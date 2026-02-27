Παναθηναϊκός – Παρί 99-104: Νέα ήττα για το «τριφύλλι» στη Euroleague… (vid)
H Παρί σκόραρε 104 πόντους μέσα στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού κι έτσι η ομάδα του Αταμάν γνώρισε τρίτη σερί ήττα στην Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague και ηττήθηκε με 99-104, γνωρίζοντας έτσι την 13η φετινή του ήττα συνολικά και 3η σερί. Στη 10η θέση με ρεκόρ 16-13 το τριφύλλι.
Οι «πράσινοι» βρέθηκε να «κυνηγούν» στο σκορ (ακόμη και 17 ολόκληρους πόντους, συγκεκριμένα 74-91 λίγο μετά το 33′), πλησίασαν στο καλάθι 99-101 στα 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, όμως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που ήταν εξαιρετικός σε όλο το ματς (27π., 4/10τριπ.), αποδείχθηκε μοιραίος στο φινάλε. Κι αυτό καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ αστόχησε στο τρίποντο που επιχείρησε στα 2.6″, με τον Εργκίν Αταμάν΄να διαμαρτύρεται για φάουλ και να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή.
Η πρώτη περίοδος είχε πολύ υψηλό ρυθμό και ο Παναθηναϊκός ακολούθησε αυτό το τέμπο της Παρί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο σκορ. Οι Γάλλοι έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα, έψαξαν το τρίποντο και με καλά ποσοστά, άφησε πίσω τους Πράσινους με 7 πόντους. Ο Κένεθ Φαρίντ όμως που ήρθε από τον πάγκο, πέτυχε 8 συνεχόμενους πόντους και ισοφάρισε σε 29-29, στο τέλος του δεκαλέπτου.
Οι γηπεδούχοι στη δεύτερη περίοδο δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την Παρί και με τον Ναντίρ Ιφί να έχει… ορέξεις, η ομάδα του Ταμπελίνι με επιμέρους σκορ δεκαλέπτου 29-16, πήγε στα αποδυτήρια με 13 πόντους προβάδισμα. Ο Ιφί είχε ήδη 13 πόντους με 3/5 τρίποντα και συνολικά σαν ομάδα μέτρησαν 70% σε σουτ δύο πόντων και 45% στο τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός είχε στα πρώτα 20 λεπτά παιχνιδιού 13/15 βολές, μπροστά στο 6/8 των Γάλλων.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε εμφανώς καλύτερη, κατάφερε να μειώσει μέχρι και στους 7 στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Σορτς, Οσμάν και Φαρίντ να ηγούνται στην επίθεση. Η Παρί όμως αντέδρασε και το 70-77 το έκανε σε τέσσερα λεπτά αγώνα, 74-91. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 8 συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 86-96 και λίγο αργότερα με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 94-98. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο μείωσε σε 99-101 και με ένα άστοχο σουτ του Ρόμπινσον, ο Παναθηναϊκός είχε 23 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει ή να κλέψει το παιχνίδι.
Ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποδείχθηκε μοιραίος καθώς αστόχησε στο τρίποντο της νίκης και έπειτα έκανε και αντιαθλητικό φάουλ στον Ρόμπινσον. Την ίδια στιγμή ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες, ο Ρόμπινσον ευστόχησε στις βολές και το παιχνίδι τελείωσε 99-104.
Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Παναθηναϊκός: (Αταμάν): Σορτς 14 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12, Χολμς 4, Σλούκας 6 (5 ασίστ, 3 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 27 (5/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Ρογκαβόπουλος 10 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος), Γκραντ 7 (1/6 τρίποντα, 4 ασίστ) Φαρίντ 17 (3 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 2 (5 ριμπάουντ, 3 λάθη)
Παρί (Ταμπελίνι): Χίφι 20 (4/7 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 λάθη), Καβαλιέρ 10 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 13 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Ερέρα 3 (1), Ρόντεν 9 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Στίβενς 14 (1), Ντοκοσί 8 (7 ριμπάουντ), Φαγιέ 2 (6 ριμπάουντ), Μόργκαν 14 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ουατάρα 3 (1), Χόμες, Γουίλις 8 (2)
