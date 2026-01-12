Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΕΕ έχουν μεταφέρει θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, με την Ινδία να είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός εκτός της Ένωσης.

Η εξωτερική ανάθεση είναι ένας τρόπος για δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες να εξοικονομήσουν χρήματα — και ίσως να επιβιώσουν.

Ωστόσο, σημαίνει επίσης τη μείωση θέσεων εργασίας στο εσωτερικό, οι οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν αντικαθίστανται.

Στην πραγματικότητα, το εμπορικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.

Λόγω της εξωτερικής ανάθεσης, οι χώρες της ΕΕ έχασαν περίπου 150.000 θέσεις εργασίας, περίπου τρεις φορές περισσότερες από αυτές που δημιουργήθηκαν μέσω της ίδιας διαδικασίας μεταξύ 2021 και 2023, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Eurostat.

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της εξωτερικής ανάθεσης;

Μερικά από τα μεγαλύτερα ελλείμματα καταγράφηκαν στην Κεντρική Ευρώπη.

Στην Πολωνία και την Ουγγαρία, η εξωτερική ανάθεση (outsourcing) θέσεων εργασίας οδήγησε σε απώλεια περίπου δέκα φορές περισσότερων θέσεων εργασίας από όσες δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με ανάλυση της Eurostat από την Europe in Motion.

Εξαιρουμένης της Μάλτας, μόνο η Φινλανδία κατέγραψε χειρότερη ανισορροπία, με 15 φορές περισσότερες θέσεις εργασίας να χάνονται από όσες δημιουργήθηκαν.

Σε απόλυτους αριθμούς, ωστόσο, η Γερμανία ξεχωρίζει με τη μεγαλύτερη καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας — 50.000 — πολύ πάνω από παρόμοιες μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία (περίπου 5.000) και η Ιταλία (λίγο πάνω από 1.000).

Υπάρχουν μόνο τρεις εξαιρέσεις στην ΕΕ όπου ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσω της μετεγκατάστασης είναι υψηλότερος από εκείνες που χάθηκαν.

Η Ιρλανδία είναι μακράν η πρώτη σε αυτό το τομέα, με καθαρό ισοζύγιο σχεδόν 5.000 θέσεων. Ακολουθεί η Τσεχική Δημοκρατία με λίγο πάνω από 800 και η Ισπανία με σχεδόν 300.

Ωστόσο, η Ιρλανδία είναι επίσης η χώρα με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων που προμηθεύονται από το εξωτερικό.

«Το υψηλότερο ποσοστό προμήθειας από το εξωτερικό παρατηρείται σε μικρές, ανοιχτές οικονομίες με υψηλό κόστος εργασίας», αναφέρει η Eurostat.

Η Σλοβακία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 11%, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία με 10% και τη Δανία με 9%.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζονται αισθητά από την εξωτερική ανάθεση θέσεων εργασίας, καταλαμβάνοντας περίπου την πέμπτη θέση στις καθαρές απώλειες.

Παρότι δεν διαθέτει το μέγεθος των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εγχώρια απασχόληση, κυρίως σε τομείς υπηρεσιών και διοικητικής υποστήριξης.

Ποιοι είναι οι τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από τη μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας;

Ο τομέας που έχει πληγεί περισσότερο είναι η μεταποίηση — παραγωγή αγαθών και υλικών — με πάνω από 53.000 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί μόνο σε αυτά τα δύο χρόνια, ακολουθούμενη από τις διοικητικές και διαχειριστικές εργασίες με σχεδόν 34.000.

Ωστόσο, αναλογικά, ο τομέας της πληροφορικής είναι αυτός που πλήττεται περισσότερο, με απώλεια άνω των 15.000 θέσεων εργασίας, ή περίπου 0,5 % της συνολικής απασχόλησης, ακολουθούμενος από τις θέσεις εργασίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης με 0,4 %.

Γενικά, ο κύριος λόγος για τη εξωτερική ανάθεση είναι η εξοικονόμηση κόστους εργασίας (34%), ακολουθούμενη από τη μείωση άλλων δαπανών (28%) ή την εστίαση στις βασικές δραστηριότητες (20%).

Όσον αφορά τον προορισμό αυτών των θέσεων εργασίας, ο κορυφαίος προορισμός εκτός της ΕΕ είναι η Ινδία, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τις ΗΠΑ συνολικά, και την Κίνα, σύμφωνα με την Eurostat.