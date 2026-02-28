Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο

«Ο Σύλλογος των γονέων, αλλά και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών εδώ και χρόνια στέκονται όρθιοι και όρθιες. Και μας δίνουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι για το δίκαιο, για την αλήθεια, για την ισχυρή Πολιτεία, για την ασφάλεια, δεν πρέπει να σταματήσουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «εδώ και τρία χρόνια, το έγκλημα των Τεμπών παραμένει μια ανοιχτή πληγή στην ελληνική κοινωνία και αυτό αποτυπώνεται στην κοινωνική συνείδηση», ενώ υπογράμμισε ότι «από τις αρχές Οκτωβρίου υπάρχει παραγγελία της Εισαγγελίας, αλλά δεν υπάρχει ακόμη απάντηση στις εξετάσεις που ζητούν οι γονείς και οι συγγενείς».

«Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη στη Βουλή να πάρει θέση, αν συμφωνεί πολιτικά – σεβόμενος την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης – ότι πρέπει να γίνει ό,τι ζητούν οι γονείς, γιατί έχουν δικαίωμα να μάθουν την αιτία θανάτου των παιδιών τους και των συγγενών τους. Δυστυχώς εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «είχαμε δύο παρωδίες Προκαταρκτικών Επιτροπών, μία για τον κ. Καραμανλή και μία για τον κ. Τριαντόπουλο».

Επιπλέον, όπως είπε μιλώντας στο Kontra Channel, «για το έγκλημα της σύγκρουσης δεν έχουν δοθεί απαντήσεις… Γιατί δεν λειτουργούσε ο σταθμός τηλεδιοίκησης της Λάρισας; Γιατί υπήρχε παράνομη μετάταξη σταθμάρχη; Γιατί δεν λειτουργούσε το δευτεροβάθμιο κέντρο του ΟΣΕ; Γιατί υπήρχε έλλειψη προσωπικού; Η κυβέρνηση δεν απαντάει, κρύβει τις ευθύνες».

«Και βέβαια», προσέθεσε, «υπάρχει και το έγκλημα της συγκάλυψης. Μπαζώθηκαν τα Τέμπη την επόμενη μέρα με εντολή Μαξίμου», όπως είπε, σημειώνοντας πως «ήταν καταστροφή πειστηρίων ενός εγκλήματος. Και δεν έχει γίνει τίποτα…».

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναγνώρισε ότι «είναι λογικό να υπάρχει στην κοινωνία ένα διάχυτο αίσθημα πως δεν έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια και προφανώς πως δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Το πρώτο αίτημα όλων μας, πάνω από τις κομματικές ταμπέλες, είναι να υπάρχει δικαιοσύνη», ανέφερε, τονίζοντας πως «η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι στοιχεία της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει ισχυρή Δημοκρατία, ισχυρή Πολιτεία αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη».

«Η κυβέρνηση ‘μειώνει’ και τη δικαιοσύνη και την πολιτική»

«Ο κ. Φλωρίδης στη Βουλή επιβεβαίωσε εμμέσως, όταν τον ρώτησα, ότι υπάρχει έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας που διατυπώνει ξεκάθαρα την αδυναμία να εκτελεστούν οι εξετάσεις (που ζητούν οι συγγενείς) στην Ελλάδα και παρόλα αυτά το άφησε μετέωρο», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «δεν πρέπει να ξαναφτάσουμε σε απεργία πείνας, όπως έκανε ο κ. Ρούτσι, για να φτάσει να υποχωρήσει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται η κοινωνία να ματώνει και να κάνει απεργίες πείνας για να κερδίζει τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη που της ανήκει».

«Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και η κυβέρνηση κυριολεκτικά σταματάει τη Δικαιοσύνη, την καθυστερεί, με ένα σταγονόμετρο τρόμου και αγωνίας, ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια. Για ποιον λόγο; Για να καλύψει την ευθύνη υπουργών; Αυτό είναι απαράδεκτο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για να κααλήξει: «Εμείς, όπως και όλοι οι πολίτες, μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία και το ίδιο αίσθημα, την ίδια ανάγκη για δικαιοσύνη. Είναι ενοποιητικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μια θετική πολιτική και κοινωνική στιγμή. Η κυβέρνηση ‘μειώνει’ και τη δικαιοσύνη και την πολιτική. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να αλλάξει κυβέρνηση για να έχουμε δικαιοσύνη».