Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)
Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.
Μια ομάδα μόνος του ήταν το βράδυ της Πέμπτης (26/2) κόντρα στην Παρί ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Το σολάρισμα του Αμερικανό φόργουορντ όμως ως το φινάλε της αναμέτρησης της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, δεν αρκούσε ώστε οι «πράσινοι» να μην ηττηθούν από τους Παριζιάνους με 104-99.
Πόσους έβαλε ο Αμερικανός στη νύχτα που δεν ήταν εκεί ο Κέντρικ Ναν; Ακριβώς 27. Μόλις στο τρίτο του παιχνίδι με τη νέα του ομάδα. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 27 πόντους (5/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 6 κερδισμένα φάουλ σε 31’50” συμμετοχής.
Μάλιστα προσπάθησε να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι, με 13 πόντους στην τέταρτη περίοδο, όμως έχασε το τρίποντο της νίκης έξι δευτερόλεπτα πριν τη λήξη με το σκορ στο 99-101.
Πάρτε μια γεύση από όσα έκανε ο Χέιζ-Ντέιβις κόντρα στην Παρί
