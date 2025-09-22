magazin
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming
22 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming

Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ κάνει τολμηρό βήμα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή γνώση και τη σύγχρονη ψηφιακή ψυχαγωγία χρησιμοποιώντας το Grand Theft Auto

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Πανεπιστήμιο του Τενεσί ανακοίνωσε την εισαγωγή ενός πρωτοποριακού μαθήματος ιστορίας, το οποίο χρησιμοποιεί τη διάσημη, και συχνά αμφιλεγόμενη, σειρά βιντεοπαιχνιδιών Grand Theft Auto ως βασικό διδακτικό εργαλείο για την κατανόηση της σύγχρονης αμερικανικής κοινωνίας.

Tο μάθημα με τίτλο Grand Theft America: Ιστορία των ΗΠΑ από το 1980 μέσω των βιντεοπαιχνιδιών GTA, το οποίο θα διδάξει ο καθηγητής Ιστορίας Τόρε Όλσον έχει ημερομηνία άνερξης τις 20 Ιανουαρίου 2026.

Η προσέγγιση αυτή είναι, σύμφωνα με τον Όλσον, μια αναγνώριση του γεγονότος ότι τα παιχνίδια, αν και προϊόντα μυθοπλασίας, «αποτελούν ισχυρά πολιτισμικά τεκμήρια που αντικατοπτρίζουν και σχολιάζουν την πραγματική ιστορία, με τρόπο που είναι ιδιαίτερα οικείος στις νεότερες γενιές».

Σύμφωνα με τον Όλσον, το μάθημα θα αξιοποιήσει τις σατιρικές αφηγήσεις και τους σχολαστικά σχεδιασμένους φανταστικούς κόσμους της σειράς, προκειμένου οι φοιτητές να εξερευνήσουν σε βάθος θέματα όπως η πολιτική διαφθορά, η παρακμή των αστικών κέντρων, το Αμερικανικό Όνειρο και ο καπιταλισμός, μέσα στις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Ο καθηγητής, μιλώντας στο ειδησεογραφικό μέσο IGN, εξήγησε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι San Andreas για να αναλύσει τις φυλετικές εντάσεις και τα γεγονότα της εξέγερσης του Λος Άντζελες το 1992, ένα θέμα που παρά τη σημασία του παραμένει συχνά παρεξηγημένο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο καθηγητής Όλσον έχει ήδη διδάξει ένα παρόμοιο μάθημα, με θέμα την αμερικανική ιστορία μέσα από τον κόσμο του βιντεοπαιχνιδιού Red Dead Redemption, επίσης της εταιρείας Rockstar. Το πείραμα του και η αποδοχή και αποτελεσματικότητα του οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου του Red Dead’s History.

Παρόλο που το αρχικό του σχέδιο ήταν να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών το πολυαναμενόμενο GTA 6, η κυκλοφορία του οποίου καθυστέρησε για τον Μάιο του 2026, οι προηγούμενοι τίτλοι της σειράς επαρκούν,  λέει, για να προσφέρουν ένα πλούσιο πλαίσιο για τη μελέτη της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Επιπλέον ο Όλσον τονίζει, δε, ότι το μάθημα επικεντρώνεται στην ιστορία και όχι στο παιχνίδι, ενώ οι φοιτητές δεν είναι απαραίτητο να παίξουν ή να αγοράσουν τους τίτλους, καθώς το υλικό θα παρουσιάζεται στην τάξη μέσω προβολών.

Η πρωτοβουλία του ακαδημαϊκού ιδρύματος επιβεβαιώνει πως ο κόσμος της ακαδημαϊκής κοινότητας εξελίσσεται και αναζητά νέους τρόπους για να προσεγγίσει τις νεότερες γενιές χρησιμοποιώντας ως δίαυλο επικοινωνίας ένα μέσο που ήδη αγαπούν και κατανοούν και ένα πεδίο που γνωρίζουν, τον κόσμο του gaming.

Tο Πανεπιστήμιο του Τενεσί ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο είδος εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η ποπ κουλτούρα μπορεί να γίνει μια ανεκτίμητη πηγή για την κατανόηση της ιστορίας και της κοινωνίας που μας περιβάλλει σημειώνει το IGN.

Κατασκευές
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

inWellness
inTown
«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη & Καραγκούνη και απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της
Με τη γνωστή αγάπη της για το ποδόσφαιρο, η Αναστασία φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο δίπλα στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, Θοδωρή Ζαγοράκη και Γιώργο Καραγκούνη

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του
Ελλάδα 22.09.25
Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στη λαϊκή αγορά προκαλώντας πανικό - Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25
Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Διπλή ζωή 22.09.25
Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
Πολιτική 22.09.25
Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

Αικατερίνη Παπανικολάου
ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ελλάδα 22.09.25
Οχι του ΣτΕ στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενοίκων

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε σε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους  χώρους  ισόγειου πολυκατοικίας (πιλοτή και τμήμα του οικοπέδου) στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25
Πως ο διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν και η αβλεψία του VAR αλλοίωσαν το πρώτο ελληνικό ντέρμπι της χρονιάς - Τα 1+2 μεγάλα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού που άλλαξαν την ιστορία στην Λεωφόρο, το σοκ του Ρεμί Καμπελά και η ατάκα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος
Ελλάδα 22.09.25
Στους διαδοχικούς καυγάδες που τον εξόργισαν αποδίδει την αποτρόπαια πράξη του ο 50χρονος που έπνιξε την 59χρονηξ αδερφή του στη Θεσσαλονίκη - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» είπε στους αστυνομικούς

Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο
Οι παραλείψεις 22.09.25
Τονίζουν ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία

Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν
Αντιφατικά συναισθήματα 22.09.25
«Είναι σχεδόν αδύνατο να ενδιαφερθείς για τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν σε αυτή την τηλεοπτική μιζέρια του Black Rabbit» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian.

Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ – Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν
Ουκρανία 22.09.25
Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ - Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν

Η ανακατάληψη του «βασικού αυτού ουκρανικού οχυρού» αποτελεί κύριο στόχο της Μόσχα στην περιφέρεια του Χάρκοβο - Νέα προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να »αγοράσουν» περισσότερα παιδιά»
Απαιτούνται λύσεις 22.09.25
Ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης ή αλλιώς: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να ''αγοράσουν'' περισσότερα παιδιά»

Το «πακέτο Μητσοτάκη» που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ προσπαθεί να «κοιτάξει στα μάτια» το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι όμως αρκετό; Μπορεί να ανατρέψει τους αρνητικούς δείκτες; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25
Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25
Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25
Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25
Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25
Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25
Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

