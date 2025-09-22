Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming

Το Πανεπιστήμιο του Τενεσί ανακοίνωσε την εισαγωγή ενός πρωτοποριακού μαθήματος ιστορίας, το οποίο χρησιμοποιεί τη διάσημη, και συχνά αμφιλεγόμενη, σειρά βιντεοπαιχνιδιών Grand Theft Auto ως βασικό διδακτικό εργαλείο για την κατανόηση της σύγχρονης αμερικανικής κοινωνίας.

Tο μάθημα με τίτλο Grand Theft America: Ιστορία των ΗΠΑ από το 1980 μέσω των βιντεοπαιχνιδιών GTA, το οποίο θα διδάξει ο καθηγητής Ιστορίας Τόρε Όλσον έχει ημερομηνία άνερξης τις 20 Ιανουαρίου 2026.

Η προσέγγιση αυτή είναι, σύμφωνα με τον Όλσον, μια αναγνώριση του γεγονότος ότι τα παιχνίδια, αν και προϊόντα μυθοπλασίας, «αποτελούν ισχυρά πολιτισμικά τεκμήρια που αντικατοπτρίζουν και σχολιάζουν την πραγματική ιστορία, με τρόπο που είναι ιδιαίτερα οικείος στις νεότερες γενιές».

Σύμφωνα με τον Όλσον, το μάθημα θα αξιοποιήσει τις σατιρικές αφηγήσεις και τους σχολαστικά σχεδιασμένους φανταστικούς κόσμους της σειράς, προκειμένου οι φοιτητές να εξερευνήσουν σε βάθος θέματα όπως η πολιτική διαφθορά, η παρακμή των αστικών κέντρων, το Αμερικανικό Όνειρο και ο καπιταλισμός, μέσα στις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Ο καθηγητής, μιλώντας στο ειδησεογραφικό μέσο IGN, εξήγησε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι San Andreas για να αναλύσει τις φυλετικές εντάσεις και τα γεγονότα της εξέγερσης του Λος Άντζελες το 1992, ένα θέμα που παρά τη σημασία του παραμένει συχνά παρεξηγημένο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο καθηγητής Όλσον έχει ήδη διδάξει ένα παρόμοιο μάθημα, με θέμα την αμερικανική ιστορία μέσα από τον κόσμο του βιντεοπαιχνιδιού Red Dead Redemption, επίσης της εταιρείας Rockstar. Το πείραμα του και η αποδοχή και αποτελεσματικότητα του οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου του Red Dead’s History.

Παρόλο που το αρχικό του σχέδιο ήταν να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών το πολυαναμενόμενο GTA 6, η κυκλοφορία του οποίου καθυστέρησε για τον Μάιο του 2026, οι προηγούμενοι τίτλοι της σειράς επαρκούν, λέει, για να προσφέρουν ένα πλούσιο πλαίσιο για τη μελέτη της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Επιπλέον ο Όλσον τονίζει, δε, ότι το μάθημα επικεντρώνεται στην ιστορία και όχι στο παιχνίδι, ενώ οι φοιτητές δεν είναι απαραίτητο να παίξουν ή να αγοράσουν τους τίτλους, καθώς το υλικό θα παρουσιάζεται στην τάξη μέσω προβολών.

Η πρωτοβουλία του ακαδημαϊκού ιδρύματος επιβεβαιώνει πως ο κόσμος της ακαδημαϊκής κοινότητας εξελίσσεται και αναζητά νέους τρόπους για να προσεγγίσει τις νεότερες γενιές χρησιμοποιώντας ως δίαυλο επικοινωνίας ένα μέσο που ήδη αγαπούν και κατανοούν και ένα πεδίο που γνωρίζουν, τον κόσμο του gaming.

Tο Πανεπιστήμιο του Τενεσί ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο είδος εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η ποπ κουλτούρα μπορεί να γίνει μια ανεκτίμητη πηγή για την κατανόηση της ιστορίας και της κοινωνίας που μας περιβάλλει σημειώνει το IGN.