού πρόκειται».

Φαραντούρης: «Παίρνω απολύτως το μέρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Φαραντούρης πρόσθεσε ότι «όλο αυτό το σύστημα λειτουργεί φατριακά και πελατειακά. Έχει διαφορά αν είναι αδελφός, κουμπάρος ή αν είναι σύντεκνος ή αν έχει παντρέψει ο μπαμπάς Μητσοτάκης τον αδελφό ‘Φραπέ’, τόσο τεράστια διαφορά έχει; Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εγώ παίρνω απολύτως το μέρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάει για τέτοιου είδους συγγενολόγια, τα οποία έχουν προφανώς αμαυρώσει το κύρος της χώρας και λειτουργούν με πελατειακή λογική. Κι αν υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα σε οποιοδήποτε κόμμα είναι κατακριτέα. Όλα στη φόρα, στο τραπέζι».

«Με συγχωρείτε, κάποιοι από εμάς δεν λειτουργούμε εντός στενών κομματικών στεγανών και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε για όλους. Κάποιοι από εμάς, κάποιοι άλλοι φοβούνται να μιλήσουν για τους ομόσταυλούς τους, εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι να μιλήσω για τίποτα. Δίνω μάχη καθημερινά ενάμιση χρόνο για να έρθει κανένα φράγκο στη χώρα», δήλωσε.