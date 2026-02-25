Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ναν – Τα δεδομένα για το ματς με την Παρί
Ο Ναν δεν έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, πριν την Παρί, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.
Εκτός της τελευταίας προπόνησης του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί (26/2) τέθηκε ο Κέντρικ Ναν, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Η συμμετοχή του Αμερικανού σούπερ σταρ στο ματς με τους Γάλλους είναι αμφίβολη, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει.
«Ελπίζω να παίξει»
Ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι με τη γαλλική ομάδα αναφέρθηκε στον Αμερικανό σούπερ σταρ και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τελικά θα καταφέρει να αγωνιστεί κόντρα στην Παρί: «Ο Ναν έχει κάποια ίωση και γι’ αυτό δεν συμμετείχε στην προπόνηση. Είναι στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και αύριο να ενσωματωθεί στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος, ο οποίος θα περιμένει τον Κέντρικ Ναν μέχρι την τελευταία στιγμή, αφού είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού και η δική του παρουσία αλλάζει τα δεδομένα της αναμέτρησης.
Μέχρι στιγμής, ο Ναν τη φετινή σεζόν μετράει 19.3 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 22 συμμετοχές στη διοργάνωση.
Σχετικά με τις υπόλοιπες απουσίες των Πράσινων, το «παρών» στον αγώνα με την Παρί, δεν θα δώσουν οι Τολιόπουλος και Σαμοντούροφ, αφού κλήθηκαν στην Εθνική. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε.
