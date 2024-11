Game Awards 2024: Astro Bot, Final Fantasy & όλες οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ του gaming

Ανακοινώθηκε η λίστα των φετινών Game Awards, με το Astro Bot και το Final Fantasy VII Rebirth να συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Ο θεσμός που θεωρείται ως τα Όσκαρ του gaming είναι και η μεγάλη γιορτή των οπαδών της κοσνόλας και του PC, ως η τελετή με τις περισσότερες προβολές για την βιομηχανία που μετράει εκατομμύρια οπαδών ανά τον κόσμο.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2024 με τα βραβεία να έχουν εξελιχθεί σε ένα σημαντικό γεγονός και τους διοργανωτές να εκτιμούν ότι η φετινή απονομή θα ξεπεράσει τα 118 εκατομμύρια θεατές που συνοντίστηκαν για να παρακολουθήσουν την απονομή της προηγούμενης χρονιάς που μεταδόθηκε σε livestreaming.

Τα βραβεία απονέμονται από ένα πάνελ 130 ιστοσελίδων για το gaming και δημιουργών περιεχομένου που ψηφίζουν τους νικητές, ενώ το κοινό καλείται να δώσει την δική του ψήψο για τη συνεκτίμηση της τελικής βαθμολογίας.

Αν και πέρυσι όλοι στοιχημάτιζαν ότι το RPG Baldur’s Gate 3 θα ήταν ο μεγάλος νικητής, φέτος οι προβλέψεις είναι δυσκολότερες σημειώνει το BBC.

Το Παιχνίδι της Χρονιάς για το 2024 δεν έχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί, ωστόσο το βρετανικό BBC ξεχωρίζει τις παρακάτω κυκλοφορίες.

Astro Bot https://www.youtube.com/watch?v=wHMNQzLG_Jg

Μια γιορτή της 30χρονης ιστορίας του Playstation και μια υπενθύμιση της χαράς που μπορεί να προσφέρει το gaming, το Astro Bot θα μπορούσε να είναι το παιχνίδι που θα νικήσει φέτος.

Ο χαρακτήρας μασκότ της Sony ενθουσίασε τους θαυμαστές και τους κριτικούς όταν «προσγειώθηκε» στο χειριστήριο Dual Sense τον Σεπτέμβριο.

Η εφευρετική 3D πλατφόρμα αναδεικνύει τις δυνατότητες της κονσόλας PlayStation 5, συνδυάζοντας εντυπωσιακά εφέ νέας γενιάς με την αισιόδοξη, old school ατμόσφαιρα του.

Balatro

Το δημιούργημα ενός και μόνο προγραμματιστή γνωστό μόνο ως LocalThunk, το παιχνίδι καρτών Balatro – το οποίο πήρε το όνομά του από τα λατινικά που σημαίνει γελωτοποιός – είναι μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας της χρονιάς.

Το Balatro είναι ένα deckbuilder όπου παίζεις παράνομες παρτίδες πόκερ, ανακαλύπτεις τζόκερ που αλλάζουν το παιχνίδι και πυροδοτείς μοναδικούς συνδυασμούς που ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Το παιχνίδι που έχει ονομαστεί από τους Financial Times ως το πιο αθιστικό παιχνίδι της χρονιάς είναι και μια έκπληξη. Εάν το Balatro πάρει το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, θα είναι ο πρώτος indie τίτλος στη 10ετή ιστορία των Game Awards χωρίς την υποστήριξη μια μεγάλης εταιρείας που θα σηκώσει το τρόπαιο.

Ο LocalThunk σπάνια δίνει συνεντεύξεις και κρατά μυστική την πραγματική του ταυτότητα – επομένως υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν θα παρευρεθεί τη νύχτα.

Final Fantasy VII: Rebirth

Το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας που ανακατασκευάζει το αρχικό παιχνίδι του PlayStation, το Final Fantasy VII, Rebirth εμπλουτίζει το σύμπαν του παιχνιδιού με πλήθος περιεχομένου και μίνι παιχνιδιών που κρατάνε τους αφοσιωμένους θαυμαστές του απασχολημένους για ώρες μπροστά στην οθόνη.

Αν και τα γραφικά του παιχνιδιού στο PS5 προκάλεσαν κάποιες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία του, το παιχνίδι μονοπώλησε το ενδιαφέρον όταν κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.

Το FF:R ψηφίστηκε ως το «πιο αναμενόμενο» παιχνίδι στα περσινά Game Awards, κάτι που θα μπορούσε να του φέρει δυναμική για να κερδίσει το GOTY 2024 φέτος.

Metaphor: ReFantazio

H πολυαναμενόμενη κυκλοφορία από τους δημιουργούς του Persona 5 θεωρείται ήδη ένα από τα καλύτερα RPG (role-playing games) της χρονιάς από την Ιαπωνία. Αλλάζοντας το anime σύμπαν του από ένα σχολείο σε έναν φανταστικό Μεσαίωνα, το παιχνίδι έχει αποθεωθεί για το storytelling του και τον τρόπο που ενσωματώνει επίκαιρα θέματα όπως ο ρατσισμός και η πολιτική. Μια εξαιρετική εισπρακτική επιτυχία της ομάδας Atlus που το υπογράφει το M:R έκανε ένα εκατομμύριο πωλήσεις στο πρώτο 24ωρο κυκλοφορίας του, πωλήσεις ρεκόρ για την ιαπωνική εταιρεία.

Black Myth: Wukong

Το παιχνίδι που είναι βασισμένο στο κλασικό μυθιστόρημα που εμπνέεται από την κινέζικη μυθολογία «Ταξίδι στη Δύση», ήταν και ένα ακαριαίο hit μόλις κυκλοφόρησε.

Με εκατομμύρια πωλήσεις σε Κίνα αλλά και εκτός, το BM:W δεν ήταν και μια κυκλοφορία που θα περίμεναν πολλοί να διεκδικεί τον τίτλο. Ωστόσο τα πάντα είναι πίστα και οι εκπλήξεις πάντα ευπρόσδεκτες σχολιάζει το BBC.

Oι μάχες του είναι επικές και πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια που κυκλοφόρησαν φέτος καταλήγει.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ποιότητα του Shadow of the Erdtree – μια συνέχεια του RPG δράσης και του νικητή του Game of the Year για το 2022, Elden Ring- είναι μοναδική.

Ο τίτλος με τις καλύτερες κριτικές φέτος, το παιχνίδι συνεχίζει την παλέτα επιτυχιών της εταιρείας developer, From Software, που το υπογράφει αλλά κάποιοι δεν είναι απόλυτα σίγουροι ότι αξίζει να του απονεμηθεί ο τίτλους Παιχνίδι Της Χρονιάς και αυτό γιατί το Shadow of the Erdtree δεν είναι ένα αυτόνομο παιχνίδι αλλά ένας τίτλος με περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης (DLC) -έτσι ονομάζονται πρόσθετα περιεχόμενα που δημιουργήθηκαν για ένα βιντεοπαιχνίδι που έχει ήδη κυκλοφορήσει, το οποίο διανέμεται μέσω του Διαδικτύου από τον εκδότη του παιχνιδιού.

Τα Game Awards επιτρέπουν σε επεκτάσεις όπως αυτή να είναι υποψήφιες σε οποιαδήποτε κατηγορία, αλλά αυτή η απόφαση έχει επικριθεί από πολλούς.

Game Awards 2024, όλες οι υποψηφιότητες, όλες οι κατηγορίες:

Game of the Year

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Best Game Direction

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Best Narrative

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Metaphor: ReFantanzio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Best Art Direction

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Neva (Nomada Studio/Devolver)

Best Score and Music

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Stellar Blade (Shift Up/SIE)

Best Audio Design

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Senua’s Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Best Performance

Briana White, Final Fantasy VII Rebirth

Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure

Humberly González, Star Wars Outlaws

Luke Roberts, Silent Hill 2

Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2

Innovation in Accessibility

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Diablo IV (Blizzard/Xbox)

Dragon Age: The Veilguard (BioWare/EA)

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

Games for Impact

Closer the Distance (Osmotic Studios/Skybound Games)

Indika (Odd Meter/11 Bit Studios)

