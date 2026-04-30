Grand Theft Auto VI: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του

Η ημερομηνία «κλείδωσε» και δεν αφήνει πλέον περιθώρια παρερμηνειών: η Rockstar Games ανακοίνωσε πότε θα κυκλοφορήσει το Grand Theft Auto VI, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από την κυκλοφορία του και δίνοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα στους παίκτες.

Πότε κυκλοφορεί

Το GTA VI θα φτάσει στις 19 Νοεμβρίου 2026 σε PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί νέα μετατόπιση σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο του Μαΐου 2026, που είχε ανακοινώσει η Take-Two Interactive. Πρόκειται για μία ακόμη αλλαγή στο πλάνο κυκλοφορίας, η οποία επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη του παιχνιδιού παραμένει απαιτητική.

Γιατί καθυστερεί

Σύμφωνα με τη Rockstar, η απόφαση για καθυστέρηση συνδέεται αποκλειστικά με την ποιότητα. Το στούντιο επιδιώκει να παραδώσει ένα πλήρως ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, χωρίς εκπτώσεις. Οι επιπλέον μήνες ανάπτυξης κρίνονται απαραίτητοι για τη βελτιστοποίηση του παιχνιδιού και την αποφυγή προβλημάτων που έχουν στιγματίσει άλλες μεγάλες κυκλοφορίες τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Rockstar Games

«Καλησπέρα σε όλους,

Το Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει πλέον την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

Ζητούμε συγγνώμη που προσθέτουμε επιπλέον χρόνο σε αυτό που γνωρίζουμε ότι ήταν ήδη μια μακρά αναμονή, όμως αυτοί οι μήνες θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με το επίπεδο φροντίδας και ποιότητας που έχετε μάθει να περιμένετε και αξίζετε.

Θέλουμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε ξανά για την υπομονή και τη στήριξή σας. Παρότι η αναμονή είναι λίγο μεγαλύτερη, είμαστε ενθουσιασμένοι που οι παίκτες θα μπορέσουν να εξερευνήσουν την εκτεταμένη πολιτεία της Leonida και να επιστρέψουν στο σύγχρονο Vice City.

Με εκτίμηση,

Rockstar Games»

Τι σημαίνει για τους παίκτες

Η νέα ημερομηνία τοποθετεί το GTA VI στην καρδιά της εορταστικής περιόδου, μια χρονική ζώνη που παραδοσιακά ευνοεί τα μεγάλα releases. Αν και η αναμονή παρατείνεται, ένα σημαντικό μέρος της κοινότητας δείχνει να αποδέχεται την καθυστέρηση, θεωρώντας ότι ένα πιο «δουλεμένο» παιχνίδι αξίζει τον επιπλέον χρόνο.

Grand Theft Auto VI’s November 19, 2026 release date is drawing nearer, and Take-Two Interactive is so confident that this time its real, it’s announced that the game’s marketing beats will begin this summer. https://t.co/eNEqqUr6z3 pic.twitter.com/5laHaOSy5i — IGN (@IGN) February 3, 2026

Τι ακολουθεί

Με το λανσάρισμα πλέον να έχει συγκεκριμένο ορίζοντα, η επόμενη φάση αφορά την εντατικοποίηση της προβολής. Νέα trailers, gameplay αποκαλύψεις και πληροφορίες για τις εκδόσεις του παιχνιδιού αναμένεται να ακολουθήσουν μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς η Rockstar θα χτίζει σταδιακά το ενδιαφέρον μέχρι την κυκλοφορία.

Το GTA VI μπαίνει πλέον σε τελική ευθεία, με τη βιομηχανία και τους παίκτες να στρέφουν την προσοχή τους σε μια από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες της δεκαετίας.

*Με πληροφορίες από: Ιnternational Business Times