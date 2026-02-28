Το βίντεο του Χέιζ-Ντέιβις από τη vintage κάμερα στον τελικό με τον Ολυμπιακό (vid)

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδος, καθώς νίκησε στον τελικό του Allwyn Final 8 τον Ολυμπιακό, με τον Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις να αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

Ο Χέιζ-Ντέιβις από τις πρώτες του εμφανίσεις με τα πράσινα δεν ξεχώρισε μόνο για το ταλέντο του και την ικανότητά του, καθώς αναδείχθηκε και MVP με το… καλησπέρα σας, αλλά και για τις ιδιαίτερες συνήθειες και ιεροτελεστίες του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ απαθανάτισε στιγμές από τον τελικό, μέσω της vintage κάμεράς του, με τον ίδιο να δημοσιεύει το σχετικό βίντεο στο κανάλι του στο Youtube, δείχνοντας τους πανηγυρισμούς από τα αποδυτήρια, την αποθέωση του κόσμου, την απονομή, με τον Κέντρικ Ναν να κλέβει την παράσταση με την ατάκα του για τον τίτλο του MVP.

Δείτε το βίντεο του Χέιζ-Ντέιβις: