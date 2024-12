Game Awards 2024: Astro Bot, δύο Ιντιάνα Τζόουνς και ένας Snoop Dogg νικητές στα Όσκαρ του gaming

Το gaming είχε τα δικά του Όσκαρ και οι νικητές ενθουσίασαν τόσο όσο και οι σταρ που τίμησαν την εκδήλωση σε εμφανίσεις που δεν περίμενε κανείς.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε το χαριτωμένο και πολύχρωμο platformer Astro Bot του PlayStation κέρδισε τα Final Fantasy 7 Rebirth, Black Myth: Wukong, Metaphor: Refantazio Elden Ring: Shadow of the Erdtree και Balatro για να αναδειχθεί το παιχνίδι της χρονιάς στα The Game Awards.

Αποδεχόμενος το τρόπαιο, ο Nicolas Doucet, επικεφαλής στούντιο του προγραμματιστή Team Asobi, φάνηκε να αποτίει φόρο τιμής στην αντίπαλη Nintendo.

Το Astro Bot κέρδισε επίσης τρία άλλα βραβεία – τα Best Family Game, Best Action/Adventure and και Game Direction.

Παιχνίδια με κάρτες, RPG και αρχαίους μύθους

Η βραδιά ήταν καλή βραδιά και για το ανεξάρτητο hit Balatro με θέμα το πόκερ, που κέρδισε τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου παιχνιδιού για κινητά.

Το παιχνίδι ρόλων Metaphor: ReFantazio κέρδισε επίσης τρία βραβεία, σε μια δυνατή βραδιά για τους Ιάπωνες προγραμματιστές παιχνιδιών.

Το Black Myth: Το Wukong, βασισμένο σε κινέζικους θρύλους, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά εξαιρετικά δημοφιλές κερδίζοντας το βραβείο Player’s Voice που ψηφίστηκε δημόσια.

Ωστόσο το Final Fantasy VII: Rebirth, το οποίο είχε προταθεί σε επτά κατηγορίες πήρε μόνο το τρόπαιο της καλύτερης μουσικής.

Ένας Ιντιάνα, δύο Ιντινάνα, όλοι Ιντιάνα

Στη βραδιά εμφανίστηκε συνοδευόμενος από πλήρη ορχήστρα και ο Snoop Dogg.

Ο ράπερ έδωσε το βραβείο Best Ongoing Game Award στο Helldivers 2 και να ερμηνεύσει ένα νέο τραγούδι.

Σε άλλες εκπλήξεις στη μεγαλύτερη βραδιά του gaming ο Χάρισον Φορντ ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον Τρόι Μπέικερ, τον άνθρωπο που υποδύεται τον Ιντιάνα Τζόουνς στο πρόσφατο παιχνίδι που βασίζεται στη σειρά ταινιών.

Τα Game Awards – που μερικές φορές αποκαλούνται τα Όσκαρ του gaming – επικρίνονται συχνά επειδή αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην προβολή διαφημίσεων και τρέιλερ για νέα παιχνίδια από ό,τι για τη διανομή βραβείων.

Ωστόσο, πέρυσι οι διοργανωτές ισχυρίστηκαν ότι η εκδήλωση προσέλκυσε 118 εκατομμύρια θεατές ζωντανής ροής και οι προβολές είναι ένα από τα καλύτερα δώρα για τους λάτρεις του gaming.

Δεν ανακοινώθηκε κάτι καινούργιο για το Grand Theft Auto 6 ή την επόμενη κονσόλα της Nintendo – δύο από τις πιο πολυαναμενόμενες αφίξεις στη βιομηχανία -αλλά ανακοινώθηκε η επόμενη κυκλοφορία του στούντιο παραγωγής Naughty Dog που έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες όπως τα The Last of Us, Uncharted και Crash Bandicoot.

Το Intergalactic: The Heretic Prophet είχε ένα εντυπωσιακό τρέιλερ με μουσικό χαλί το It’s a Sin από τους Pet Shop Boys.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι το The Witcher 4 ετοιμάζεται….

Η απάντηση στις απολύσεις στο gaming

Στη φετινή εκδήλωση ενσωματώθηκε και ένα ιδιίτερο βραβείο, το Game Changers Award, για πρωτοβουλίες που απαντούν στα προβλήματα του κλάδου όπως οι πολλαπλές απολύσεις στη βιομηχανία.

Ο νικητής, ο Amir Satvat της Tencent Games στις ΗΠΑ, δημιούργησε ένα project για να βοηθήσει τους πρόσφατα απολυμένους προγραμματιστές παιχνιδιών να βρουν νέα δουλειά.

Σε μια συναισθηματική ομιλία για τη βράβευση του είπε: «Μεγαλώνοντας, το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω μέρος της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών».

Ευχαρίστησε τους γονείς του, οι οποίοι του «με έμαθαν ότι η αξία μου έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρομαι στους άλλους» και ανέδειξε ότι στον εργασιακό χώρο η ενσυναίσθηση είναι που διακρίνει τους σωστούς από τους λάθος.

Η φετινή τελετή έγινε τη στιγμή που η απεργία των ηθοποιών των βιντεοπαιχνιδιών για την προστασία τους από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις συνθήκες εργασίας συνεχίζεται.

Η τελετή έγινε στο Peacock Theatre.

Όλοι οι νικητές εδώ.

Με πληροφορίες από BBC.