Neva (Nomada Studio/Devolver)

Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine/Square Enix)

Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Tales of Kenzera: Zau (Surgent Studios/EA)

Best Ongoing Game

Destiny 2 (Bungie/SIE)

Diablo IV (Blizzard/Xbox)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

Best Community Support

Baldur’s Gate 3 (Larian)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

No Man’s Sky (Hello Games)

Best Independent Game

Animal Well (Shared Memory/Bigmode)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Lorelei and the Laser Eyes (Simogo/Annapurna Interactive)

Neva (Nomada Studio/Devolver)

UFO 50 (Mossmouth)

Best Debut Indie Game

Animal Well (Shared Memory/Bigmode)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)

Pacific Drive (Ironwood Studios/Kepler Interactive)

The Plucky Squire (All Possible Futures/Devolver)

Best Mobile Game

AFK Journey (FARLIGHT/Lilith Games)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Pokémon Trading Card Game Pocket (Creatures Inc/TPCI)

Wuthering Waves (Kuro Games)

Zenless Zone Zero (miHoYo)

Best VR/AR Game

Arizona Sunshine Remake (Vertigo Games)

Asgard’s Wrath 2 (Sanzaru Games/Oculus Studios)

Batman: Arkham Shadow (Camouflaj/Oculus Studios)

Metal: Hellsinger VR (Lab 42/The Outsiders/Funcom)

Metro Awakening (Vertigo Games)

Best Action Game

Black Myth: Wukong (Game Science)

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

Stellar Blade (Shift Up/SIE)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)

Best Action/Adventure Game

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo)

Best RPG

Dragon’s Dogma 2 (Capcom)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Best Fighting Game

Dragon Ball: Sparking! ZERO (Spike Chunsoft/Bandai Namco)

Granblue Fantasy Versus: Rising (Arc System Works/Cygames)

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Capcom)

MultiVersus (Player First Games/WB Games)

Tekken 8 (Bandai Namco)

Best Family Game

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

Princess Peach: Showtime! (Good-Feel/Nintendo)

Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube/Nintendo)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo)

The Plucky Squire (All Possible Futures/Devolver)

Best Sim/Strategy Game

Age of Mythology: Retold (World’s Edge/Forgotten Empires/Xbox Game Studios)

Frostpunk 2 (11 Bit Studios)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom)

Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)

Unicorn Overlord (Vanillaware/Sega/Atlus)

Best Sports/Racing Game

F1 24 (Codemasters/EA Sports)

EA Sports FC 25 (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports)

NBA 2K25 (Visual Concepts/2K)

Top Spin 2K25 (Hangar 13/2K)

WWE 2K24 (Visual Concepts/2K)

Best Multiplayer Game

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Helldivers 2 (Arrow Game Studios/SIE)

Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube/Nintendo)

Tekken 8 (Bandai Namco)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)

Best Adaptation

Arcane (Riot/Fortiche/Netflix)

Fallout (Bethesda/Kilter Films/Amazon MGM Studios)

Knuckles (Sega/Paramount)

Like a Dragon: Yakuza (Sega/Amazon MGM Studios)

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Crystal Dynamics/Legendary/Netflix)

Most Anticipated Game

Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/SIE)

Ghost of Yōtei (Sucker Punch Productions/SIE)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Metroid Prime 4: Beyond (Retro Studios/Nintendo)

Monster Hunter Wilds (Capcom)

Content Creator of the Year

CaseOh

IlloJuan

Techno Gamerz

TypicalGamer

Usada Pekora

Best Esports Game

Counter-Strike 2 (Valve)

DOTA 2 (Valve)

League of Legends (Riot Games)

Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)

Valorant (Riot Games)

Best Esports Athlete

33 – Neta Shapira

Aleksib – Aleksi Virolainen

Chovy – Jeong Ji-hoon

Faker – Lee Sang-hyeok

ZyWoO – Mathieu Herbaut

ZmjjKk – Zheng Yongkang

Best Esports Team

Bilibili Gaming (League of Legends)

Gen.G (League of Legends)

NAVI (Counter-Strike)

T1 (League of Legends)

Team Liquid (DOTA 2)