newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο
Πολιτική Γραμματεία 28 Φεβρουαρίου 2026, 17:20

Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο

«Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και η κυβέρνηση κυριολεκτικά σταματάει τη Δικαιοσύνη, την καθυστερεί, με ένα σταγονόμετρο τρόμου και αγωνίας, ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Spotlight

«Ο Σύλλογος των γονέων, αλλά και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών εδώ και χρόνια στέκονται όρθιοι και όρθιες. Και μας δίνουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι για το δίκαιο, για την αλήθεια, για την ισχυρή Πολιτεία, για την ασφάλεια, δεν πρέπει να σταματήσουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «εδώ και τρία χρόνια, το έγκλημα των Τεμπών παραμένει μια ανοιχτή πληγή στην ελληνική κοινωνία και αυτό αποτυπώνεται στην κοινωνική συνείδηση», ενώ υπογράμμισε ότι «από τις αρχές Οκτωβρίου υπάρχει παραγγελία της Εισαγγελίας, αλλά δεν υπάρχει ακόμη απάντηση στις εξετάσεις που ζητούν οι γονείς και οι συγγενείς».

«Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη στη Βουλή να πάρει θέση, αν συμφωνεί πολιτικά – σεβόμενος την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης – ότι πρέπει να γίνει ό,τι ζητούν οι γονείς, γιατί έχουν δικαίωμα να μάθουν την αιτία θανάτου των παιδιών τους και των συγγενών τους. Δυστυχώς εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «είχαμε δύο παρωδίες Προκαταρκτικών Επιτροπών, μία για τον κ. Καραμανλή και μία για τον κ. Τριαντόπουλο».

Επιπλέον, όπως είπε μιλώντας στο Kontra Channel, «για το έγκλημα της σύγκρουσης δεν έχουν δοθεί απαντήσεις… Γιατί δεν λειτουργούσε ο σταθμός τηλεδιοίκησης της Λάρισας; Γιατί υπήρχε παράνομη μετάταξη σταθμάρχη; Γιατί δεν λειτουργούσε το δευτεροβάθμιο κέντρο του ΟΣΕ; Γιατί υπήρχε έλλειψη προσωπικού; Η κυβέρνηση δεν απαντάει, κρύβει τις ευθύνες».

«Και βέβαια», προσέθεσε, «υπάρχει και το έγκλημα της συγκάλυψης. Μπαζώθηκαν τα Τέμπη την επόμενη μέρα με εντολή Μαξίμου», όπως είπε, σημειώνοντας πως «ήταν καταστροφή πειστηρίων ενός εγκλήματος. Και δεν έχει γίνει τίποτα…».

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναγνώρισε ότι «είναι λογικό να υπάρχει στην κοινωνία ένα διάχυτο αίσθημα πως δεν έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια και προφανώς πως δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Το πρώτο αίτημα όλων μας, πάνω από τις κομματικές ταμπέλες, είναι να υπάρχει δικαιοσύνη», ανέφερε, τονίζοντας πως «η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι στοιχεία της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει ισχυρή Δημοκρατία, ισχυρή Πολιτεία αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη».

«Η κυβέρνηση ‘μειώνει’ και τη δικαιοσύνη και την πολιτική»

«Ο κ. Φλωρίδης στη Βουλή επιβεβαίωσε εμμέσως, όταν τον ρώτησα, ότι υπάρχει έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας που διατυπώνει ξεκάθαρα την αδυναμία να εκτελεστούν οι εξετάσεις (που ζητούν οι συγγενείς) στην Ελλάδα και παρόλα αυτά το άφησε μετέωρο», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «δεν πρέπει να ξαναφτάσουμε σε απεργία πείνας, όπως έκανε ο κ. Ρούτσι, για να φτάσει να υποχωρήσει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται η κοινωνία να ματώνει και να κάνει απεργίες πείνας για να κερδίζει τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη που της ανήκει».

«Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και η κυβέρνηση κυριολεκτικά σταματάει τη Δικαιοσύνη, την καθυστερεί, με ένα σταγονόμετρο τρόμου και αγωνίας, ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια. Για ποιον λόγο; Για να καλύψει την ευθύνη υπουργών; Αυτό είναι απαράδεκτο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για να κααλήξει: «Εμείς, όπως και όλοι οι πολίτες, μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία και το ίδιο αίσθημα, την ίδια ανάγκη για δικαιοσύνη. Είναι ενοποιητικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μια θετική πολιτική και κοινωνική στιγμή. Η κυβέρνηση ‘μειώνει’ και τη δικαιοσύνη και την πολιτική. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να αλλάξει κυβέρνηση για να έχουμε δικαιοσύνη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: H επίθεση στο Ιράν και το διακύβευμα για τις αγορές

Πετρέλαιο: H επίθεση στο Ιράν και το διακύβευμα για τις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;
Πολιτική 28.02.26

Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;

Καθώς τα σκάνδαλα στην Ελλάδα «σκάνε» το ένα μετά το άλλο, διεθνείς έρευνες σκιαγραφούν το μέγεθος της επιρροής που ασκούν στους πολίτες και το πώς υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια
«Γενικότερη ανάφλεξη» 28.02.26

ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια

Το ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”»

Σύνταξη
Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»
Τέμπη 28.02.26

Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

«Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος», τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη
ΣΥΡΙΖΑ 28.02.26

Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη

«Απαίτηση να στηριχθεί ο αγώνας των συγγενών, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να υπάρξει Δικαιοσύνη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως – Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως – Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την αλήθεια

«Απέτυχε να διασφαλίσει την ουσιαστική διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας, με το μπάζωμα. Απέτυχε να πείσει την κοινή γνώμη ότι μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια
«Διπλωματική επίλυση» 28.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια

«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές
Πόλεμος Ισραήλ - Ιράν 28.02.26

Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζει πως «μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες»

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ για την 26η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
Μέση Ανατολή 28.02.26

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»

«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», σημειώνει ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, λέγοντας πως θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
Πόλεμος 28.02.26

Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν επιδιώκει ένα πρόγραμμα Διηπειρωτικών Βαλλιστικών Πυραύλων για να χτυπήσει τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο έγκυρες πηγές

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς
Bundesliga 28.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς

LIVE: Λεβερκούζεν - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Μάιντς για την 24η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)
La Liga 28.02.26

Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)

Πάνω από 20.000 φίλαθλοι της Μπέτις βρέθηκαν στο Καρτούχα το Σάββατο (28/2) για να στηρίξουν την ομάδα τους εν όψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Σεβίλλη την Κυριακή (1/3, 19:30)

Σύνταξη
Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;
Πολιτική 28.02.26

Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;

Καθώς τα σκάνδαλα στην Ελλάδα «σκάνε» το ένα μετά το άλλο, διεθνείς έρευνες σκιαγραφούν το μέγεθος της επιρροής που ασκούν στους πολίτες και το πώς υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
The Good Life 28.02.26

ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει

Υιοθετήθηκε από Ιρανικό ορφανοτροφείο από Αμερικανό βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλωσε στις ΗΠΑ ως Αμερικανίδα. Δεκαετίες μετά, μια επιστολή της ICE την φέρνει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απέλασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια
«Γενικότερη ανάφλεξη» 28.02.26

ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια

Το ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”»

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ανησυχία 28.02.26

Ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος
ΠΟΕΣΕ 28.02.26

Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος

«Πείτε μου έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση» αναρωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών. Ξεχνάει ότι αύξησαν τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ, στο 24% από 13%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»
Τέμπη 28.02.26

Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

«Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος», τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο