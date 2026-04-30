Grand Theft Auto VI: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του
Culture Live 30 Απριλίου 2026, 06:02

Grand Theft Auto VI: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του

Η Rockstar Games έβαλε τέλος στις φήμες για το μέλλον του Grand Theft Auto VI, κάνοντας γνωστή την οριστική ημερομηνία κυκλοφορίας του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Spotlight

Η ημερομηνία «κλείδωσε» και δεν αφήνει πλέον περιθώρια παρερμηνειών: η Rockstar Games ανακοίνωσε πότε θα κυκλοφορήσει το Grand Theft Auto VI, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από την κυκλοφορία του και δίνοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα στους παίκτες.

Πότε κυκλοφορεί

Το GTA VI θα φτάσει στις 19 Νοεμβρίου 2026 σε PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί νέα μετατόπιση σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο του Μαΐου 2026, που είχε ανακοινώσει η Take-Two Interactive. Πρόκειται για μία ακόμη αλλαγή στο πλάνο κυκλοφορίας, η οποία επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη του παιχνιδιού παραμένει απαιτητική.

Γιατί καθυστερεί

Σύμφωνα με τη Rockstar, η απόφαση για καθυστέρηση συνδέεται αποκλειστικά με την ποιότητα. Το στούντιο επιδιώκει να παραδώσει ένα πλήρως ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, χωρίς εκπτώσεις. Οι επιπλέον μήνες ανάπτυξης κρίνονται απαραίτητοι για τη βελτιστοποίηση του παιχνιδιού και την αποφυγή προβλημάτων που έχουν στιγματίσει άλλες μεγάλες κυκλοφορίες τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Rockstar Games

«Καλησπέρα σε όλους,

Το Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει πλέον την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

Ζητούμε συγγνώμη που προσθέτουμε επιπλέον χρόνο σε αυτό που γνωρίζουμε ότι ήταν ήδη μια μακρά αναμονή, όμως αυτοί οι μήνες θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με το επίπεδο φροντίδας και ποιότητας που έχετε μάθει να περιμένετε και αξίζετε.

Θέλουμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε ξανά για την υπομονή και τη στήριξή σας. Παρότι η αναμονή είναι λίγο μεγαλύτερη, είμαστε ενθουσιασμένοι που οι παίκτες θα μπορέσουν να εξερευνήσουν την εκτεταμένη πολιτεία της Leonida και να επιστρέψουν στο σύγχρονο Vice City.

Με εκτίμηση,
Rockstar Games»

Τι σημαίνει για τους παίκτες

Η νέα ημερομηνία τοποθετεί το GTA VI στην καρδιά της εορταστικής περιόδου, μια χρονική ζώνη που παραδοσιακά ευνοεί τα μεγάλα releases. Αν και η αναμονή παρατείνεται, ένα σημαντικό μέρος της κοινότητας δείχνει να αποδέχεται την καθυστέρηση, θεωρώντας ότι ένα πιο «δουλεμένο» παιχνίδι αξίζει τον επιπλέον χρόνο.

Τι ακολουθεί

Με το λανσάρισμα πλέον να έχει συγκεκριμένο ορίζοντα, η επόμενη φάση αφορά την εντατικοποίηση της προβολής. Νέα trailers, gameplay αποκαλύψεις και πληροφορίες για τις εκδόσεις του παιχνιδιού αναμένεται να ακολουθήσουν μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς η Rockstar θα χτίζει σταδιακά το ενδιαφέρον μέχρι την κυκλοφορία.

Το GTA VI μπαίνει πλέον σε τελική ευθεία, με τη βιομηχανία και τους παίκτες να στρέφουν την προσοχή τους σε μια από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες της δεκαετίας.

*Με πληροφορίες από: Ιnternational Business Times 

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Σύνταξη
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Σύνταξη
O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028
Βασανιστήριο 27.04.26

Πιο αργά κι από την επανάληψη - Ο νέος Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028

Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Αφρικανικό ντεκόρ 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Ελλάδα 30.04.26

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Σύνταξη
Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»
Why God, why? 30.04.26

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Σύνταξη
Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Σύνταξη
Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Εξαντλείται η υπομονή 30.04.26

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;
Ανάλυση Politico 30.04.26

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;

Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Ανακαίνιση, ενεργειακή απόδοση και αλλαγή χρήσης – Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου
Παρεμβάσεις 30.04.26

Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου

30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Αδιέξοδο 30.04.26

Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ

Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Κόσμος 30.04.26

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Τουρκία 30.04.26

Σχεδιάζουν αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Λίβανος 30.04.26

Ο Τραμπ παροτρύνει τον Νετανιάχου να σκοτώνει «χειρουργικά»

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».

Σύνταξη
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Κολομβία 30.04.26

Αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τους 21 νεκρούς, από «λάθος»

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Σύνταξη
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Βιρτζίνια 30.04.26

Ελεύθερος χωρίς όρους ο Κόμι για την «απειλή» κατά της ζωής του Τραμπ

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Δυτική Οχθη 30.04.26

Ισραηλινές σφαίρες για το στομάχι έφηβου Παλαιστίνιου

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Σιναλόα 30.04.26

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση κυβερνήτη (ναρκω)Πολιτείας του Μεξικού

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Media 30.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Σύνταξη
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Μέση Ανατολή 30.04.26 Upd: 03:40

Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

