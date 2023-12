The Game Awards 2023: Οι μεγάλοι νικητές του gaming

Τα Game Awards 2023 γιόρτασαν μια από τις πιο δυνατές χρονιές που είχαμε ποτέ στην ιστορία των videogames.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν το Baldur’s Gate 3, αποσπώντας συνολικά έξι βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Game of The Year.

Ακολούθησε το Alan Wake 2 που απέσπασε τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Best Narrative και Best Game Direction, ενώ είχε συνολικά 8 υποψηφιότητες.

Υποψήφια για το παιχνίδι της χρονιάς ήταν επίσης τα Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder και The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Οι παραπάνω ήταν επίσης υποψήφιοι για την καλύτερη σκηνοθεσία παιχνιδιού, την οποία και κέρδισε το Alan Wake 2.

Οι φετινές υποψηφιότητες για Καλύτερη Διασκευή – στην οποία βιντεοπαιχνίδια μεταφέρονται σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες – ήταν οι Castlevania: Nocturne, Gran Turismo, The Last Of Us, The Super Mario Bros. Movie και Twisted Metal.

Παράλληλα, το Forza Motorsport κέρδισε το βραβείο για την καινοτομία στην προσβασιμότητα. Ο Neil Newbon κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης ερμηνείας για την εκπληκτική ερμηνεία του στο Baldur’s Gate 3. Το βραβείο για την καλύτερη αφήγηση πήγε στο Alan Wake 2, το οποίο ανακηρύχθηκε από το NME ως το παιχνίδι της χρονιάς. Εν τω μεταξύ, το The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο παιχνίδι δράσης/περιπέτειας.

Οι μεγάλες ανακοινώσεις της βραδιάς που πραγματοποιήθηκε στο Λος ‘Αντζελες περιλαμβάνουν ένα remake του Brothers του Josef Farez: A Tale of Two Sons, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο. Ο θρυλικός προγραμματιστής Hideo Kojima ανακοίνωσε επίσης ένα νέο παιχνίδι τρόμου με τίτλο OD σε συνεργασία με τον Jordan Peele.

Οι σταρ έδωσαν το παρών στη μεγαλύτερη βραδιά του gaming, με τον Timothée Chalamet να παρουσιάζει το βραβείο για το παιχνίδι της χρονιάς. Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε επίσης ένα νέο παιχνίδι, το Exodus, για το οποίο θα δώσει και τη φωνή ενός χαρακτήρα – το soundtrack ήταν επίσης το «Supermassive Black Hole» των Muse.

Η live-action διασκευή του The Last Of Us από το HBO έφυγε με το βραβείο για την καλύτερη διασκευή, ενώ το Cyberpunk 2077 κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο συνεχιζόμενο παιχνίδι.

Αξιοσημείωτη απουσία από τις περισσότερες κατηγορίες, ωστόσο, είναι το Starfield της Bethesda Softworks, το οποίο έλαβε μόλις μία υποψηφιότητα στην κατηγορία του καλύτερου παιχνιδιού ρόλων.

