AI vs Άνθρωποι: Σε ποιον ανήκει το «πληκτρολόγιο» του Διαδικτύου;
Έρευνα 15 Οκτωβρίου 2025 | 14:40

AI vs Άνθρωποι: Σε ποιον ανήκει το «πληκτρολόγιο» του Διαδικτύου;

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράφει ολοένα και περισσότερα άρθρα, όμως οι άνθρωποι —προς το παρόν— κρατούν την ισορροπία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Spotlight

Για πρώτη φορά, τα άρθρα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) ξεπέρασαν για λίγο εκείνα που γράφονται από ανθρώπους, προτού οι δύο κατηγορίες επανέλθουν σε ισορροπία. Αυτό αποκαλύπτει νέα έρευνα της εταιρείας SEO Graphite, την οποία παρουσιάζει αποκλειστικά το Axios.

Η μεγάλη εικόνα

Το φαινόμενο προκαλεί προβληματισμό στους ειδικούς: αν το διαδίκτυο κατακλυστεί από ΑΙ-παραγόμενο περιεχόμενο, τα ίδια τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (όπως το ChatGPT) κινδυνεύουν να «πνιγούν στα απόβλητά τους» — δηλαδή να αναπαράγουν χαμηλής ποιότητας υλικό, προκαλώντας ενδεχόμενη κατάρρευση του ίδιου του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Europol είχε προβλέψει ήδη από το 2022 ότι μέχρι το 2026, το 90% του διαδικτυακού περιεχομένου θα δημιουργείται από ΑΙ. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη.

Τι δείχνει η έρευνα της Graphite

Η Graphite ανέλυσε 65.000 διαδικτυακές διευθύνσεις (URLs) που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2020 και 2025.

Μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2023, η παραγωγή ΑΙ περιεχομένου εκτοξεύθηκε. Τον Νοέμβριο του 2024, τα ΑΙ άρθρα ξεπέρασαν προσωρινά τα ανθρώπινα, αλλά από τότε τα δύο ποσοστά παραμένουν περίπου ίσα.

Η εταιρεία χρησιμοποίησε το Surfer, ένα σύστημα ανίχνευσης ΑΙ, για να εξετάσει δείγματα από τη βάση δεδομένων Common Crawl, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 300 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Τα άρθρα χαρακτηρίστηκαν ως «παραγόμενα από ΑΙ» όταν λιγότερο από το 50% του περιεχομένου τους κρίθηκε ανθρώπινο.

Γράφημα της SEO Graphite με τα αποτελέσματα της έρευνας

Η δυσκολία της διάκρισης

Το να ξεχωρίσει κανείς εάν ένα κείμενο είναι ανθρώπινο ή παραγόμενο από ΑΙ παραμένει εξαιρετικά δύσκολο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Graphite, το Surfer εμφάνισε ποσοστό σφάλματος μόλις 4,2% για ψευδώς θετικά και 0,6% για ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Axios, οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η διάκριση αυτή γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη, καθώς οι περισσότεροι δημιουργοί περιεχομένου συνεργάζονται πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Πρόκειται περισσότερο για μια συμβίωση παρά για αντίθεση,» δήλωσε στο Axios ο Στεφάνο Σοάτο, καθηγητής Πληροφορικής στο UCLA και αντιπρόεδρος της Amazon Web Services.

Οι αριθμοί πίσω από τις αναζητήσεις

Σε δεύτερη μελέτη, η Graphite κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μηχανές αναζήτησης εξακολουθούν να προτιμούν τα ανθρώπινα άρθρα.

  • Το 86% των άρθρων που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις της Google είναι γραμμένα από ανθρώπους.
  • Μόνο το 14% προέρχεται από ΑΙ.
  • Παρόμοια εικόνα και στα chatbots, όπως το ChatGPT και το Perplexity, όπου το 82% των παρατιθέμενων πηγών είναι ανθρώπινης προέλευσης.

Όταν τα άρθρα που έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, συνήθως καταλαμβάνουν χαμηλότερες θέσεις, κάτι που υποδηλώνει ότι οι αλγόριθμοι εξακολουθούν να «ανταμείβουν» τη φυσικότητα και τη γλωσσική ποιότητα του ανθρώπινου λόγου.

Το «παράδοξο» του Common Crawl

Η βάση Common Crawl, που χρησιμοποιείται ως βασική πηγή εκπαίδευσης για πολλά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, δεν καλύπτει όλο το διαδίκτυο.

Μάλιστα, πολλά paywalled μέσα ενημέρωσης, δηλαδή μέσα τα οποία προσφέρουν  δυνατότητα πρόσβασης μόνο σε χρήστες που έχουν πληρώσει συνδρομή–όπου το περιεχόμενο είναι σίγουρα ανθρώπινο– απαγορεύουν πλέον την πρόσβαση του Common Crawl στις σελίδες τους. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό ανθρώπινου περιεχομένου ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο από όσο καταγράφει η Graphite.

Τι δείχνει η τάση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Graphite, Ίθαν Σμιθ, εξήγησε στο Axios ότι τα εμφανώς επισημασμένα ΑΙ-άρθρα ή περιλήψεις που βασίζονται σε αποκλειστικό περιεχόμενο έχουν καλή απήχηση στις αναζητήσεις.

Ωστόσο, οι αυτόματες περιλήψεις που δημιουργούν οι μηχανές αναζήτησης δεν πείθουν τους χρήστες.

Μια έρευνα του Pew Research Center έδειξε ότι μόλις το 20% των χρηστών θεωρούν τις ΑΙ-περιλήψεις «πολύ χρήσιμες» και μόλις 6% δηλώνουν ότι τις εμπιστεύονται πραγματικά.

Το συμπέρασμα

Παρά την ταχύτατη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι αναγνώστες εξακολουθούν να προτιμούν την ανθρώπινη φωνή.

Η μάχη ανάμεσα σε ανθρώπους και μηχανές δεν έχει λήξει — αλλά, όπως δείχνει το ρεπορτάζ του Axios, προς το παρόν η ισορροπία παραμένει ανθρώπινη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
ΔΝΤ: Στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030

ΔΝΤ: Στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030

Vita.gr
Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Από την ηλεκτροδότηση στην τεχνητή νοημοσύνη: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη 12.10.25

Από την ηλεκτροδότηση στην AI: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση

Η ηλεκτροδότηση άλλαξε ριζικά τον κόσμο τον περασμένο αιώνα. Εκατό χρόνια μετά η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μεταμορφώσει την οικονομία και την κοινωνία, φέρνοντας όμως μαζί της προκλήσεις που θυμίζουν το παρελθόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)
Euroleague 15.10.25

Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση του αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατά τον οποίο ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρωλίγκα, με τον ομογενή γκαρντ να αποθεώνει παράλληλα και το αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου.

Σύνταξη
Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες – Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου
Ελλάδα 15.10.25

Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες - Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου

Η δημοσίευση των διαθηκών περνά σε νέα εποχή  με την πλατφόρμα να  λειτουργεί υπό την εποπτεία  του  Συμβολαιογραφικού  Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Ολυμπιακό η Κατσάνου
Ποδόσφαιρο γυναικών 15.10.25

Στον Ολυμπιακό η Κατσάνου

Η ενίσχυση της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζεται, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση της Ελπίδας Κατσάνου.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί
ΠΑΣΟΚ 15.10.25

Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί

«Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας
«Warmer Together» 15.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας

«Η ζεστασιά είχε πάντοτε να κάνει με το τι συνέβαινε στο εσωτερικό [του ανθρώπου]», λέει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε ένα teaser που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της Moncler.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»
Σπορ 15.10.25

Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι την Πέμπτη και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε τόσο για το επικείμενο ματς, όσο και την κατάσταση των τραυματιών.

Σύνταξη
Ζαλίδης (αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): «Δηλώνω αδυναμία για το χρονοδιάγραμμα» – «Αδύνατες» οι πληρωμές του Οκτώβρη
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Ζαλίδης (αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): «Δηλώνω αδυναμία για το χρονοδιάγραμμα» – «Αδύνατες» οι πληρωμές του Οκτώβρη

Ο κ. Ζαλίδης τόνισε επίσης πως είναι δύσκολο να δουλέψει και να εξορθολογιστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ την ώρα που γίνονται έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αλλά και της OLAF

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες
Σπορ 15.10.25

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες

Από τη στιγμή που το Κράτος αδυνατεί να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό αυτά που δικαιώνεται, το ρόλο του αναλαμβάνει η ΕΟΕ σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ισίδωρο Κούβελο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κοζάνη: Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ
Καταπέλτης η εισαγγελέας 15.10.25

Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης - Δήλωσε αμετανόητος

Θυμό για την κρατική βία επικαλέστηκε ο δράστης για την επίθεση με τσεκούρι το 2020 μέσα στην Εφορία, με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες - «Δεν μετανιώνω» δήλωσε μέσα στο δικαστήριο

Σύνταξη
Βανδαλισμοί και πρόκληση ζημιών στο Λύκειο Άνδρου-Μέχρι και κάδους απορριμμάτων έβαλαν στις τάξεις
Καταστροφές 15.10.25

Βανδαλισμοί και πρόκληση ζημιών στο Λύκειο Άνδρου-Μέχρι και κάδους απορριμμάτων έβαλαν στις τάξεις

Ακόμη ένα περιστατικό βανδαλισμού προστίθεται στον μακρύ κατάλογο που δυστυχώς πλήττει χωρίς τέλος την χώρα μας και καταδεικνύει την κρίση αξιών που περνάμε.

Σύνταξη
Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού

Δεν... γίνεται να χάσει το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος προηγείται με ποσοστό 50,1% στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας του «tuttosport».

Σύνταξη
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Aνατολική ΕΕ 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 54% και 40% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό - Νέα δοκιμασία ο προϋπολογισμός

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
