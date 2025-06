ΗΠΑ: Γρονθοκοπεί τρεις αστυνομικούς και φεύγει θυμίζοντας γνωστό βιντεοπαιχνίδι

Ένα σκηνικό βγαλμένο από το παιχνίδι Grand Theft Auto έγινε πραγματικότητα καθώς ένας κλασσικός αμερικανός στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα κατάφερε να ξεφύγει από τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι τον κρατούσαν και προσπαθούσαν να τον συλλάβουν.

Ο Τζόζεφ Μανιτόουαμπι γρονθοκόπησε έναν άντρα και μια γυναίκα ένστολους αστυνομικούς και ακόμα έναν αστυνομικό-ποδηλάτη και κατάφερε να διαφύγει με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα, προσπαθώντας παράλληλα να σηκώσει τα παντελόνια του!

Η αστυνομία του Φάργκο συνέλαβε τον άνδρα για επίθεση εναντίον αστυνομικών στο κέντρο του Φάργκο το Σάββατο. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο τετράγωνο 200 της Roberts Street North stiw 16:00 τοπική ώρα για μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας.

Knowing Fargo he’s got methhead strength and reflexes they shouldn’t have even challenged him https://t.co/Vzp7noXICc

