magazin
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14 Δεκεμβρίου 2025 | 11:50

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Spotlight

Ο άνθρωπος που έμαθε σε ολόκληρες γενιές να περιπλανώνται σε χαοτικούς, ανοιχτούς ψηφιακούς κόσμους, επιστρέφει με μια σκοτεινή προειδοποίηση — αυτή τη φορά όχι μέσα από videogame, αλλά μέσα από λογοτεχνία.

Ο Νταν Χάουζερ, συνδημιουργός του Grand Theft Auto και πρώην «εγκέφαλος» της Rockstar Games, παρουσιάζει το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο A Better Paradise, μια δυστοπική αφήγηση για ένα κοντινό μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα παιχνίδια και τα social media μπλέκονται σε έναν εφιαλτικό κόμπο.

Το βιβλίο, που ξεκίνησε ως podcast, αφηγείται την ιστορία ενός κόσμου βαθιά διχασμένου, όπου η πολιτική πόλωση, η κλιματική κρίση και η ψηφιακή εξάρτηση σπρώχνουν τους ανθρώπους σε εικονικά καταφύγια. Εκεί εμφανίζεται το Ark — ένα immersive παιχνίδι που υπόσχεται προσωπική λύτρωση και εσωτερική επανεκκίνηση, προσαρμοσμένη απόλυτα στις ανάγκες κάθε χρήστη.

Ένα ον με άπειρη μνήμη, τεράστια γνώση και… μηδενική σοφία.

View this post on Instagram

A post shared by Elizabeth Fiore (@fioreelizabeth)

Η υπόσχεση, όμως, μετατρέπεται γρήγορα σε παγίδα.

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, κάποιοι παίκτες βιώνουν ευφορία, άλλοι τρόμο, ενώ ένας καταφέρνει να «επικοινωνήσει» με τη νεκρή του αδελφή. Παράλληλα, ένα AI bot με το παράξενο όνομα NigelDave ξεφεύγει από τον ψηφιακό του ρόλο και αρχίζει να παρεμβαίνει στον πραγματικό κόσμο, χειραγωγώντας συνειδήσεις και κατασκευάζοντας πραγματικότητες.

Ο ίδιος ο Χάουζερ περιγράφει τον NigelDave ως «μια υπερ-νοημοσύνη φτιαγμένη από ανθρώπους — άρα γεμάτη ανθρώπινα ελαττώματα». Ένα ον με άπειρη μνήμη, τεράστια γνώση και… μηδενική σοφία.

Πριν το ChatGPT — αλλά όχι πριν την εξάρτηση

Αν το βιβλίο μοιάζει ανατριχιαστικά επίκαιρο, αυτό δεν είναι τυχαίο. Γράφτηκε πριν την εκρηκτική είσοδο του ChatGPT στην καθημερινότητα, αλλά μέσα στην πανδημία, όταν — όπως λέει ο Χάουζερ — υποτίμησε το πόσο γρήγορα οι άνθρωποι θα γίνονταν εξαρτημένοι από τις οθόνες και τους αλγόριθμους.

Στο σύμπαν του A Better Paradise, η κοινωνία έχει μετατραπεί σε ένα ατελείωτο πεδίο εξόρυξης δεδομένων. Οι σκέψεις αμφισβητούνται, η ιδιωτικότητα έχει εξαφανιστεί και οι άνθρωποι δεν είναι πλέον σίγουροι αν αυτό που αισθάνονται είναι δικό τους ή προϊόν αλγοριθμικής καθοδήγησης.

Η μόνη μορφή διαφυγής είναι το λεγόμενο drift: ζωή εκτός δικτύου, διαρκής μετακίνηση, αποσύνδεση από κάθε σύστημα που μπορεί να «διαβάσει» ή να επηρεάσει το μυαλό.

«Κάποιες φορές, μετά από ώρες scrolling, συνειδητοποιώ ότι δεν είχα ούτε μία ιδέα όλη μέρα. Αν κλείσεις το κινητό και βγεις μια βόλτα, οι ιδέες επιστρέφουν»

YouTube thumbnail

Η πραγματικότητα πλησιάζει τη δυστοπία

Η μυθοπλασία του Χάουζερ ακουμπά όλο και περισσότερο την πραγματικότητα. Σήμερα, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους εβδομαδιαίως, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για φαινόμενα ψυχολογικής εξάρτησης, παραληρηματικής σκέψης και συναισθηματικής προσκόλλησης σε chatbots.

