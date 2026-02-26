Χωρίς Ναν τελικά ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί

Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα παραταχθεί τελικά ο Παναθηναϊκός στο αποψινό εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί (21:45), για την 29η αγωνιστική της Euroleague, παρότι αρχικά είχε δηλωθεί στην 12άδα του Τριφυλλιού.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ήταν καταβεβλημένος από την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και τελικά κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί και να μην αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι, με τον Γκριγκόνις να παίρνει τη θέση του στην 12άδα.

Ο έμπειρος άσος, λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Παρί, εξετάστηκε από τους γιατρούς και τελικά αποφασίστηκε να τεθεί εκτός από το αποψινό ματς.

«Μέσα» ο Γκριγκόνις

Ως εκ τούτου η 12άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Παρί απαρτίζεται από τους: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Γκριγκόνις, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Στην 12άδα δεν συμπεριλήφθηκε ο Λεσόρ. Αν και έχει δηλωθεί κανονικά στη Euroleague, εκτίει την τιμωρία του για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο ματς του Τριφυλλιού με τη Φενέρ.