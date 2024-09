Ξέφυγε ο Ντόναλντ Τραμπ: Προτείνει «ημέρα πραγματικής βίας» στην αστυνομία για πάταξη του εγκλήματος στις ΗΠΑ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία πρωτάκουστη και εξωφρενική πρόταση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας βγαλμένη από ταινία τρόμου.

Όπως είπε σε προεκλογική του εκστρατεία στην Πενσυλβάνια της Κυριακή (30/09), προτείνει να οριστεί για την αστυνομία «μια πραγματικά βίαιη μέρα» για την πάταξη του εγκλήματος σε περίπτωση που επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ προχώρησε στην εξής δήλωση υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές πιέσεις «δεν επιτρέπουν η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της», όπως γράφει η Washington Post και πρόσθεσε ότι εάν είχαν τη δυνατότητα για μια «πραγματικά βίαιη μέρα» θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των εγκλημάτων.

Μπαίνοντας σε πιο εμπρηστικό έδαφος από το συνηθισμένο, ο Τραμπ ανέφερε παραδείγματα ανθρώπων που κλέβουν από καταστήματα και έθεσε τη δυνατότητα να επιτραπεί στην αστυνομία να γίνει «εξαιρετικά σκληρή» και να απαντήσει με «μια πραγματικά σκληρή, άσχημη μέρα».

«Βλέπετε αυτούς τους τύπους να βγαίνουν με κλιματιστικά, με ψυγεία στην πλάτη, το πιο τρελό πράγμα», είπε ο Τραμπ, «και η αστυνομία δεν επιτρέπεται να κάνει τη δουλειά της».

Trump on theft: If you had one really violent day.. .. … One rough hour. And I mean real rough. The word will get out and it will end immediately. pic.twitter.com/DkOdULcV32

— Acyn (@Acyn) September 29, 2024