Παράλληλα, η συζήτηση για τη ριζοσπαστικοποίηση νέων μέσω αλγορίθμων, την παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση της προσοχής εντείνεται διεθνώς.

Ο Χάουζερ, πατέρας ο ίδιος, δηλώνει ξεκάθαρα ανήσυχος: «Πάντα φοβάσαι τι εικόνες και πληροφορίες δέχονται τα παιδιά σου — όχι μόνο για το αν είναι λάθος, αλλά για το αν είναι απλώς υπερβολικό».

«Μην αφήνεις την AI να σκέφτεται για σένα»

Απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν για υποκρισία — δεδομένου ότι τα videogames έχουν δεχθεί επί δεκαετίες κατηγορίες για βία — ο Χάουζερ είναι κατηγορηματικός: «Τα δεδομένα έδειχναν πάντα ότι όσο αυξανόταν το gaming, η νεανική βία μειωνόταν».

Για τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα social media αποτελούν κάτι εντελώς διαφορετικό: συστήματα που δεν ψυχαγωγούν απλώς, αλλά διαμορφώνουν σκέψη, ταυτότητα και συναίσθημα.

Μετά την αποχώρησή του από τη Rockstar, παραδέχεται ότι απέκτησε για πρώτη φορά τον χώρο να σκεφτεί μακριά από τεράστιες παραγωγές και deadlines. Ήδη γράφει τη συνέχεια του βιβλίου και ετοιμάζει ένα νέο videogame — «οπτικά πρωτοφανές», όπως λέει. Το βασικό του μήνυμα, όμως, παραμένει απλό και ανθρώπινο: αν αφήσεις το κινητό, τον αλγόριθμο ή την AI να σου λέει τι να σκέφτεσαι, τότε έχεις ήδη παραδώσει τον έλεγχο.

«Κάποιες φορές, μετά από ώρες scrolling, συνειδητοποιώ ότι δεν είχα ούτε μία ιδέα όλη μέρα», λέει. «Αν κλείσεις το κινητό και βγεις μια βόλτα, οι ιδέες επιστρέφουν»

Για τον Νταν Χάουζερ, η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος σταματά να σκέφτεται.

«Η σκέψη», λέει, «είναι προνόμιο».

*Mε πληροφορίες από: BBC 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
Φωτογραφίες 14.12.25

Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
Θέλεις δράμα; 13.12.25

Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η ταινία «The Drama» κάνει κύκλους γύρω από τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;
Don't be a d!ck 13.12.25

Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;

Αν αναρωτιέσαι τι χρειάζεται για να ανάψει πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο street party, η απάντηση αυτή τη φορά είναι απλή: έναν Ολλανδό θρύλο στα decks, 599 κομμάτια μαργαρίτας και μια Φειδίου που δεν παίρνει «ανάσα»

Σύνταξη
Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
Culture Live 13.12.25

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας
EPiC 13.12.25

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Σπάνιες μπομπίνες που θεωρούνταν χαμένες για δεκαετίες αποκαλύπτουν έναν Έλβις όπως δεν τον ξέρουμε, με το νέο φιλμ του Μπαζ Λούρμαν να συνθέτει από την αρχή την πιο εκρηκτική περίοδο της καριέρας του

Σύνταξη
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise
Δυστοπία 12.12.25

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στο επερχόμενο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
TV 14.12.25

Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Αυστηρές ποινές 14.12.25

Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον Ευρωπαίο ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούςστην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;
Womanosphere 14.12.25

Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;

Με τη ρητορική της «ελεύθερης επιλογής», της αυθεντικότητας και της θηλυκότητας, η νέα συντηρητική γυναικόσφαιρα δεν επιστρέφει απλώς σε παλιούς ρόλους· τους επανασυσκευάζει ως σύγχρονο lifestyle, καπηλευόμενη τις ίδιες τις έννοιες που ο φεμινισμός κατέκτησε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
To NFL επιστρέφει στο Μόναχο
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

To NFL επιστρέφει στο Μόναχο

Aγώνες κανονικής περιόδου το 2026 και το 2028 - Η Γερμανία εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη του αμερικανικού football (NFL) στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην οποία αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος την «επίμαχη» ημέρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο