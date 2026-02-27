Παναθηναϊκός – Παρί 99-104: Νέα ήττα για το «τριφύλλι» στη Euroleague… (vid)

sports betsson
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

H Παρί σκόραρε 104 πόντους μέσα στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού κι έτσι η ομάδα του Αταμάν γνώρισε τρίτη σερί ήττα στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague και ηττήθηκε με 99-104, γνωρίζοντας έτσι την 13η φετινή του ήττα συνολικά και 3η σερί. Στη 10η θέση με ρεκόρ 16-13 το τριφύλλι.

Οι  «πράσινοι» βρέθηκε να «κυνηγούν» στο σκορ (ακόμη και 17 ολόκληρους πόντους, συγκεκριμένα 74-91 λίγο μετά το 33′), πλησίασαν στο καλάθι 99-101 στα 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, όμως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που ήταν εξαιρετικός σε όλο το ματς (27π., 4/10τριπ.), αποδείχθηκε μοιραίος στο φινάλε. Κι αυτό καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ αστόχησε στο τρίποντο που επιχείρησε στα 2.6″, με τον Εργκίν Αταμάν΄να διαμαρτύρεται για φάουλ και να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή.

YouTube thumbnail

Η πρώτη περίοδος είχε πολύ υψηλό ρυθμό και ο Παναθηναϊκός ακολούθησε αυτό το τέμπο της Παρί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο σκορ. Οι Γάλλοι έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα, έψαξαν το τρίποντο και με καλά ποσοστά, άφησε πίσω τους Πράσινους με 7 πόντους. Ο Κένεθ Φαρίντ όμως που ήρθε από τον πάγκο, πέτυχε 8 συνεχόμενους πόντους και ισοφάρισε σε 29-29, στο τέλος του δεκαλέπτου.

Οι γηπεδούχοι στη δεύτερη περίοδο δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την Παρί και με τον Ναντίρ Ιφί να έχει… ορέξεις, η ομάδα του Ταμπελίνι με επιμέρους σκορ δεκαλέπτου 29-16, πήγε στα αποδυτήρια με 13 πόντους προβάδισμα. Ο Ιφί είχε ήδη 13 πόντους με 3/5 τρίποντα και συνολικά σαν ομάδα μέτρησαν 70% σε σουτ δύο πόντων και 45% στο τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός είχε στα πρώτα 20 λεπτά παιχνιδιού 13/15 βολές, μπροστά στο 6/8 των Γάλλων.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε εμφανώς καλύτερη, κατάφερε να μειώσει μέχρι και στους 7 στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Σορτς, Οσμάν και Φαρίντ να ηγούνται στην επίθεση. Η Παρί όμως αντέδρασε και το 70-77 το έκανε σε τέσσερα λεπτά αγώνα, 74-91. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 8 συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 86-96 και λίγο αργότερα με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 94-98. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο μείωσε σε 99-101 και με ένα άστοχο σουτ του Ρόμπινσον, ο Παναθηναϊκός είχε 23 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει ή να κλέψει το παιχνίδι.

Ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποδείχθηκε μοιραίος καθώς αστόχησε στο τρίποντο της νίκης και έπειτα έκανε και αντιαθλητικό φάουλ στον Ρόμπινσον. Την ίδια στιγμή ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες, ο Ρόμπινσον ευστόχησε στις βολές και το παιχνίδι τελείωσε 99-104.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Παναθηναϊκός: (Αταμάν): Σορτς 14 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12, Χολμς 4,  Σλούκας 6 (5 ασίστ, 3 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 27 (5/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Ρογκαβόπουλος 10 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος), Γκραντ 7 (1/6 τρίποντα, 4 ασίστ) Φαρίντ 17 (3 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 2 (5 ριμπάουντ, 3 λάθη)

Παρί (Ταμπελίνι): Χίφι 20 (4/7 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 λάθη), Καβαλιέρ 10 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 13 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Ερέρα 3 (1), Ρόντεν 9 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Στίβενς 14 (1), Ντοκοσί 8 (7 ριμπάουντ), Φαγιέ 2 (6 ριμπάουντ), Μόργκαν 14 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ουατάρα 3 (1), Χόμες, Γουίλις 8 (2)

Headlines:
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Γονικός έλεγχος 26.02.26

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Έρευνα σε εξέλιξη 26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι

Στην πάντα ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με 4-3 (1-1 κ.δ) επί της Πλζεν συνεχίζοντας στους «16» του Europa League. Δείτε βίντεο από τις εκτελέσεις και τους πανηγυρισμούς.

Σύνταξη
Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή
Axios 26.02.26

Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή

Το σκάφος φέρεται να είχε κλαπεί. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς και ένας από τους τραυματίες ήταν πολίτες των ΗΠΑ. Και πως η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από την Κούβα πρόσβαση στους τραυματίες.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να αποδοθούν κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, είτε είναι πολιτικά, είτε όχι.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ
Σκάνδαλο υποκλοπών 26.02.26

Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η καταδίκη Λαβράνου, Μπίτζιου, Ντίλιαν και Χάμου για το Predator. Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν τη σημασία της υπόθεσης, καθώς και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
Σαπουνόπερα 26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»

Το γάντι σήκωσε η πλευρά Σαμαρά, απαντώντας στην επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του πρώην πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και εμμένοντας στην ουσία της διπλής καταγγελίας του Αντώνη Σαμαρά. Ο ανοιχτός πόλεμος στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
