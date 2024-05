Gaming: Οι νέες κυκλοφορίες που περιμένουμε μέσα στο 2024

Φτάνουμε σιγά-σιγά στην μέση της φετινής χρονιάς, που μέχρι στιγμής ήταν γεμάτη δράση, διάσημους χαρακτήρες, ανατρεπτικές πλοκές και φυσικά, πολύ gaming.

Κι όπως όλα δείχνουν, έτσι θα συνεχίσουν και οι υπόλοιποι μήνες του 2024, αφού πολλά είναι τα παιχνίδια που αναμένονται να κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα, συντροφεύοντάς μας για πολλές ώρες.

Αν και ορισμένα δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, έχουμε μια γενική κατεύθυνση του πότε περίπου αναμένεται να κυκλοφορήσουν, γεγονός που κάνει τους απανταχού gamers να ανυπομονούν ακόμα περισσότερο για όσα πρόκειται να έρθουν.

Εντωμεταξύ μην ξεχνάτε και τα γνωστά Shadow-drops, τις κυκλοφορίες έκπληξη ή παιχνίδια που μπορεί τελικά να καθυστερήσουν να κυκλοφορήσουν, αναδιαμορφώνοντας την συνολική εικόνα για τους μήνες που θα έρθουν.

Όπως και να έχει μερικά από τα παιχνίδια που αναμένουμε βάσει μήνα, περιλαμβάνουν:

Οι gaming επιλογές για τον Ιούνιο

Ο Ιούνιος ξεκινά δυναμικά με την αναμενόμενη ζέστη και κορυφαίους τίτλους, που θα καλύψουν πολλά και διαφορετικά γούστα. Ήδη από τις 4 Ιουνίου αναμένουμε το Star Wars Hunters σε mobile και Nintendo Switch, το Destiny 2: The Final Shape για PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One και PC αλλά και το Killer Klowns From Outer Space σε PS5, Xbox Series X|S και PC.

Προς τα τέλη του πρώτου καλοκαιρινού μήνα, αναμένονται να κυκλοφορήσουν τα Super Monkey Ball: Banana Rumble για Nintendo Switch (στις 25 Ιουνίου), Luigi’s Mansion 2 HD για Nintendo Switch και Neverdark για PC (στις 27 Ιουνίου).

Οι gaming επιλογές για τον Ιούλιο

Ενώ το καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσει δυναμικά, αυτόν τον μήνα, όπως είναι λογικό, οι ρυθμοί «πέφτουν». Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η διασκέδαση σταματά.

Κατά τα μέσα Ιουλίου αναμένουμε τα Home of the Yokai για PC, (10 Ιουλίου), Ace Combat 7:Skies Unknown για Nintendo Switch (11 Ιουλίου) και Dungeons of Hinterberg για Xbox Series X|S (18 Ιουλίου).

Προς τα τέλη, το Earth Defence Force 6 για PS5, PS4, PC αναμένεται να κυκλοφορήσει και πιο συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου, μαζί με το Frostpunk 2.

Οι gaming επιλογές για τον Αύγουστο

Λίγες μεν εξαιρετικές δε, είναι οι κυκλοφορίες του πιο θερμού μήνα, προσφέροντας μια «ανάσα» δροσιάς σε όσους δεν προτιμούν την πολυκοσμία της παραλίας.

Αυτό τον μήνα θα δούμε να κυκλοφορούν Cat Quest 3 για PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC και SteamWorld Heist για PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (8 Αυγούστου) αλλά και Black Myth: Wukong για PS5, Xbox Series X|S, PC στις 20 Αυγούστου.

Οι gaming επιλογές για τον Σεπτέμβρη

Η επιστροφή στα θρανία, τα έδρανα και το… γραφείο μπορεί να είναι κάπως «βαριά», όμως οι κυκλοφορίες του Σεπτέμβρη υπόσχονται να μας ανακουφίσουν.

Πιο συγκεκριμένα αναμένουμε τα Prison Architect 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)στις 3 Σεπτεμβρίου, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chrornobyl (Xbox Series X|S, PC) στις 5 Σεπτεμβρίου, WarHammer 40.000: Space Marine 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) στις 9 Σεπτεμβρίου,

και Funko Fusion (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) στις 13 Σεπτεμβρίου.

Οι gaming επιλογές για τον Οκτώβρη

Πρόκειται για τον πιο «spooky» μήνα και ίσως για αυτό οι επίσημες κυκλοφορίες νέων τίτλων να αποτελούν ακόμα… «θρίλερ», αφού είναι ελάχιστες.

Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι θα κυκλοφορήσουν τα Master Detective Archives: Rain Code+ (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) και Fantasy Life i: The Girl who Steals Time (Nintendo Switch) στις 10 Οκτωβρίου, Metaphor: ReFantazio – The King’s Trial (PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC)στις 11 Οκτωβρίου και Terminator: Survivors (PC) στις 24 Οκτωβρίου.