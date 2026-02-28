newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ψάχνετε για δουλειά; Αυτοί είναι οι τομείς με τις περισσότερες κενές θέσεις στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 28 Φεβρουαρίου 2026, 14:19

Ψάχνετε για δουλειά; Αυτοί είναι οι τομείς με τις περισσότερες κενές θέσεις στην ΕΕ

Αρκετοί τομείς στην ΕΕ έχουν δυσκολευτεί να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας στην περίοδο μετά την πανδημία COVID

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Spotlight

Η πανδημία COVID-19 άφησε τα δικά της αποτυπώματα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, δημιουργώντας ανισότητες στην κάλυψη των κενών θέσεων στην ΕΕ.  

Ενώ ορισμένοι τομείς δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, άλλοι έχουν καταφέρει να μειώσουν τα κενά, υποδηλώνοντας μια διαφοροποιημένη εικόνα για την απασχόληση. 

Σταθερή συνολική εικόνα παρά την οικονομική αστάθεια 

Στις αρχές του 2026, η αγορά εργασίας στην Ευρώπη παραμένει ισχυρή, σύμφωνα με το euronews. 

Τα ποσοστά απασχόλησης βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρά την οικονομική επιβράδυνση και την παγκόσμια αστάθεια.  

Η ανθεκτικότητα αυτή δείχνει ότι η αγορά έχει ανακάμψει από τις πρωτοφανείς διαταραχές της πανδημίας, αλλά η κατάσταση δεν είναι ομοιόμορφη για όλους τους κλάδους. 

Τομείς με αυξανόμενα κενά θέσεων 

Ωστόσο, ορισμένοι κλάδοι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μεταξύ 2019 και 2023, ο τομέας της μεταποίησης σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας, με άνοδο 4,2%. 

Η αύξηση αυτή αντανακλά τις προκλήσεις που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα κατά την πανδημία, τα οποία οδήγησαν σε διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα και μαζική έξοδο εργαζομένων από τη βιομηχανία.  

Όταν η ζήτηση παραγωγής άρχισε να αυξάνεται ξανά, ο κλάδος χρειάστηκε επειγόντως εργατικό δυναμικό για να καλύψει τα κενά και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς. 

Άλλοι τομείς με σημαντικά κενά ήταν οι θέσεις διευθυντών πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης (3%), οι εργαζόμενοι στις πωλήσεις (2,8%), οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και την αποθήκευση (2,5%) και οι εργαζόμενοι διοικητικής υποστήριξης (2,4%). 

Τομείς με μειωμένα κενά και η επίδραση της τεχνολογίας 

Αντίθετα, σε ορισμένους κλάδους παρατηρήθηκε μείωση των κενών θέσεων. Οι μεγαλύτερες μειώσεις αφορούσαν τους τεχνικούς βιοεπιστημών (-2,6%), τους επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων (-1,7%) και τους προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού (-1,5%). 

Ειδικοί σημειώνουν ότι η μείωση αυτή οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη χρήση αυτοματοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης.  

Παρά τη συνεχιζόμενη ζήτηση για εξειδικευμένες θέσεις, όπως στη γονιδιακή θεραπεία ή την επιστήμη δεδομένων, οι χειρωνακτικές ή καθαρά ερευνητικές θέσεις φαίνεται να καλύπτονται ευκολότερα λόγω της τεχνολογικής υποστήριξης. 

ΕΕ

Μείωση των κενών δεν σημαίνει λιγότερες θέσεις 

Παρόλο που οι δείκτες κενών θέσεων μειώθηκαν, αυτό δεν υποδηλώνει απαραίτητα μείωση των θέσεων εργασίας.  

Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων είδαν το ποσοστό κενών να μειώνεται στο 5,1%, αλλά αυτό παραμένει σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο όλων των επαγγελμάτων (2,4%). Παράλληλα, οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα αυξήθηκαν κατά 0,2% μεταξύ 2019 και 2023. 

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν οι προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού, με μείωση του ποσοστού κενών στο 6,9% το 2023, ενώ το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 0,5% την ίδια περίοδο.  

Η μείωση των κενών δείχνει συνεπώς ότι οι κλάδοι αυτοί κατάφεραν να καλύψουν πιο εύκολα τις θέσεις, χωρίς όμως να μειωθεί η συνολική ζήτηση για προσωπικό. 

Αντίθετα, ορισμένοι τομείς με αυξανόμενα κενά σημείωσαν παράλληλα μείωση του μεριδίου εργαζομένων. Αυτό ισχύει για τους εργαζόμενους στις μεταφορές και την αποθήκευση (-0,2%) και τους εργαζόμενους στις πωλήσεις (-0,1%) μεταξύ 2019 και 2023. 

 Η τάση αυτή δείχνει ότι η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από την προσφορά, δημιουργώντας μεγαλύτερες προκλήσεις για την πλήρωση των θέσεων. 

Ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στην ΕΕ

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας δείχνει ανθεκτικότητα και δυναμισμό, αλλά η κατάσταση δεν είναι ομοιόμορφη για όλους τους τομείς.  

Ορισμένοι κλάδοι, όπως η μεταποίηση και οι πωλήσεις, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού, ενώ άλλοι, επωφελούμενοι από την τεχνολογική πρόοδο, έχουν καλύψει τα κενά πιο εύκολα. 

Η εικόνα αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης σε τομείς όπου οι κενές θέσεις παραμένουν υψηλές, ενώ η αυτοματοποίηση και η τεχνολογία μπορούν να μειώσουν τις ανισότητες στην κάλυψη των θέσεων.  

Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας θα καθορίσει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. 

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26.02.26

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Σύνταξη
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)
La Liga 28.02.26

Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)

Πάνω από 20.000 φίλαθλοι της Μπέτις βρέθηκαν στο Καρτούχα το Σάββατο (28/2) για να στηρίξουν την ομάδα τους εν όψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Σεβίλλη την Κυριακή (1/3, 19:30)

Σύνταξη
Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;
Πολιτική 28.02.26

Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;

Καθώς τα σκάνδαλα στην Ελλάδα «σκάνε» το ένα μετά το άλλο, διεθνείς έρευνες σκιαγραφούν το μέγεθος της επιρροής που ασκούν στους πολίτες και το πώς υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
The Good Life 28.02.26

ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει

Υιοθετήθηκε από Ιρανικό ορφανοτροφείο από Αμερικανό βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλωσε στις ΗΠΑ ως Αμερικανίδα. Δεκαετίες μετά, μια επιστολή της ICE την φέρνει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απέλασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια
«Γενικότερη ανάφλεξη» 28.02.26

ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια

Το ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”»

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ανησυχία 28.02.26

Ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος
ΠΟΕΣΕ 28.02.26

Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος

«Πείτε μου έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση» αναρωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών. Ξεχνάει ότι αύξησαν τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ, στο 24% από 13%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»
Τέμπη 28.02.26

Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

«Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος», τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη
ΣΥΡΙΖΑ 28.02.26

Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη

«Απαίτηση να στηριχθεί ο αγώνας των συγγενών, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να υπάρξει Δικαιοσύνη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: «Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» – Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» - Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν

«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» δήλωσαν οι επικεφαλής Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές
Washington Post 28.02.26

Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, κυκλοφορούν ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος που θα ξεκλειδώσει την έκτακτη προεδρική εξουσία για την ψηφοφορία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση
Πανευρωπαϊκή καμπάνια 28.02.26

Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση

Καταναλωτικές ενώσεις από 12 χώρες, ανάμεσά τους η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΚΕΠΚA, ζητάνε να μπει φρένο στο «enshittification», την υποβάθμιση στην ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο το κέρδος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο