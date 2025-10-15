AI vs Άνθρωποι: Σε ποιον ανήκει το «πληκτρολόγιο» του Διαδικτύου;

Για πρώτη φορά, τα άρθρα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) ξεπέρασαν για λίγο εκείνα που γράφονται από ανθρώπους, προτού οι δύο κατηγορίες επανέλθουν σε ισορροπία. Αυτό αποκαλύπτει νέα έρευνα της εταιρείας SEO Graphite, την οποία παρουσιάζει αποκλειστικά το Axios.

Η μεγάλη εικόνα

Το φαινόμενο προκαλεί προβληματισμό στους ειδικούς: αν το διαδίκτυο κατακλυστεί από ΑΙ-παραγόμενο περιεχόμενο, τα ίδια τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (όπως το ChatGPT) κινδυνεύουν να «πνιγούν στα απόβλητά τους» — δηλαδή να αναπαράγουν χαμηλής ποιότητας υλικό, προκαλώντας ενδεχόμενη κατάρρευση του ίδιου του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Europol είχε προβλέψει ήδη από το 2022 ότι μέχρι το 2026, το 90% του διαδικτυακού περιεχομένου θα δημιουργείται από ΑΙ. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη.

Τι δείχνει η έρευνα της Graphite

Η Graphite ανέλυσε 65.000 διαδικτυακές διευθύνσεις (URLs) που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2020 και 2025.

Μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2023, η παραγωγή ΑΙ περιεχομένου εκτοξεύθηκε. Τον Νοέμβριο του 2024, τα ΑΙ άρθρα ξεπέρασαν προσωρινά τα ανθρώπινα, αλλά από τότε τα δύο ποσοστά παραμένουν περίπου ίσα.

Η εταιρεία χρησιμοποίησε το Surfer, ένα σύστημα ανίχνευσης ΑΙ, για να εξετάσει δείγματα από τη βάση δεδομένων Common Crawl, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 300 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Τα άρθρα χαρακτηρίστηκαν ως «παραγόμενα από ΑΙ» όταν λιγότερο από το 50% του περιεχομένου τους κρίθηκε ανθρώπινο.

Η δυσκολία της διάκρισης

Το να ξεχωρίσει κανείς εάν ένα κείμενο είναι ανθρώπινο ή παραγόμενο από ΑΙ παραμένει εξαιρετικά δύσκολο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Graphite, το Surfer εμφάνισε ποσοστό σφάλματος μόλις 4,2% για ψευδώς θετικά και 0,6% για ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Axios, οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η διάκριση αυτή γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη, καθώς οι περισσότεροι δημιουργοί περιεχομένου συνεργάζονται πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Πρόκειται περισσότερο για μια συμβίωση παρά για αντίθεση,» δήλωσε στο Axios ο Στεφάνο Σοάτο, καθηγητής Πληροφορικής στο UCLA και αντιπρόεδρος της Amazon Web Services.

Οι αριθμοί πίσω από τις αναζητήσεις

Σε δεύτερη μελέτη, η Graphite κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μηχανές αναζήτησης εξακολουθούν να προτιμούν τα ανθρώπινα άρθρα.

Το 86% των άρθρων που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις της Google είναι γραμμένα από ανθρώπους.

Μόνο το 14% προέρχεται από ΑΙ.

Παρόμοια εικόνα και στα chatbots, όπως το ChatGPT και το Perplexity, όπου το 82% των παρατιθέμενων πηγών είναι ανθρώπινης προέλευσης.

Όταν τα άρθρα που έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, συνήθως καταλαμβάνουν χαμηλότερες θέσεις, κάτι που υποδηλώνει ότι οι αλγόριθμοι εξακολουθούν να «ανταμείβουν» τη φυσικότητα και τη γλωσσική ποιότητα του ανθρώπινου λόγου.

Το «παράδοξο» του Common Crawl

Η βάση Common Crawl, που χρησιμοποιείται ως βασική πηγή εκπαίδευσης για πολλά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, δεν καλύπτει όλο το διαδίκτυο.

Μάλιστα, πολλά paywalled μέσα ενημέρωσης, δηλαδή μέσα τα οποία προσφέρουν δυνατότητα πρόσβασης μόνο σε χρήστες που έχουν πληρώσει συνδρομή–όπου το περιεχόμενο είναι σίγουρα ανθρώπινο– απαγορεύουν πλέον την πρόσβαση του Common Crawl στις σελίδες τους. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό ανθρώπινου περιεχομένου ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο από όσο καταγράφει η Graphite.

Τι δείχνει η τάση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Graphite, Ίθαν Σμιθ, εξήγησε στο Axios ότι τα εμφανώς επισημασμένα ΑΙ-άρθρα ή περιλήψεις που βασίζονται σε αποκλειστικό περιεχόμενο έχουν καλή απήχηση στις αναζητήσεις.

Ωστόσο, οι αυτόματες περιλήψεις που δημιουργούν οι μηχανές αναζήτησης δεν πείθουν τους χρήστες.

Μια έρευνα του Pew Research Center έδειξε ότι μόλις το 20% των χρηστών θεωρούν τις ΑΙ-περιλήψεις «πολύ χρήσιμες» και μόλις 6% δηλώνουν ότι τις εμπιστεύονται πραγματικά.

Το συμπέρασμα

Παρά την ταχύτατη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι αναγνώστες εξακολουθούν να προτιμούν την ανθρώπινη φωνή.

Η μάχη ανάμεσα σε ανθρώπους και μηχανές δεν έχει λήξει — αλλά, όπως δείχνει το ρεπορτάζ του Axios, προς το παρόν η ισορροπία παραμένει ανθρώπινη.