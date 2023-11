Θρυλικές ταινίες και σειρές που στηρίχτηκαν στα αγαπημένα σας video games

Τι κοινό έχουν το Terminator, το Predator και το Alien; Πρόκειται για θρυλικές ταινίες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τα μεταγενέστερα, επιτυχημένα video games. Κι ενώ οι πρώτες προσπάθειες για το αντίστροφο – από video games στην μεγάλη οθόνη – έγιναν την δεκαετία των 90s, ήταν ομολογουμένως περιορισμένες και χωρίς σταθερή συνέχεια.

Αυτό άλλαξε όμως με την πρόοδο της τεχνολογίας και την τεράστια άνοδο της δημοτικότητας των video games. Ορισμένα μάλιστα, είναι τόσο ανάρπαστα που έχουν ήδη γίνει εξαιρετικά επιτυχημένες σειρές και ταινίες (ή ετοιμάζονται να γίνουν) και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν.

Μερικά από τα πιο δημοφιλή, περιλαμβάνουν:

The Legend of Zelda

Η live action ταινία «The Legend of Zelda» εμπνευσμένη από το ομώνυμο παιχνίδι είναι στα σκαριά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Nintendo, σε συνεργασία με την Sony Pictures Entertainment. Ενώ ακόμα δεν γνωρίζουμε για το σενάριο, τους ηθοποιούς, ούτε το πότε ή την τοποθεσία της πρεμιέρας, την παραγωγή έχει αναλάβει ο δημιουργός του Mario, Shigeru Miyamoto και ο βετεράνος του Hollywood, Avi Arad.

Η σκηνοθεσία είναι σε καλά χέρια, καθώς την έχει αναλάβει ο Wes Ball, που έχει στο βιογραφικό του την τριλογία Maze Runner και την ταινία Kingdom Of The Planet Of The Apes που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 2024.

The Last of Us

Η δημοφιλής σειρά που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, αποκτώντας εκατομμύρια θαυμαστές, βασίζεται στα ομώνυμα video games της Sony Interactive Entertainment και της Naughty Dog. Η επιτυχία ήρθε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο και το 2024 αναμένεται να ξεκινήσουν τα γύρισματα της δεύτερης σεζόν.

Είναι βασισμένη στο The Last of Us Part II, που κυκλοφόρησε το 2020 για το PlayStation 4 ενώ στις 19 Ιανουαρίου 2024 αναμένεται να γίνει remastered για το Playstation 5.

Εάν ακόμα δεν την έχετε δει, η ιστορία ξεκινά όταν μια νέα επιδημία ξεσπά στην Αμερική, μετατρέποντας τους ανθρώπους σε ζόμπι και παρόμοια τέρατα. Η Ellie όμως, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που φαίνεται να έχει ανοσία και ο Joel αναλαμβάνει την δύσκολη αποστολή να την μεταφέρει σε ειδικές εγκαταστάσεις, με την ελπίδα να αναβιώσει ο ανθρώπινος πολιτισμός.

Halo

Βασισμένη στο γνωστό video game franchise του Xbox, η τηλεοπτική σειρά «Halo» έχει ήδη προβληθεί στην Ελλάδα. Η ιστορία ξεκινά τον 26ο αιώνα, περίοδος όπου ξεσπά πόλεμος ανάμεσα στη United Nations Space Command και την Covenant, μια θεοκρατική στρατιωτική συμμαχία εξωγήινων φυλών, που θέλουν να αφανίσουν την ανθρωπότητα.

