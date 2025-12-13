Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»
Στις 12 Ιανουαρίου θα συνταχθεί η ιδρυτική διακήρυξη του «ΚΥΜΑ» ως φορέα ανακοίνωσε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος.
«Εμείς ανασυνθέτουμε τον πατριωτικό κοινωνικό δημοκρατικό χώρο με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Πώς θα γίνει αυτό; Μέσα από ένα φορέα που λέγεται ΚΥΜΑ, είναι ήδη ζωντανός, είναι εδώ και έχει έναν οργανωτή, εμένα», ανέφερε ο κ. Καραχάλιος.
Ερωτηθείς για την πρόεδρο του «Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023», Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος τόνισε πως «η κ. Καρυστιανού συζητήθηκε να βοηθήσει το ΚΥΜΑ – αυτό ήταν από την αρχή να κάνει. Έχει ένα σοβαρό ηθικό και πρακτικό ασυμβίβαστο, είναι ακόμα πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Όποιος λοιπόν σέβεται τους ανθρώπους αυτούς και το ότι ξεκινάει μια δίκη, δεν μπορεί να πολιτικοποιήσει τη Δικαιοσύνη. Για αυτό λέει ότι θα βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει – αυτό λέει από την πρώτη στιγμή. Επομένως, είπαμε να κάνουμε το ΚΥΜΑ και να προχωράει, θα έρθει η Μαρία να βοηθήσει».
«Η Καρυστιανού μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»
Συνέχισε λέγοντας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, πως «στις 12 Ιανουαρίου θα μαζευτούμε για να κάνουμε την ιδρυτική μας πράξη, στις 14 κατά πάσα πιθανότητα το Φόρουμ μας κάνει μια εκδήλωση για τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς και βάζουμε στόχους μόλις φτάσουμε τις 300.000 υπογραφές – δηλαδή 5% στις εκλογές-, το ΚΥΜΑ μετασχηματίζεται και κατεβαίνει στις εκλογές», τόνισε ο κ. Καραχάλιος, σημειώνοντας πως την ημέρα προκήρυξης εκλογών το νέο κόμμα θα προκηρύξει προκριματικά κατά τα αμερικανικά πρότυπα, με σκοπό την ανάδειξη προέδρου.
«Άλλο το κόμμα, άλλο ο υποψήφιος πρόεδρος. Όποιος θέλει ας έρθει, κι ας μην είναι μέλος. Ο εκπρόσωπος του κινήματος είμαι εγώ, το ΚΥΜΑ όμως όταν κατέβει στις εκλογές πρέπει να εκπροσωπήσει το μέγιστο του ελληνικού λαού. Η Καρυστιανού μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι», υπογράμμισε.
Όσα είπε ο Νίκος Καραχάλιος:
